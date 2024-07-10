«Это убьет региональные сети!» в Татарстане против послаблений федеральному ретейлу

Если крупные торговые сети смогут занять более 25% рынка — пострадает потребитель, убеждены эксперты

Фото: realnoevremya.ru

Ведущие торговые сети России заметно нарастили свою долю на рынке, «идет захват крупным ретейлом мелких региональных сетей», заявил первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин. Сенатор призвал коллег проработать вопрос по наращиванию присутствия на прилавках продукции малого и среднего бизнеса. В то же время в России звучат предложения отдать на откуп регионам право самим ограничивать торговые сети и поднять планку ограничения с 25% до 35%. Однако в Татарстане эту инициативу расценивают как серьезный удар по развитию МСБ.



«Идет захват» крупным ретейлом мелких сетей в регионах



Доля десяти крупнейших торговых сетей России в минувшем году выросла до 41%. В регионах федеральные мастодонты рынка поглощают мелкий ретейл, обозначил проблему первый зампредседателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин на расширенном заседании комитета накануне.

— Идет захват крупными сетевыми организациями мелких региональных сетевых организаций, и мы должны понимать, что основная масса сельхозпродукции и продовольствия все-таки проходит через них, — подчеркнул сенатор и привел данные по России: — В 49 субъектах страны сети сегодня заняли более 25% объема продаж продуктов, 22 сети в 48 регионах имеют долю от 30% до 50%, а 10 сетей — долю более 50% в 19 регионах!

Митин призвал коллег активнее поработать над тем, чтобы больше местной фермерской продукции было представлено на полках в магазинах крупных торговых сетей.

Идет захват крупным ретейлом мелких региональных сетей, заявил первый зампредседателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин. взято с сайта Комитета СФ аграрно-продовольственной политике и природопользованию

По федеральному закону, максимальная рыночная доля торговых сетей не должна превышать 25% в одном муниципальном образовании. Однако в мае на площадке Минпромторга РФ обсуждали вопрос о ее повышении до 35% — с предложением, в частности, выступил глава Тамбовской области Максим Егоров. На тот момент статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов (в июне был назначен начальником Управления президента РФ по госполитике в сфере ОПК, — прим. авт.) пояснил, что совещание провели по просьбе регионов и, поскольку изменения в Законе о торговле не поддержали единогласно, повышение до 35% сочли нецелесообразным для всей страны.

— Тем не менее, по моему мнению, у регионов все-таки должна быть возможность самим принимать решение о том, что доля торговых сетей на их конкретной территории может быть выше или ниже той, что установлена законом в целом, — пояснил Виктор Евтухов.

ФАС: «Ограничение в 25% — это очень правильная мера»

Против инициативы с повышением максимальной рыночной доли торговых сетей и передачи вопроса на откуп субъектам страны выступает антимонопольная служба. По мнению главы ФАС Максима Шаскольского, действующее ограничение доли торговых сетей до 25% выгодно регионам, поскольку это способствует развитию малого и среднего предпринимательства, расширению логистических цепочек и решению социальных задач.

— Большинство потребителей пользуются торговыми сетями, и сети имеют определенную рыночную власть над производителями. Чтобы эту власть ограничить, законом ограничена 25%-ная доля торговой сети в муниципальном образовании или городском округе. Если объем продаж свыше 25%, то новые магазины [этой сети] открывать нельзя. Мы считаем, это очень правильная мера, она поддерживает развитие малого и среднего предпринимательства и дает дополнительные механизмы для регионов, — заявил руководитель службы телеканалу «Россия 24».

Сенатор призвал коллег активнее поработать над тем, чтобы больше местной фермерской продукции было представлено на полках в магазинах крупных торговых сетей. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Спикер отметил, что крупная торговая сеть, как правило, аккумулирует прибыль там, где располагается ее штаб-квартира или центральный офис: «А малый и средний бизнес, успешно работая в регионе, потом начинает вкладывать средства в новые магазины, пункты выдачи заказов, возможно, гостиницы будет строить и т. д. Это очень выгодно регионам, и большинство регионов также защищают, как и мы, эту долю в 25% и не хотят ее превышения». По его словам, регулятору приходится собирать статистику и рассчитывать долю присутствия торговых сетей на региональных рынках. «В отдельных случаях, например, в Санкт-Петербурге одна из торговых сетей достигла этого лимита и не может, не имеет права открывать свой магазин, и мы за этим следим».

Само по себе превышение доли сетей — не нарушение

Как сообщили «Реальному времени» в Татарстанском УФАС России, регулятор «не поддерживает повышение предельно допустимой доли торговых сетей в регионах с 25% до 35% от оборота локального рынка»:

— По мнению службы, в настоящий момент законодательство ориентировано на недопущение монополизации отрасли и поддержание баланса интересов участников рынков торговли продовольственными товарами. Повышение установленного Законом о торговле порога может привести к увеличению рыночной власти действующих торговых сетей, созданию дополнительных барьеров для входа на товарный рынок субъектов малого и среднего предпринимательства, усилению давления на поставщиков и ограничению доступности производимых ими товаров для конечных потребителей. Это вызовет сокращение ассортимента, снижение ценовой доступности товаров, перераспределение дохода в цепочке от «поля до прилавка» в пользу более крупных торговых сетей.

В управлении добавили, что на территории Татарстана «на протяжении многих лет устанавливается превышение 25%-ной доли федеральными торговыми сетями «Пятерочка» и «Магнит».

Регулятор «не поддерживает повышение предельно допустимой доли торговых сетей в регионах с 25% до 35% от оборота локального рынка». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— По результатам 2023-го финансового года в 30 из 45 муниципальных образований РТ доля ООО «Агроторг» (через эту компанию X5 развивает свои сети в Татарстане) или АО «Тандер» (держатель бренда «Магнит») превысила 25% объема всех реализованных продовольственных товаров (в денежном выражении), — привели данные в управлении. — Кроме того, в 2023 году установлено превышение 25% доли ООО «Табыш» (торговая сеть «Находка») в двух муниципальных районах РТ.

Татарстанские антимонопольщики отметили, что само по себе превышение торговой сетью максимальной доли от объема всех реализованных продовольственных товаров (в денежном выражении) за финансовый год не является нарушением. Это лишь налагает на хозяйствующий субъект (и его группу лиц) запрет на приобретение в текущем году дополнительных торговых площадей.

— В случае установления факта приобретения торговой сетью (ее группой лиц) дополнительной торговой площади в границах муниципального образования, в котором было установлено превышение 25% доли за прошедший финансовый год, любое заинтересованное лицо, в том числе антимонопольный орган, вправе обратиться в суд с требованием о применении последствий недействительности такой сделки. В 2024 году фактов открытия новых торговых объектов в районах с превышением допустимой доли не установлено, — добавили в УФАС.

«Если задрать долю слишком высоко, появится какой-нибудь монополист»

В Татарстане еще два года назад крупнейшие федеральные игроки продуктового ретейла «Пятерочка» и «Магнит», ввиду высокой насыщенности рынка, испытали сложности с открытием новых магазинов в регионе из-за ограничений федеральной антимонопольной службы. Что касается X5, развивающей одну из сетей, участники рынка подтверждают эту тенденцию у компании.

— Не могу утверждать, но я знаю, что у «Пятерочки» есть проблема с открытием новых магазинов в определенных районах республики, потому что у них уже там очень большая доля присутствия. Но, опять-таки, вот эти «Чижики» они открывают, может быть, таким образом пытаются обойти ограничение в 25%, — высказала мнение исполнительный директор ГК «Бахетле» Гузель Ананьева.

В последние годы федеральный ретейлер активно развивает в регионах сеть своих продовольственных дискаунтеров «Чижик». Ранее, в 2022-м, «Пятерочка» больше не могла открывать новые магазины в 29 районах Татарстана, в том числе в близлежащих к Казани Высокогорском, Зеленодольском, Лаишевском и Пестречинском. «Магнит» же превысил долю только в пяти районах республики — Высокогорском, Лаишевском, Лениногорском, Сармановском, Черемшанском и Ютазинском (до сделки с «Эдельвейсом» по сдаче площадей в аренду).



— Доля присутствия торговых сетей должна быть определена точно. Если ее задрать слишком высоко, появится какой-нибудь монополист. Значит, он и цены начнет держать, и хулиганить немножко в этой части. Конкуренция обязательно должна быть. Не просто так определились с этой долей в 25%. Не будем называть их, но у нас две основные группы представлены почти во всех регионах. Если совсем их не отслеживать, причем и по районам РТ, это может привести к появлению монополий, повлечь перебои, в результате пострадает конечный потребитель, — считает зампредседателя ТПП РТ Артур Николаев.

«Если доля рынка федералов будет больше, какой смысл им делать конкурентные предложения?!»

«Очевидно, что в данном вопросе много сторон и мнений: ретейлеры, малые предприниматели, производители и девелоперы», — заметила полномочный представитель РГУД в Татарстане Елена Стрюкова. По ее словам, с одной стороны, доминирование торговых сетей может негативно повлиять на производителей, которые не всегда могут «потянуть» условия крупнейших ретейлеров. С другой — ограничение в 25% может вредить развитию торговли в небольших населенных пунктах и создать дефицит необходимой продукции:

На мой взгляд, необходимо скорректировать сам подход к определению доли торговых сетей, а не процент. Стоит рассчитывать долю торговых сетей не с формальной привязкой к определенному району, а с учетом конкретных субрынков, принимая во внимание в первую очередь плотность населения. В каких-то населенных пунктах увеличение количества сетевых магазинов может стать драйвером развития инфраструктуры и повышения качества жизни людей.

Владельцы помещений могут больше заработать с несетевых арендаторов, так как у крупных ретейлеров жесткие верхние пороги ставок, которые они готовы платить, полагает эксперт. «Однако сотрудничество с сетями обеспечивает долгосрочный стабильный доход с меньшими рисками», — добавила собеседница издания.

Как сам крупный ретейл относится к идее передать регионам право ограничивать его присутствие, выяснить пока не удалось. «Реальное время» направило запросы в торговые сети «Пятерочка», «Магнит» и «Лента», но в пресс-службе X5 сообщили, что воздержатся от комментариев по инициативе, добавив, что строго соблюдают предписания антимонопольной службы по открытию новых магазинов в Татарстане:

— Рыночная доля компании рассчитывается ФАС исходя из доли компании в общем объеме товарооборота за календарный год. Безусловно, есть муниципальные образования, в которых Х5 достигла доли в 25%, к таким можно отнести Алькеевский муниципальный район и Тюлячинский муниципальный район, однако большая часть республики открыта для органического развития. Мы строго следуем принципам антимонопольного законодательства и не планируем открытия новых магазинов на будущий год до выхода официальной статистики ФАС по муниципальным образованиям, если таковые закрыты для развития сети, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе X5 Group.

От двух других ретейлеров, «Магнита» и «Ленты», ответы пока не поступили, комментарии будут опубликованы по получении.

«Мы строго следуем принципам антимонопольного законодательства и не планируем открытия новых магазинов до выхода статистики ФАС», — сообщили в Х5. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Что касается татарстанского бизнеса, возможное повышение максимальной рыночной доли крупных торговых сетей в республике предприниматели считают катастрофой для развития местного малого и среднего бизнеса.



— Это уже точно убьет региональные сети! Сейчас действует очень хорошая мера — ограничение в 25%, она все-таки монополизацию рынка крупными федеральными сетями сдерживает. А если доля рынка у федералов будет больше, тогда какой смысл им будет делать какие-то конкурентные предложения?! Это приведет к укрупнению рынка, если кто-то из федералов более высокую долю будет занимать, — считает Гузель Ананьева.

Проблемы в этом случае возникнут и у местных поставщиков федеральных ретейлеров, считает эксперт: «Сети будут заставлять их подписывать свои условия. Ничего хорошего я в этом не вижу, не знаю, зачем Тамбову это нужно?» По ее словам, при увеличении максимальной рыночной доли торговых сетей региональные производители и ретейл развиваться не смогут: «Взять местный хлебозавод. Каждый федерал у него в какой-то доле присутствует, обычно с 5—6 федералами и розничными магазинами работает. Так у него риски диверсифицированы на случай, если кто-то не заплатил или еще что. В этом случае ситуация у него будет более стабильной, нежели если у него 50% продукции и более будет закупать какой-то крупный игрок, который просто будет выжимать из него все соки. Мы же прекрасно знаем, как «Пятерочка» работает — у них там бешеные, так скажем, очень жесткие условия и по ценообразованию, и по штрафным санкциям».

«Взять местный хлебозавод. Каждый федерал у него в какой-то доле присутствует, обычно с 5—6 федералами и розничными магазинами работает. Так у него риски диверсифицированы». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Замглавы Торгово-промышленной палаты РТ считает, что баланс с ограничением торговых сетей четвертью доли рынка должен сохраняться. При этом регулировать этот вопрос лучше без участия регионов. «Откровенно скажу, мне кажется, все-таки на федеральном уровне вектор должен задаваться и все должны его придерживаться. Понимаю, где-то могут быть перекосы, но если совсем убрать и отдать в регионы, то может получиться, что перекос будет еще больший», — полагает он.

«Сейчас время развития региональных сетей, очень много федералов на каждом углу»

Примечательно, что шесть лет назад в России также обсуждали изменение максимально допустимой рыночной доли крупного ретейла, но говорили не о повышении, а напротив, о ее снижении с 25% до 15%. ФАС тогда говорила, что не поддерживает это предложение, заявив, что участники рынка и органы власти придерживаются различных взглядов, в связи с чем ведомство считает необходимым продолжать диалог для поиска оптимального решения.

— Если будет снижение максимальной доли торговых сетей, было бы здорово. Сейчас самое время развития региональных сетей, потому что очень много федералов становится: «Магниты», «Пятерочки» на каждом углу. Уникальные сетки, наоборот, более яркие и интересные, потому что у них и ассортимент другой, и качество лучше: кто-то на местах готовит, кто-то, возможно, импорт завозит или с СТМ как-то работает. У нас сейчас много тех, кто полуфабрикатами и готовой едой занимается. В этих условиях [снижения доли сетей] легко было бы зайти на рынок местным игрокам с качественным и свежим продуктом, и сами сети с производителями работали бы помягче, — считает Гузель Ананьева.

В России обсуждали снижение максимальной рыночной доли крупного ретейла с 25% до 15%. Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Большие вопросы у экспертного сообщества вызывает применение тех же ограничений к крупному интернет-ретейлу. Пока неясно, как контролировать присутствие Ozon, Wildberries, других маркетплейсов на региональных рынках. «Я, конечно, не знаю, как это рассчитывать — их долю, для ФАС это непросто. Здесь тоже могут быть определенные перекосы. Кто первый заскочил на рынок, где пока еще никого нет. Он заскочил и там один 100% держит, условно картину рисую. Но все равно какие-то сдерживающие факторы для развития маркетплейсов должны быть. В принципе, в этой части антимонопольщикам в какой-то степени помогает сам ретейл, который постепенно переходит на доставку», — заключил Артур Николаев.