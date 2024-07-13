Как мальчик выбрал иномарку вместо барана: животные устроили Сабантуй в Кариевском театре

Главные герои спектакля — деревенская девушка и забытый баран. Фото: предоставлено пресс-службой театра Кариева

Главный режиссер Кариевского театра Казани Ренат Аюпов закрывает сезон музыкальной комедией «Тау битендә Сабантуй»/«Сабантуй» (6+), которую приурочил к юбилею: еще в марте ему исполнилось 60 лет. В спектакле играют практически все артисты, а также студенты. Количество рогов и копыт на сцене зашкаливает.

Посмотрел в глаза барана

Выпускник Щепкинского училища Ренат Аюпов играл в Камаловском театре, потом там же ставил спектакли. Год проработал главным режиссером татарского государственного театра юного зрителя (ТГТЮЗ им. Г. Кариева, — прим. ред.). Шесть лет трудился в челнинском театре, чтобы с 2002 года вновь оказаться в Кариевском. Последние несколько месяцев театр работает без директора (Луиза Янсуар ушла после длительного конфликта с Аюповым в середине апреля). «Сабантуй» — первый спектакль, который показали в татарском ТЮЗе в этот непростой период.

Идея постановки пришла к Аюпову, когда на одном из деревенских праздников он увидел барана и решил показать Сабантуй с точки зрения животных. Пьесу по его заказу писали актер Тинчуринского театра, главный режиссер молодежного театра «Мизгел» Ильфак Хафизов и Ренат Абянов. Как поясняет Хафизов, Аюпов поделился с ним задумкой, но к прошлому Новому году, после 4-5 переделок, артист разрешил привлечь соавтора, поскольку был занят на праздниках, а режиссеру требовалась романтическая линия. Но Абянова он до этого не видел, они познакомились уже после премьеры.

Спектакль Ренат Аюпов поставил в честь 60-летнего юбилея. Реальное время / realnoevremya.ru

Историк, имам соборной мечети Москвы, руководитель культурного департамента Духовного управления мусульман РФ Ренат Абянов пишет сценарии культурно-просветительских проектов Совета муфтиев России, в частности для «Мавлида». С историком Маратом Сафаровым он создал несколько книг: «Тени Касимовского ханства», «Темников: крепость империй», «Костромские татары». Как известно, у главного режиссера Кариевского театра Рената Аюпова прочная связь с московскими мусульманами: его двоюродный брат — глава ДУМ РФ Равиль Гайнутдин, у которого первое образование — театральное.

По сюжету Дамир (студент-крепыш Эмиль Исхаков) приехал из города и стал главным батыром деревенского Сабантуя, выиграв машину за 8 млн рублей. Его девушку Лейсан (Камиля Шангараева), которая живет в селе, беспокоит, что праздник утратил свою суть, превратился в «спектакль», мол, даже вышитые полотенца никому не нужны. Лейсан одета в длинное платье, ичиги, изю, калфак, но на спине у нее рюкзак (хоть сейчас в комикс бери). Своими переживаниями девушка делится с дедушкой Зиангиром (Нуриахмет Сафин).

Колоритный призовой баран остался на поле (Муса Камалов). Его забыли, уехали на иномарке. Его находит пес Акбай (Искандер Низамиев), а потом и Лейсан. Они отводят барана в стадо.

Многие герои выглядят очень эффектно. Вот Ильфат Камалиев в роли деда-барана. предоставлено пресс-службой театра Кариева

Рогатый ударник и другие

Далее на сцену выходит почти весь состав театра — рогатый и парнокопытный, молодой и возрастной. Нет здесь только Алсу Файзуллиной, которая недавно играла в «Особняке Демидова» Сару Садыкову в «Табу». Петухи, курицы, бараны, козы, лошади — не у всех здесь значительные роли, но мизансцены прописаны. По сути, значительная часть спектакля — это внушительная массовая сцена, за которую во многом отвечает режиссер по пластике, камаловец Артур Шайдуллин.

Зато для каждого героя художник Юлия Кораблева создала костюмы с акцентом на кожаную мозаику (что, конечно, отвлекло от обилия искусственного газона на сцене). Прямо-таки хочется, чтобы в этих образах их сфотографировали для сайта театра. В разношерстной толпе выделяются Бык (Рамиль Вафин), Кошка (Алия Калимуллина), Ишак (Ильназ Хабибуллин). И, конечно, старый дедушка-баран (Ильфат Калимуллин) со своими травмами относительно Сабантуя.

Тюзовцы, за свою жизнь отыгравшие немало животных, делают это с чувством, задором и расстановкой. Исключая романтические отношения, возникающие лишь в начале и конце постановки, по сути, «Сабантуй» — спектакль детский, в котором то и дело прорывается ропот старшего поколения. Мол, надоело, уйдем в мир волков! Животные критикуют людей — за сотовые телефоны, альтернативное молоко и прочую химию. Лейсан, не по годам серьезная, поднимает тему потери традиций, и кажется, скоро начнет митинг в защиту Сабантуя, от которого осталось только название.

В спектакле задействована почти вся труппа. предоставлено пресс-службой театра Кариева

Песни, танцы, игры — все, как вы любите

Словом, конфликты пьесы — в основном философские, их не сразу и распробуешь. Но, к счастью, Лейсан предлагает перейти к комедии — животным надо самим провести Сабантуй!

Находится множество инструментов, Камалиев (вот с такими вот рогами!) садится за барабаны, которые несколько дисгармонируют с народностью остального ансамбля с бубнами и домбрами, зато показывает, кто тут главный. За музыку отвечает Эльмира Галимова, в этом месяце ставшая директором Института татарской энциклопедии и регионоведения. В целом, она выдерживает «народность» спектакля, за исключением финальной музыки, где появляется европейский мелодраматизм. Кстати, еще в начале года она написала официальный гимн праздника «Татар рухы — Сабантуй» («Дух татар — Сабантуй»).

Начинаются состязания — перетягивание каната, битва мешками на бревне, бег с ведрами, поиск монеты в сметане. Лошадь бьет горшок, звериная компания бежит с яйцами в ложках (курицы наблюдают). Көрәш барана и быка стартует с корриды. Но потом в финал выходит сам баран — и забывший его батыр. Видимо, никто сегодня не пойдет на шашлык.

Безусловно, «Сабантуй» — творческая удача Аюпова, которому удалось найти форму, в которой даже чрезмерно задорную игру актеров получилось сделать идеологически правильной. С другой стороны, философские размышления от Абянова требуют редактуры с более жизненными репликами: для старшего поколения в них нет ничего нового, а для младшего они звучат слишком прямолинейно. Но любой праздник заканчивается, сезон закрывается, а Кариевскому надо начинать готовиться к осени, к уборке урожая, то есть выстраиванию репертуарной политики, в которой найдется место и Дамиру, и Лейсан, и деду Зиангиру.