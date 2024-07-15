Последнее слово Реснянской из «Егозы»: «Моя вина, что смогла противостоять в рейдерском захвате?»

В суде Казани ожидается приговор основательнице сети частных детсадов, прокурор запросил для нее 6 лет колонии

Фото: Ирина Плотникова

«Я уехала из Татарстана, в Казани пустуют два здания детсадов, нарушены права больше тысячи детей», — такой результат арбитражных и уголовного процессов озвучила кандидат педагогических наук Наталья Реснянская со скамьи подсудимых. В прениях и последнем слове глава ЧОУ «Центр образования «Егоза» назвала свое дело сфабрикованным, заявила о неких корыстных людях, что, прикрываясь именем строительной компании, пытались завладеть всеми активами сети детсадов, и попросила о полном оправдании. Сегодня в Вахитовском райсуде Казани запланирован приговор. О жесткой позиции прокуратуры, ошибке потерпевшего Минобрнауки, захвате юриста «Егозы», провале банкротства и новых попытках дотянуться до активов ЧОУ — в материале «Реального времени».

В новом допросе потерпевшего без доверенности суд отказал



В статусе обвиняемой Наталья Реснянская живет с июня 2020-го. Тогда ее дочке было лишь 3 года. Обыски, допросы, домашний арест мамы, бесконечные суды — вот что помнит малышка о своем детстве. Из трех сыновей Реснянской совершеннолетие отметил лишь один. Вернется ли сегодня мама домой — семья не знает.

Процесс по обвинению директора и учредителя сети частных детсадов «Егоза» растянулся на три года — за это время сменился председательствующий судья, 14 раз объявлялись перерывы по болезни подсудимой, защитника и судьи. За время уголовного разбирательства Наталья Реснянская смогла добиться прекращения банкротства своего детища — ЧОУ «Центр образования «Егоза», произвести расчет с кредиторами на 52 млн рублей и вернуться в кресло директора, лишив власти конкурсного управляющего.

Пустует пятый год трехэтажный детсад в ЖК «Лесной городок», откуда в августе 2019-го изгнали персонал и воспитанников «Егозы». Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

При этом «Егоза» лишилась последнего садика в Казани — в 2022-м исполком Казани расторг договор о передаче здания на улице Зорге в безвозмездное пользование и публично объявил горожанам — там откроется новый муниципальный садик. Прошло два года — обещание не исполнено. Пустует пятый год и трехэтажный детсад в ЖК «Лесной городок», в свое время ставший весомым аргументом застройщика в пользу покупки жилья именно здесь. Детей и персонал из садика изгнали в августе 2019-го, на фоне спора застройщика с покупавшей здание «Егозой». Заметим, выкуп должен был завершиться 30 июля 2025 года. Руководитель частного образовательного учреждения вела переговоры о досрочном расчете... И оказалась на скамье подсудимых.

Заметим, восстановление ЧОУ в статусе действующего предприятия и избавление от ярма «банкрот» никак не повлияло на позицию обвинения по уголовному делу, хотя именно на нем строились претензии в ущербе кредиторам и попытке увода имущества из конкурсной массы. Более того, статус представителя потерпевшего в уголовном деле сохранила подчиненная бывшего конкурсника Казакова, хотя выданная ей доверенность давно утратила юридическую силу.

В ходатайстве о замене представителя потерпевшего суд подсудимой Реснянской отказал, как и в новом допросе Казаковой, — против были прокурор и юрист стройфирмы «Сувар-Казань», возможно, понимая, что такой допрос лишь обострит правовую коллизию. «Появились судебные решения арбитражных судов (по спорам между «Егозой» и «Суваром», — прим. ред.). Поэтому есть вопросы по природе и сумме долга, который вменяется мне», — вновь просила о вызове Казаковой в суд обвиняемая в прошлую пятницу, 12 июля. И вновь получила отказ.



«К показаниям подсудимой ориентирую суд относиться критически», — выступил в прениях гособвинитель Динар Саетов. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

После приобщения и исследования ряда документов председательствующая по делу судья Марина Шаронова объявила: следствие завершено.

Как прокурор «исключил» один эпизод и запросил 6 лет колонии

В судебных прениях старший помощник прокурора Вахитовского района Казани Динар Саетов не стал давать оценку решениям арбитражных судов о прекращении банкротства «Егозы» и той самой «природе долга» перед строительной компанией. При этом от напоминания фабулы обвинений с упоминанием конкретных сумм и обстоятельств тоже воздержался.

При этом оценил позицию самой Реснянской, не признающей вину и нанесение какого-либо ущерба своей собственной и другим организациям. «К показаниям подсудимой ориентирую суд относиться критически, расценивать, как способ ввести суд в заблуждение с целью уклонения от уголовной ответственности. Ее показания полностью опровергнуты показаниями свидетелей и материалами уголовного дела», — отметил гособвинитель Саетов.

При назначении наказания он просил учесть степень общественной опасности преступления и признать смягчающими обстоятельствами наличие малолетних детей, а также состояние здоровья обвиняемой и ее родственников.

Старший помощник прокурора района предложил отправить Реснянскую в колонию на 6 лет. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Саетов просил суд признать виновной по трем статьям обвинения, но по одной — неправомерные действия при банкротстве (ч. 1 ст. 195 УК РФ) — освободить от уголовной ответственности в связи с истечением еще в 2021-м двухлетнего срока давности. По совокупности эпизодов злоупотребления полномочиями в организации (ч. 1 ст. 201 УК РФ) и мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) старший помощник прокурора предложил наказание в 6 лет колонии общего режима с лишением права заниматься административно-хозяйственной деятельностью в образовательных учреждениях еще на 3 года.

Кроме того, гособвинитель поддержал гражданский иск Министерства образования и науки РТ.

Вкратце напомним версию СК и прокуратуры по данному делу, которую сторона защиты считает «выдранной из большого массива обстоятельств»:

Эпизод 1. Квартиры с дисконтом и без оплаты (ч.1 ст. 201 УК РФ). В 69,96 млн рублей оценили следователи потери ЧОУ «Егоза» от продажи осенью 2019 года восьми объединенных в единое помещение квартир — площадки закрытого детсада «Егозы» в казанском ЖК «Магеллан». По версии обвинения, в апреле 2019-го АО «Сувар-Казань» публично сообщило о намерении добиться банкротства ЧОУ ввиду задолженности по договору о купле-продаже здания детсада в ЖК «Лесной городок», а Реснянская, зная о не исполненных в течение трех месяцев долговых обязательствах на 12,3 млн рублей, злоупотребив полномочиями, инициировала вывод имущества своей организации, причинив ущерб своей организации, путем заключения фиктивных договоров купли-продажи квартир по заниженной стоимости. При этом по факту оплата за квартиры от покупателей так и не поступила.

В прениях гособвинитель цитировал показания представителя конкурсного управляющего Казаковой, что договоры купли-продажи от лица «Егозы» подписывал приглашенный юрист Родин (выступивший и одним из покупателей), а данные сделки в арбитраже были признаны недействительными.

В бывшем садике «Егозы» на Горках детей нет уже два года. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Эпизод 2. Те же квартиры ушли из конкурсной массы (ч. 1 ст. 195 УК РФ). Действия директора ЧОУ «Егоза» по распродаже квартир, как считают силовики, повлекли неисполнение обязательств «Егозы» перед АО «Сувар-Казань» на 12,3 млн рублей и ПАО «Банк Зенит» на 11,8 млн. Общий ущерб этих организаций на предварительном следствии оценен в 24,1 млн рублей.

Действия директора ЧОУ «Егоза» по распродаже квартир, как считают силовики, повлекли неисполнение обязательств «Егозы» перед АО «Сувар-Казань» на 12,3 млн рублей и ПАО «Банк Зенит» на 11,8 млн. Общий ущерб этих организаций на предварительном следствии оценен в 24,1 млн рублей. Эпизод 3. «Мертвые души» в детском саду (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии СК, Реснянская в 2017—2018 годах предоставляла в Минобрнауки Татарстана заведомо недостоверные сведения о численности воспитанников ЧОУ «Егоза», завышая их реальное количество на 14—32 человека, на основании чего из бюджета выплачивалась завышенная субсидия на возмещение затрат частного учреждения по предоставлению дошкольного образования. По подсчетам силовиков, переплата за два года составила 1 млн 170 тысяч рублей.

«Были выявлены расхождения в количестве воспитанников в списках и фактически посещавших садик детей в указанный период, в связи с чем министерству причинен материальный ущерб», — напомнил показания представителя МОН РТ Саетов.

Представитель Минобрнауки РТ Рустем Зиннатуллин оставил вопрос о наказании обвиняемой на усмотрение суда. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Заметим, на третьем году разбирательства потерпевшее министерство обнаружило ошибку в расчетах и незначительно сократило размер иска — за вычетом одного ребенка, который все же ходил в садик... «Иск поддерживаю полностью. По поводу меры наказания — на ваше усмотрение, уважаемый суд», — выступил в прениях ведущий советник юротдела Минобрнауки РТ Рустем Зиннатуллин.

Адвокат Наталья Душина в интересах потерпевшего АО «Сувар-Казань» просила суд признать Реснянскую виновной. «Ее вина доказана в полном объеме. К избранной позиции защиты, считаю, нужно отнестись критически».

На чем строится обвинение в афере с числом воспитанников

Выступления стороны обвинения и потерпевших заняли в прениях менее 15 минут. Подсудимая и ее адвокат Ильгам Шарапов приводили свои аргументы почти два часа. После того как просили суд объявить перерыв для более тщательной подготовки финальных речей и получили отказ.

Самым тяжким в деле Реснянской является обвинение в хищении субсидий Министерства образования и науки Татарстана. При этом, по версии защиты, следствием умышленно производится подмена понятий между списками воспитанников и табелями их посещаемости. Последние, как уверяет обвиняемая, не являются финансовым документом, ведь оплата питания детей в частном саду не компенсируется за счет государства.

По данным защиты, в уголовном деле отсутствуют те списки детей, которые прилагались к заявлениям на выдачу субсидий. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Нормативно-подушевое финансирование актуально для муниципальных учреждений. А частникам субсидии выделяются лишь на возмещение затрат в связи с оказанием образовательных услуг в дошкольном учреждении, включая расходы на оплату труда, покупку игрушек, учебных пособий и так далее. При этом содержание здания и коммунальные услуги к таким расходам не относятся.

Постановлением Кабмина РТ определен четкий перечень документов на такие субсидии, включая список обучающихся воспитанников на дату подачи (!) заявления с реквизитами приказов о зачислении и договоров с родителями. Именно наличием договоров на оказание услуг между «Егозой» и законными представителями детей определяется численность воспитанников. Причем заявления на получение субсидий принимаются до 1 октября текущего года — иначе говоря, при подаче документов на субсидии в 2017 и 2018 годах к заявлениям прилагались списки детей на октябрь 2016-го и октябрь 2017 года.

«В уголовном деле этих списков нет. Так за что меня судят?!» — возмущается Реснянская. По ее словам, никаких недостоверных данных в Министерство образования не подавалось: «Ни один из свидетелей-родителей не говорит, что они не заключали договор и не посещали детский сад!»

Вместо этого в деле представлены обрывочные списки посещаемости, причем данные за три месяца 2017-го в материалах попросту отсутствуют, тогда как следователем приводится информация, что Реснянской (находившейся в то время в декретном отпуске) включались в отчетность «лишние» дети. Исследование имеющихся списков непосредственно перед прениями показало: часть данных о детях в списках посещаемости следователем в обвинении искажена, — подчеркнул адвокат Ильгам Шарапов.



Основанием для сокращения субсидии любому частному саду могло бы стать сокращение количества групп в течение финансового года. Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Впрочем, из того же постановления Кабмина РТ следует — основанием для изменения, например уменьшения размера субсидий ЧОУ, могли бы стать приостановление действия лицензии или государственной аккредитации по программам образования, изменения самих нормативов обеспечения госгарантий либо сокращение количество воспитанников в случае закрытия в течение текущего финансового года групп или классов.

Табель учета посещаемости детей и в этих условиях не фигурирует. «Еще раз скажу — единственное доказательство, которое предъявляется мне как основание хищения, не является финансовым документом», — заметила обвиняемая.



Реснянская: цель банкротства — контроль за имуществом «Егозы»

Позиция защиты по первым двум эпизодам сводится к аргументам о злоупотреблении правом с целью получения полного контроля над имуществом должника и к закрепленным вступившими в силу решениями арбитражных судом, но не оцененных следствием фактам:

На момент подачи «Суваром» объявления о намерении инициировать банкротство «Егозы» правом подачи такого заявления стройфирма не обладала, поскольку ранее — в период банкротства ООО «Компания Феникс» (ранее — «Компания «Сувар-Казань) — уступила его компании «Нефтетрейдсервис», а вернула себе позднее, уже в статусе АО «Сувар-Казань».

В период продажи квартир в октябре 2019 года у «Егозы» не было признаков банкротства, что и установил Арбитражный суд Татарстана, отказавшись в ноябре того же года вводить процедуру наблюдения в ЧОУ по заявлению стройфирмы. Такие признаки суд усмотрел позже, однако прекращение процедуры банкротства в августе 2023 года говорит само за себя — у образовательного учреждения были активы, позволявшие рассчитаться по долгам.

Арбитраж аннулировал все сделки по продаже квартир в ЖК «Магеллан», фигурирующих в обвинение, но при этом ни мнимыми, ни притворными их не признал. А также не усмотрел недобросовестности в действиях Реснянской и второго учредителя, Зухры Багровой, и не стал привлекать их к субсидиарной ответственности.

Объединенные в одно помещение квартиры в ЖК «Магеллан» (где ранее работал еще один детсад «Егозы») пополнили конкурсную массу, но лишь активная позиция Реснянской и ее представителей не позволили конкурснику выставить на торги те самые квартиры в ЖК «Магеллан» одним лотом за 55 млн рублей, как того желал главный кредитор «Егозы». В ходе последней судебной экспертизы имущество оценили уже в 118 млн рублей, а после прекращения банкротства его продажей занялось уже ЧОУ «Егоза».

Первый зампред правительства РФ Игорь Шувалов посещал ныне закрытый детсад в «Магеллане» больше 10 лет назад. скрин с сайта правительства РТ

«Я не совершала никаких преступлений», — заявила в прениях директор «Егозы». — «Вся хронология событий показывает — процедура банкротства искусственно навязана со стороны АО, и основной целью является не погашение задолженности ЧОУ перед кредиторами, а получение через арбитражные суды контроля над имуществом «Егозы». При этом наши попытки погасить долги через третьих лиц блокировались представителями АО...»



Наталья Реснянская уверяет — усматриваемое силовиками «сокрытие имущества» на деле было избавлением от непрофильного актива. После изменений санитарных, пожарных норм и Жилищного кодекса РФ детсад на втором этаже жилого дома пришлось закрывать. А ведь в 2012-м этот объект как образцовый демонстрировали вице-премьеру РФ Игорю Шувалову. На момент закрытия сада в «Магеллане» работе «Егозы» в ЖК «Лесной городок» правовых препятствий не было.

Факт образования задолженности по выкупу здания садика Реснянская признает и объясняет... позицией самого застройщика: в 2015-м, в период банкротства, от «Сувара»-«Феникса» поступало письмо о приостановке оплаты. А в 2017-м компания «Нефтетрейдсервис», получив от застройщика право требования к «Егозе», выставила в арбитраже счет по взысканию задолженности в 12 млн рублей. И в марте 2018-го суд удовлетворяет это требование. Однако к приставам истец не обращается, а позже через суд вновь уступает право требования — теперь уже АО «Сувар-Казань» — соответствующее решение арбитраж вынес в мае 2019-го, но в силу оно вступило лишь в сентябре.

«Мне одному кажется или следователь реально перегнул палку?» — рассуждал в прениях адвокат Ильгам Шарапов. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

По логике обвинения, любая компания, не исполнившая обязательства в течение трех месяцев, уже банкрот, а ее директор, что пошел на сделку по продаже имущества после публикации в СМИ сообщения о будущем иске на банкротство, уже преступник, рассуждал в Вахитовском суде адвокат обвиняемой Ильгам Шарапов.



«Мне одному кажется или следователь реально перегнул палку? — продолжил он. — Исходя из данной логике — добрая половина предпринимателей должна переместиться на скамью подсудимых только потому, что обвинением неверно толкуются положения ФЗ о банкротстве».

Незаконным защитник считает и сам факт возбуждения уголовного дела в декабре 2019-го, когда следователь усмотрел в ЧОУ признаки банкротства в связи с неактуальным долгом в 12 млн рублей, несмотря на ноябрьское решение арбитража об отказе в процедуре наблюдения в ЧОУ в связи с отсутствием... тех же признаков банкротства.

«Уголовное дело расцениваю как способ давления»

По мнению подсудимой, в обвинении имеются существенные пробелы. Поскольку первые договоры о продаже квартир в «Магеллане» заключались в июле-августе 2019-го, и они не были безденежными: «Уже были сданы документы на регистрацию, когда от сотрудников «Сувар-Казань» покупателям и в агентство недвижимости «Флэт» поступали звонки, что отношении ЧОУ введена процедура банкротства. Информация не соответствовала действительности, по после нее люди расторгали договоры, и им возвращались деньги».

Никакой оценки факт вмешательства в чужую предпринимательскую деятельность не получил. А дальше вместо риелторов заключение сделок от лица «Егозы» поручили юристу Родину, и в качестве покупателей он подыскал семью другого юриста — Воробьева, да и сам выступил в этом качестве. Правда, в договоре прописал — оплата в рассрочку. При этом, со слов Реснянской, юристы-покупатели не стали спешить с внесением оплаты — знали, что в случае начала процедуры банкротства и деньги, и сделки будут заморожены на неопределенный срок.

В июле 2019-го «Сувар» расторг договор с «Егозой» по купле-продаже здания 92/100 доли в садике ЖК «Лесной городок». Таким образом, вопрос о возврате взысканного по суду долга в 12 млн рублей утратил актуальность, но при этом ЧОУ смогло сохранить за собой право полного выкупа здания, сообщала Реснянская. Но не тут-то было.

Упущенную выгоду в 39 млн рублей от работы садика в «Лесном городке» эксперт в арбитраже обосновала арендными ставками для торгово-офисных помещений. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

«Если человек покупает квартиру в ипотеку, какое-то время оплачивает, а потом перестает платить — право собственности переходит к банку. А теперь представьте, что после этого банк решает: если бы Иванов не покупал квартиру, а снимал ее, то банк мог бы заработать в три раза больше. Вот и у нас такая история — здание они забрали, но когда узнали, что мы собираемся выкупить сад в «Лесном городке» за счет продажи квартир, «Сувар» подает иск о взыскании 37 млн рублей неосновательного обогащения (в процессе сумма вырастала до 57 млн, — прим. ред.) и начинает скупку долгов», — раскрыла свою версию событий основательница сети детсадов.



Заметим, в ходе судебного процесса размер упущенной выгоды (если бы площади детсада в «Лесном городке» сдавались в аренду) эксперт оценила в 39 млн рублей. А на допросе в арбитраже объяснила, откуда взялась эта цифра. «В свободном доступе отсутствует рыночно обоснованная информация применительно к определению доходности детского сада, наиболее эффективным способом использования здания являлось бы использование под торгово-офисное помещение, исходя из чего произведен расчет, тогда как детские сады арендуют по ставкам административных помещений». Сама по себе эта сумма не была объективным долгом и основанием для банкротства, но в итоге попала в третью очередь кредиторской задолженности.

В декабре 2019-го арбитраж посчитал нужным ввести в ЧОУ «Егоза» процедуру наблюдения — по иску на 968 тысяч рублей (из которых 300 тысяч — пени). Сумма была предъявлена организацией «Спарк-Сервис» ввиду неоплаты коммунальных услуг в садике «Лесного городка». По результатам процедуры наблюдения конкурсник Иван Кондратьев оценил балансовую стоимость имущества должника в 123,6 млн рублей, не стал проводить инвентаризацию, но усмотрел и признаки преднамеренного банкротства, и невозможность восстановления платежеспособности «Егозы» и ходатайствовал о начале конкурсного производства.

Реснянская утверждает — ни признаков банкротства, ни долга перед «Суваром» у «Егозы» на момент возбуждения дела не было. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Кондратьевым были приняты все меры, чтобы лишь меня возможности заниматься управленческой деятельностью, — считает подсудимая. — Долг перед «Спарк-Сервисом» погашался. Но так как этот долг уже перекупил «Сувар» — они отказались от получения денег. Целью было — завладение имуществом ЧОУ «Егоза», используя арбитраж и следствие... Уголовное дело расцениваю исключительно как способ давления на меня... Считаю его сфабрикованным.

Реснянская утверждает — ни признаков банкротства, ни долга перед «Суваром» у «Егозы» не было, реальный долг в 660 тысяч имелся лишь по коммунальным услугам.

«Я не признаю вину и прошу меня оправдать. Вся моя сознательная жизнь связана с образованием — занимаюсь этим с 1997 года, все возникавшие обязательства всегда погашались... Требование о лишении свободы считаю совершенно абсурдным. Может, моя вина в том, что я смогла противостоять крупной строительной компании в рейдерском захвате?..» — выступила подсудимая.

Адвокат Шарапов заметил — само прекращение дела о банкротстве «Егозы» ярчайшим образом отражает несостоятельность обвинения. «Ни один из эпизодов, по моему мнению, не доказан. Не то что отсутствует состав преступления — отсутствует событие преступления по всем трем статьям. Прошу мою подзащитную оправдать», — завершил свое выступление защитник.

«Сувар» продолжает мое преследование»

Уголовное разбирательство на финишной прямой, а битва в арбитражах продолжается полным ходом. Из последних событий: в марте 2024-го АС Татарстана взыскал с «Егозы» в пользу АО «Сувар-Казань» почти 12 млн рублей в качестве мораторных процентов за пользование чужими средствами на сумму в 39 млн. Однако 11-й Апелляционный арбитражный суд в начале июля сократил этот размер до 2,5 млн рублей, указав, что 39 млн — это предполагаемый убыток от использования здания в ЖК «Лесной городок», а на убыток мораторные проценты не начисляются, проценты начислены лишь на прямой ущерб.

Кроме того, в июле изменено решение татарстанского арбитража о взыскании 15,6 млн рублей в качестве вознаграждения бывшему конкурснику Сергею Кондратьеву. Размер вознаграждения составил 30% от суммы, поступившей в конкурсную массу ЧОУ. Апелляционный суд уполовинил сумму вознаграждения Кондратьеву (теперь она составляет 7,8 млн рублей) и указал: управляющий в марте 2023-го оспаривал судебную экспертизу по восьми квартирам «Егозы» на 118 млн рублей и настаивал — имущество должно продаваться дешевле и единым (!) лотом.

11-й Апелляционный арбитражный суд усомнился в добросовестности конкурсного управляющего «Егозы». Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Данные обстоятельства нельзя расценить как добросовестные, направленные на пополнение конкурсной массы, а также нельзя расценить указанные действия как направленные на соблюдение интересов должника и конкурсных кредиторов», — посчитали арбитражные судьи 11-го ААС в Самаре, отметив, что такая позиция арбитражного управляющего затянула и процедуру конкурсного производства.



По мнению участников тех процессов, в действиях конкурсников наблюдалась явная заинтересованность в ходе всего банкротного производства и даже после его окончания — ведь данные в налоговую о восстановлении директора Реснянской в правах от бывшего арбитражного управляющего «Егозы» почему-то так и не поступили.

Странности возникли и с процедурой погашения 52 млн рублей — ни электронным переводом, ни платежом через терминал, ни при личном визите в банк зачислить указанную сумму на указанный судом счет представителям «Егозы» не удавалось. Везде система давала сбой, как будто счет заблокирован. И разрушить эти электронные «чары» помогло лишь новое обращение в арбитражный суд.

Еще одна неприятная история произошла, когда эксперты должны были производить повторный осмотр и новую оценку квартир «Егозы» в ЖК «Магеллан». Адвокат Шарапов и его подзащитная в тот день были заняты в процессе Вахитовского райсуда Казани, а вот представителю учредителя «Егозы» по арбитражному делу Александру Москвичеву попросту не дали доехать до Казани. Его автомобиль на въезде в город остановила группа неизвестных людей в гражданской одежде. Они представились сотрудниками правоохранительных органов, никаких документов не показали, но удерживали юриста около полутора часов. А потом извинились — мол, ошибка вышла. Нужно ли говорить, что на осмотр с экспертами Москвичев не попал. Правда, неизвестным недоброжелателям это не сильно помогло — новые оценщики проявили профессионализм и принципиальность. В итоге «распильный» план с продажей имущества одним лотом был сорван.

Теперь юристы «Сувара» требуют аннулировать сделки по продаже все тех же квартир, заключенные в 2023 году. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Но история на этом не закончилась... В эту среду, то есть через три дня после ожидаемого приговора по делу Натальи Реснянской, в арбитраже Татарстана стартует новый процесс по иску «Сувара». Стройфирма требует признать недействительными новые сделки купли-продажи все тех же квартир в элитном комплексе Казани, заключенные в сентябре 2023-го — после прекращения процедуры банкротства «Егозы», и вернуть имущество в собственность ЧОУ. В ответчиках — образовательное учреждение и покупатель «детсадовской» недвижимости ООО «СтройГрант».

Ни одной из сторон данных сделок «Сувар» не является, однако суд принял заявление к рассмотрению. Доводы истца основаны на деле о взыскании мораторных процентов, сумму которых в апелляции сократили до 2,5 млн рублей. Однако истец надеется взять реванш в кассации. Видно, уж очень неприятно проигрывать... детскому саду.

Удивительно, но, несмотря на поданные заявления о вышеописанных странностях, желания разобраться в них у силовиков не появилось.

В последнем слове Наталья Реснянская просила суд не разрушать жизнь ее детей. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

— Я понимаю, в данной ситуации возможно все, и не исключаю никакого исхода, — заявила в последнем слове казанскому суду Наталья Реснянская. — «Сувар-Казань», несмотря на погашенные надуманные долги, а выплачено 52 млн рублей, несмотря на мораторные проценты, продолжает мое преследование...

«Хотела бы сказать последнее слово Татарстану»

Расплатиться по долгам Наталье Реснянской помогли друзья и знакомые. Пришлось продать и свою казанскую квартиру. Другого места жительства здесь у нее не было. Приводим финальную речь обвиняемой с незначительными сокращениями:

«Я бы хотела сказать последнее слово Татарстану... Я всю сознательную жизнь занималась воспитанием и развитием детей. У меня был первый частный детский сад в республике, сады признавались лучшими в России. Более тысячи благодарных воспитанников, порядка 200 рабочих мест... И, к сожалению, из-за корыстных побуждений, из-за личной наживы неких отдельных людей, которые прикрываясь именем строительной компании пытались завладеть имуществом, все созданное в течение 20 лет разрушено.

В закрытом саду в «Лесном городке» продолжает находиться имущество «Егозы». Реснянскую туда не пускают. Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Само дело звучит абсурдно — частный детский сад и некая Реснянская, кандидат педагогических наук, нанесли ущерб крупной строительной компании, банку «Зенит». Надо отдать должное банку — их показания, что ущерб не был нанесен. А вот в Министерстве образования и науки РТ, которое признает себя потерпевшим, я до настоящего времени являюсь членом общественного совета...



Говорить о ЧОУ «Егоза» как потерпевшем совершенно абсурдно, потому что это дело всей моей жизни...

На сегодняшний день я уехала из Республики Татарстан, в Казани не живу. Пустуют два здания детских садов... Благодаря арбитражным процессам, уголовному, судебному преследованию нарушены права более тысячи детей, причинен ущерб ЧОУ, и непосредственно действиями конкурсного управляющего, потому что имущество учреждения продолжает находиться в пустующем здании [сада в «Лесном городке].

Ни доблестную прокуратуру, никого не интересует, что дети и сотрудники просто остались на улице. Все обращения просто уходят в никуда.

Воспитывая детей, я могу сказать, не все в этом мире и в жизни покупается и продается...

Да, люди лишились работы. И мне неловко, что я не смогла справиться. Возможно, незнание законов о банкротстве и коварство строительной компании привели к тому, что люди, работавшие с душой более 20 лет, вынуждены были уйти. Неловко перед родителями, которых приводили на допросы. Но при принятии решения прошу учесть — я этого не совершала.

У меня три сына и дочь. Младшей — семь. Вчера она сказала мне: эти вечные суды, вечные звонки. Все пять лет ее сознательной жизни происходят обыски, мои допросы, домашний арест.

Да, удалось разрушить созданное. Но, Ваша честь, прошу дать возможность и не разрушать жизнь как минимум четырех моих детей. У одного сына — ограниченные возможности по здоровью. Им нужна моя помощь.

Прошу меня оправдать. А если будет иное решение — не лишать свободы...»

Перед удалением в совещательную комнату судья Марина Шаронова сообщила — итоговое решение будет оглашено 15 июля в 15 часов.