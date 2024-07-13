Как мальчик выбрал иномарку вместо барана: животные устроили Сабантуй в Кариевском театре
Главный режиссер Кариевского театра Казани Ренат Аюпов закрывает сезон музыкальной комедией «Тау битендә Сабантуй»/«Сабантуй» (6+), которую приурочил к юбилею: еще в марте ему исполнилось 60 лет. В спектакле играют практически все артисты, а также студенты. Количество рогов и копыт на сцене зашкаливает.
Посмотрел в глаза барана
Выпускник Щепкинского училища Ренат Аюпов играл в Камаловском театре, потом там же ставил спектакли. Год проработал главным режиссером татарского государственного театра юного зрителя (ТГТЮЗ им. Г. Кариева, — прим. ред.). Шесть лет трудился в челнинском театре, чтобы с 2002 года вновь оказаться в Кариевском. Последние несколько месяцев театр работает без директора (Луиза Янсуар ушла после длительного конфликта с Аюповым в середине апреля). «Сабантуй» — первый спектакль, который показали в татарском ТЮЗе в этот непростой период.
Идея постановки пришла к Аюпову, когда на одном из деревенских праздников он увидел барана и решил показать Сабантуй с точки зрения животных. Пьесу по его заказу писали актер Тинчуринского театра, главный режиссер молодежного театра «Мизгел» Ильфак Хафизов и Ренат Абянов. Как поясняет Хафизов, Аюпов поделился с ним задумкой, но к прошлому Новому году, после 4-5 переделок, артист разрешил привлечь соавтора, поскольку был занят на праздниках, а режиссеру требовалась романтическая линия. Но Абянова он до этого не видел, они познакомились уже после премьеры.
Историк, имам соборной мечети Москвы, руководитель культурного департамента Духовного управления мусульман РФ Ренат Абянов пишет сценарии культурно-просветительских проектов Совета муфтиев России, в частности для «Мавлида». С историком Маратом Сафаровым он создал несколько книг: «Тени Касимовского ханства», «Темников: крепость империй», «Костромские татары». Как известно, у главного режиссера Кариевского театра Рената Аюпова прочная связь с московскими мусульманами: его двоюродный брат — глава ДУМ РФ Равиль Гайнутдин, у которого первое образование — театральное.
По сюжету Дамир (студент-крепыш Эмиль Исхаков) приехал из города и стал главным батыром деревенского Сабантуя, выиграв машину за 8 млн рублей. Его девушку Лейсан (Камиля Шангараева), которая живет в селе, беспокоит, что праздник утратил свою суть, превратился в «спектакль», мол, даже вышитые полотенца никому не нужны. Лейсан одета в длинное платье, ичиги, изю, калфак, но на спине у нее рюкзак (хоть сейчас в комикс бери). Своими переживаниями девушка делится с дедушкой Зиангиром (Нуриахмет Сафин).
Колоритный призовой баран остался на поле (Муса Камалов). Его забыли, уехали на иномарке. Его находит пес Акбай (Искандер Низамиев), а потом и Лейсан. Они отводят барана в стадо.
Рогатый ударник и другие
Далее на сцену выходит почти весь состав театра — рогатый и парнокопытный, молодой и возрастной. Нет здесь только Алсу Файзуллиной, которая недавно играла в «Особняке Демидова» Сару Садыкову в «Табу». Петухи, курицы, бараны, козы, лошади — не у всех здесь значительные роли, но мизансцены прописаны. По сути, значительная часть спектакля — это внушительная массовая сцена, за которую во многом отвечает режиссер по пластике, камаловец Артур Шайдуллин.
Зато для каждого героя художник Юлия Кораблева создала костюмы с акцентом на кожаную мозаику (что, конечно, отвлекло от обилия искусственного газона на сцене). Прямо-таки хочется, чтобы в этих образах их сфотографировали для сайта театра. В разношерстной толпе выделяются Бык (Рамиль Вафин), Кошка (Алия Калимуллина), Ишак (Ильназ Хабибуллин). И, конечно, старый дедушка-баран (Ильфат Калимуллин) со своими травмами относительно Сабантуя.
Тюзовцы, за свою жизнь отыгравшие немало животных, делают это с чувством, задором и расстановкой. Исключая романтические отношения, возникающие лишь в начале и конце постановки, по сути, «Сабантуй» — спектакль детский, в котором то и дело прорывается ропот старшего поколения. Мол, надоело, уйдем в мир волков! Животные критикуют людей — за сотовые телефоны, альтернативное молоко и прочую химию. Лейсан, не по годам серьезная, поднимает тему потери традиций, и кажется, скоро начнет митинг в защиту Сабантуя, от которого осталось только название.
Песни, танцы, игры — все, как вы любите
Словом, конфликты пьесы — в основном философские, их не сразу и распробуешь. Но, к счастью, Лейсан предлагает перейти к комедии — животным надо самим провести Сабантуй!
Находится множество инструментов, Камалиев (вот с такими вот рогами!) садится за барабаны, которые несколько дисгармонируют с народностью остального ансамбля с бубнами и домбрами, зато показывает, кто тут главный. За музыку отвечает Эльмира Галимова, в этом месяце ставшая директором Института татарской энциклопедии и регионоведения. В целом, она выдерживает «народность» спектакля, за исключением финальной музыки, где появляется европейский мелодраматизм. Кстати, еще в начале года она написала официальный гимн праздника «Татар рухы — Сабантуй» («Дух татар — Сабантуй»).
Начинаются состязания — перетягивание каната, битва мешками на бревне, бег с ведрами, поиск монеты в сметане. Лошадь бьет горшок, звериная компания бежит с яйцами в ложках (курицы наблюдают). Көрәш барана и быка стартует с корриды. Но потом в финал выходит сам баран — и забывший его батыр. Видимо, никто сегодня не пойдет на шашлык.
Безусловно, «Сабантуй» — творческая удача Аюпова, которому удалось найти форму, в которой даже чрезмерно задорную игру актеров получилось сделать идеологически правильной. С другой стороны, философские размышления от Абянова требуют редактуры с более жизненными репликами: для старшего поколения в них нет ничего нового, а для младшего они звучат слишком прямолинейно. Но любой праздник заканчивается, сезон закрывается, а Кариевскому надо начинать готовиться к осени, к уборке урожая, то есть выстраиванию репертуарной политики, в которой найдется место и Дамиру, и Лейсан, и деду Зиангиру.
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