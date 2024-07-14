День в истории 14 июля: гимн Татарстана, боевое крещение «Катюши», взятие Бастилии
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 14 июля 2024 года
Сегодня, 14 июля, свой профессиональный праздник отмечают рыбаки и сотрудники российской почты. 31 год назад был утвержден Государственный гимн Татарстана, 83 года назад впервые в бою была применена знаменитая «Катюша», 235 лет назад восставшие парижане взяли Бастилию, что стало началом французской буржуазной революции. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Нижнекамская команда «Нефтехимик» встретится в домашнем матче с ХК «Тюмень».
- В Казани пройдут торжественные мероприятия, посвященные дню рождения поэта Гавриила Державина.
Кто родился: поэт Гавриил Державин и художник Густав Климт
- 1743 — русский поэт Гавриил Державин (скончался 20 июля 1816 года). Он родился в Казанской губернии, окончил Казанскую гимназию. После ее окончания в 1762 году стал солдатом лейб-гвардии Преображенского полка. Стихи начал писать только в 1773-м, а до этого служил, участвовал в подавлении пугачевского восстания. Став поэтом, вскоре вышел в отставку. Один из ключевых творцов русского классицизма в литературе. В 1815 году поэт присутствовал на экзамене в Царскосельском лицее, где юный Пушкин поразил его своим выступлением.
- 1862 — австрийский художник, основоположник модерна Густав Климт (скончался 6 февраля 1918 года). Самой известной работой Климта можно назвать картину «Поцелуй», которая относится к «золотому периоду» творчества художника. В это время он увлекался декоративным искусством, использовал в своих работах позолоту. К этому же периоду творчества художника относятся «Дворец Афины» и «Юдифь». Помимо этого, Климт создал ряд прекрасных мозаичных фресок.
- 1903 — американский писатель Ирвинг Стоун (скончался 26 августа 1989 года). Он создал 25 романов о жизни великих людей. Среди них — романизированные биографии Ван Гога, Джека Лондона, Микеланджело, Вашингтона, Франклина, Дарвина и других. А также перу Стоуна принадлежат несколько сборников прозаических произведений.
- 1910 — американский мультипликатор Уильям Ханна (скончался 22 марта 2001 года). Вместе со своим творческим партнером Джозефом Барберой он создал всемирно известный мультсериал «Том и Джерри».
- 1913 — 38-й президент США в 1974—1977 годах Джеральд Форд (скончался 26 декабря 2006 года). Он побил рекорд, ранее принадлежавший Рональду Рейгану, и стал самым долгоживущим американским лидером.
- 1918 — шведский кинорежиссер Ингмар Бергман (скончался 30 июля 2007 года). Одними из самых известных являются его кинокартины «Земляничная поляна», «Седьмая печать», «Улыбки летней ночи», «Молчание», «Персона». Одна из последних работ Бергмана «Фанни и Александр» была награждена премией «Оскар» в четырех номинациях. Его работы стали классикой мирового кинематографа и повлияли на многих талантливых режиссеров последующих поколений, таких как Андрей Тарковский и Роберт Олтман.
Кто скончался: царица Софья Романова и писатель Константин Паустовский
- 1704 — русская царица, правительница-регентша России в 1682—1689 годах Софья Романова (родилась 27 сентября 1657 года). В 1682 году Софья была назначена регентшей при своих малолетних братьях — Петре и Иване. Однако когда Петру I исполнилось 17, он решил править самостоятельно. Софью отстранили от власти. Во время отсутствия Петра в России стрельцы пытались вернуть ей престол, но восстание жестоко подавили. Софья была пострижена в монахини под именем Сусанны и остаток жизни провела в монастырской келье.
- 1817 — французская писательница мадам де Сталь (родилась 22 апреля 1766 года). В числе ее книг — фундаментальный труд о Французской революции и ее последствиях. В конце произведения мадам де Сталь предсказала политическое будущее мира.
- 1958 — последний король Ирака в 1939—1958 годах Фейсал II (родился 2 мая 1935 года). Он был убит в ходе военного переворота.
- 1968 — советский писатель Константин Паустовский (родился 31 мая 1892 года). Известность ему принесла повесть «Кара-Бугаз», созданная в 1932 году. В годы Великой Отечественной войны работал военным корреспондентом и писал рассказы. После нее Паустовский написал свое главное произведение «Повесть о жизни».
Праздники: День почты и День рыбака
- День российской почты. Государственная регулярная почтовая связь России ведет свое начало с реформ Петра Великого.
- День рыбака в России. Впервые этот праздник отметили в 1964 году в Мурманске — в регионе, для которого рыбная промышленность была и остается одной из ключевых отраслей экономики. Год спустя День рыбака в качестве профессионального праздника был установлен уже для всей страны.
- День действий против рыбной ловли в России. Праздник решили отмечать в 2003 году участники второго Всероссийского съезда защитников прав животных. Участники напоминали, что в современном мире морским и речным обитателям грозит не только бесконтрольный рыбный промысел, но и гибель из-за загрязнения мирового океана нефтепродуктами.
- День хаоса и беспорядка. Организаторы праздника предлагают ненадолго вспомнить о том, что беспорядок — это хороший повод сделать шаг навстречу чему-то новому, вспомнить о том, что в построении привычного нам мира хаос играл свою роль.
События в истории: первый русский автомобиль, Транссибирская магистраль
- 1099 — участники первого крестового похода начали штурм Иерусалима. Он продолжался весь день, но город держался. Утром 15 июля, когда ров был засыпан, крестоносцы смогли беспрепятственно приблизиться к крепостным стенам. Когда Иерусалим был взят, в городе началась настоящая бойня.
- 1700 — был подписан Константинопольский мирный договор, ставший итогом Азовских походов Петра I. Согласно документу, России отходил Азов с прилегающими землями и крепостями Таганрогом, Павловском и Миусом. Мир с Турцией обеспечил начало нового этапа в истории страны. Но соблюдался он лишь до ноября 1710 года, когда султан Ахмед III объявил России войну.
- 1789 — восставшие парижане взяли Бастилию, что стало началом французской буржуазной революции. Для многих поколений французов крепость была символом всевластия королей. За 400 лет среди узников Бастилии было немало знаменитых личностей — Франсуа Ларошфуко, Пьер Бомарше, дважды узником Бастилии был Вольтер. Падение Бастилии воспринималось как торжество революции и стало обрастать легендами. Начиная с 1880 года годовщина взятия Бастилии отмечается французами как национальный праздник.
- 1896 — в Нижнем Новгороде представили первый русский автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Автомобиль представили на выставке 14 июля после того, как он прошел испытания в мае. Автомобиль имел двухместный кузов и два тормоза, развивал скорость до 20 км/ч, а его вес составлял около 300 кг. Автомобиль миру представил изобретатель Евгений Яковлев, в прошлом лейтенант военного флота. В 1889-м он основал в Петербурге небольшой завод по производству керосиновых и газовых двигателей. Их он представил на выставке в Чикаго, там же вдохновился одним из первых автомобилей «Бенц» модели «Вело» серийного производства.
- 1903 — состоялся ввод в эксплуатацию Великого Сибирского пути — Транссибирской магистрали. Ее начальным пунктом является Ярославский вокзал в Москве, конечным — железнодорожный вокзал во Владивостоке. Транссиб проходит по территории 20 субъектов РФ и пяти федеральных округов, на пути расположено 87 городов.
- 1941 — впервые в бою была применена знаменитая «Катюша». Ее боевым крещением стал залп по захваченному фашистскими войсками железнодорожному узлу города Орши. Первый опыт применения нового советского ракетного оружия показал его высокую боевую эффективность. В боях за Берлин участвовало 219 дивизионов «Катюш».
- 1946 — вышло в свет первое издание книги Бенджамина Спока «Ребенок и уход за ним». Эта энциклопедия для родителей принесла скромному детскому врачу и малоизвестному психоаналитику мировую славу. Однако не все идеи доктора Спока прошли испытание временем. Некоторые из них впоследствии даже были признаны крайне опасными.
- 1993 — был утвержден Государственный гимн Татарстана. По итогам творческого конкурса выбрали музыку татарского композитора Рустема Яхина. Гимн республики исполнялся до 2013 года в точном соответствии с музыкальной редакцией гимна, утвержденной постановлением Верховного Совета РТ от 14 июля 1994 года «О Государственном гимне Республики Татарстан». Текст песни поэта Рамазана Байтимерова «Туган ягым» тогда не применялся.
- 2010 — в тестовом режиме начал работу официальный сайт torgi.gov.ru, предназначенный для размещения информации о торгах на право заключения договоров в отношении федерального имущества. Сайт госзакупок стал доступен для регистрации новых пользователей — организаторов торгов и для размещения информации о торгах. С 1 сентября 2010 года информация о торгах на право владения или пользования федеральным имуществом в обязательном порядке размещалась организаторами торгов на этом сайте согласно приказу Минюста России.
- 2017 — стало известно о планах Татарстана вместе с FINA открыть в Казани Международный центр развития водных видов спорта. Об этом заявил президент республики Рустам Минниханов на открытии VI Международной конференции министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (МИНЕПС). Открытие Центра состоялось в 2019-м, а годом ранее был подписан договор о сотрудничестве между республикой и Международной федерацией плавания FINA.
- 2021 — Олимпийский комитет России представил талисманы отечественной сборной на Олимпиаде в Токио. Ими стали «весельчак и компанейский парень, который не упустит возможности пошутить» Мишка-неваляшка и «серьезный и основательный» Шапко-кот.
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