Общественный Совет НКНХ обсудил ключевые направления развития предприятия и города

На заседании отметили инвестиционные производственные, экологические, образовательные проекты

Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

В обновленном здании заводоуправления НКНХ, где раньше располагался кабинет первого директора химкомбината Николая Лемаева, состоялось второе в этом году заседание общественного совета НКНХ. В его работе приняли участие нефтехимики, местные власти, представители общественных организаций и объединений. Ключевыми темами встречи стали экологическая безопасность, реализация новых инвестиционных проектов и развитие образовательного кластера. На что еще обратили внимание общественники — в материале «Реального времени».

«Запускаем сердце комплекса — компрессор пирогаза»



До начала заседания гости побывали с экскурсией на производственной площадке, где за последнее время произошли существенные изменения. В активную фазу пусконаладочных работ вошел олефиновый комплекс ЭП-600. Из 43 объектов 11 находятся на стадии комплексного опробования.

До начала заседания гости побывали с экскурсией на производственной площадке. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

На стройке задействованы 6 200 рабочих, 36 подрядных и 128 субподрядных организаций. Введены в эксплуатацию такие объекты, как водоподготовка, электроподстанция, паровые котлы.



— В настоящее время мы запускаем сердце комплекса — компрессор пирогаза. Его мощность — более 54 тысяч лошадиных, столько же в совокупности у 91 российского автомобиля Aurus. Приступили к розжигу печей. В конце года планируем получить первую тонну продукции, — подчеркнул заместитель руководителя оперативного блока Нафис Гиниятов.



Комплекс будет принимать до 1,8 млн тонн сырья в год. Производить он будет этилен, пропилен, бутадиен и бензол — исходное сырье для получения широкого спектра товаров, в том числе используемых в автомобильной, сельскохозяйственной и строительной промышленности. Бюджет производства — более 200 млрд рублей.



К 2030 году, благодаря запуску ЭП-600, вдвое увеличится производство этилена, появятся дополнительные возможности для новых проектов по распределению этилена. В течение шести лет поступит более 10 млрд руб. дополнительных налогов в бюджет РТ.

Запускать новое производство приходится своими силами — лицензиар проекта Linde ушел из России. Для этого на площадку прибыли специалисты со всего периметра компании, имеющие опыт введения в эксплуатацию похожего комплекса «ЗабСибНефтехима».

На стройке задействованы 6 200 рабочих, 36 подрядных и 128 субподрядных организаций. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Участники общественного совета поинтересовались экологическими аспектами будущего производства. Как заверили на предприятии, это будет одно из самых современных подобных производств в России, технологии которого основаны на безопасности и экологичности.



Здесь будут действовать локальные очистные сооружения с замкнутой системой водооборота, а также предусмотрена установка бездымной факельной системы. Горелки факела и печи сжигания отходов имеют высокую эффективность горения, которая обеспечивает максимальное сгорание загрязняющих веществ. А система термического разложения позволит обезвредить 4,8 тыс. тонн жидких и 35 тыс. тонн газообразных отходов.



Гексен — свой



На новый уровень вышло и строительство производства гексена. Проект включен в план мероприятий по импортозамещению в отрасли химической промышленности России. Гексен применяется при изготовлении полиэтилена высокой и низкой плотности, используется как обязательный компонент в производстве полиэтилена премиального качества.



Гостям показали строительную площадку, где уже идут пусконаладочные работы. Прогресс по проекту — 62%. Пусконаладочные работы ведутся на подстанции РП-50. Напряжение под нее могут подать уже в августе, когда оборудование пройдет проверку Ростехнадзора.

На новый уровень вышло и строительство производства гексена. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Сырье на установку будет поступать со строящегося комплекса ЭП-600. Все это позволит укрепить технологическую независимость в сфере производства полимеров. Запуск планируется в следующем году. Бюджет — 20 млрд рублей.



Что касается экологии, то здесь будет установлен первый на территории предприятия закрытый факел. Используемая технология полностью отечественная и не зависит от импорта.



— Системы закрытого типа имеют более низкий уровень шума, не выделяют запаха и полностью исключают горение открытого пламени в воздухе. Они имеют лучший показатель в мире по сокращению выбросов диоксида серы, окислов азота и других вредных веществ, — подчеркнули нефтехимики.



Стирольная цепочка



Более подробно о каждом инвестиционном проекте членам общественного совета на заседании рассказал генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов. На этот раз встреча состоялась в обновленном административном здании, где когда-то располагался кабинет первого директора химкомбината Николая Лемаева.

Встреча состоялась в обновленном административном здании. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Во время ремонта в старом заводоуправлении усилили плиты перекрытия, полностью поменяли планировку. Здесь, как и много лет назад, будет располагаться часть производственных вертикалей, кадровая служба и руководство предприятия. И еще одна интересная деталь — большая часть изделий внутри корпуса изготовлены из материалов, которые производит СИБУР.



Осмотрев новые помещения, члены общественного совета собрались за круглым столом. Как отметил Марат Фаляхов, несмотря на санкционное давление, предприятие движется вперед. Помимо реализации проектов ЭП-600 и производства гексена, компания приняла решение о строительстве установок по выпуску стирола и полистирола.

Компания приняла решение о строительстве установок по выпуску стирола и полистирола. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Проектная мощность производств — 350 тыс. тонн этилбензола, 400 тыс. тонн стирола и 250 тыс. тонн полистирола в год соответственно. Сырьем для них станет продукция комплекса ЭП-600. Инвестиции в проект стирольной цепочки превысят 180 млрд рублей.



Новые производства позволят выйти на самообеспеченность российского рынка сразу по двум видам современных синтетических материалов: полистиролу и АБС-пластикам.



— Следующая важная волна нашей деятельности — монетизация продукции. Новые проекты будут служить решению стратегических задач. Это и повышение самообеспеченности России современными синтетическими материалами, и создание потенциала для дальнейшего развития широкого спектра сфер: строительства, медицины, транспорта, пищевой промышленности. Было бы неэффективно, даже крайне глупо, если бы мы отгружали со своей площадки только этилен, пропилен, бензол, бутадиен. Очевидный посыл, в том числе и от первого лица в стране, — это максимальный передел, монетизация «внутри себя», — добавил Фаляхов.

Кроме этого, к 2028 году компания построит производство металлоценового полиэтилена. Мощность составит 300 тыс. тонн в год. Новый проект позволит полностью обеспечить потребности отечественного рынка в металлоценовых марках полиэтилена, которые на 2028 год оцениваются примерно в 170 тыс. тонн.



Потенциал импортозамещения в России и СНГ может составить более 30 тыс. тонн в год.



— Это тоже уникальная технология. Нам еще предстоит научиться в этом направлении работать. Мы уже приступили к проектированию. Проект заключается в глубокой реконструкции действующей установки с увеличением ее мощности в полтора раза, — уточнил Марат Фаляхов.

К 2028 году компания построит производство металлоценового полиэтилена. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Учебный центр «СИБУРИНТЕХ»



Как подчеркнули на предприятии, развитие производств требует привлечения квалифицированных кадров. Для этого на базе НХТИ будет создан учебный центр «СИБУРИНТЕХ». Обучение и переподготовку в нем будут проходить работники компании, преимущественно из Татарстана.



— Важной частью нашей работы является развитие образовательного направления. Это важно как для нас, так и для города. Мы планомерно совместно с республикой инвестируем в образовательное направление. Идет создание профильных «Нефтехим-классов» в школах. Еще одним кирпичиком в этом образовательном здании станет открытие «СИБУРИНТЕХА». Большое количество сотрудников смогут повысить качество профессиональных знаний, — сказал председатель Совета директоров НКНХ, управляющий директор по эффективности производства — член правления СИБУРа Игорь Климов.

Как подчеркнули на предприятии, развитие производств требует привлечения квалифицированных кадров. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Еще одна функция учебного центра — популяризация нефтехимии среди школьников, студентов вузов и ссузов. Общая площадь его составит 3 500 кв. м, в нем будут расположены 48 учебных аудиторий. Обучение будет идти по 11 направлениям подготовки.



Инвестиции компании составят около 1,7 млрд рублей. Использование современных образовательных решений по ключевым направлениям: технология, производство, механика, энергетика, метрология и другие, — позволит сотрудникам компаний-партнеров, студентам НХТИ и КНН им Н.В. Лемаева проходить обучение в условиях, максимально приближенных к реальным, повышать уровень инженерно-технической экспертизы в привязке к специфике и особенностям технологий, оборудования на производственных предприятиях.



Главный врач Нижнекамской ЦРМБ Руслан Валеев поинтересовался, появится ли возможность на базе учебного центра организовать обучающие модули для сторонних городских организаций.



— Сегодня мы все боремся за персонал, стараемся быть привлекательными. Я постоянно выезжаю в регионы, общаюсь со студентами. И все они задают одни и те же вопросы: «Что есть в городе? Чем он интересен?» «СИБУР-ИНТЕХ» — это все-таки профессиональные навыки или надпрофессиональные, такие как soft skills? Нельзя ли рассмотреть возможность организовать обучение для развития корпоративной культуры других организаций, чтобы повысить привлекательность Нижнекамска? — обратился он к руководителям предприятия.

Не обошли стороной участники заседания тему сохранения окружающей среды. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— В первую очередь здесь будут обучать профессиональными навыкам, но будут и навыки soft skills, которые связаны с развитием лидерских и управленческих навыков, — ответил Игорь Климов.



«Источник запахов — негерметичные колодцы»



Не обошли стороной участники заседания тему сохранения окружающей среды. Руководитель по экологии НКНХ Олег Гришаков рассказал о проектах, реализуемых в этом направлении.



По его словам, полностью завершена рекультивация илонакопителя в районе села Борок. На участке высажено около 140 тысяч сосен и 57 тысяч берез. Завершается реконструкция полигона захоронения отходов, а также ремонт шламонакопителей. Кроме этого, идет техническое перевооружение насосной станции Стрелочный Лог и третий этап реконструкции БОС.



Более подробно Олег Гришаков остановился на проблеме неприятных запахов, которые периодически появляются в Нижнекамске. По его словам, причиной зловонных испарений являются хозбытовые коллекторы.



— Источник запахов — негерметичные колодцы. Все они находятся в зоне ответственности «Водоканала». Мы совместно с ними, местными властями устраняем эту проблему. Постоянно обходим коллекторы, чтобы не допустить испарений в атмосферу, — добавил он.

Руководитель по экологии НКНХ Олег Гришаков рассказал о проектах, реализуемых в этом направлении. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

В планах предприятия усилить систему мониторинга санитарно-промышленных зон. Так, на улице Вахитова, 13 и селе Прости в ближайшее время появятся еще два автоматизированных стационарных экопоста.



— Традиционно, исторически любой запах почему-то принято адресовать химикам. Но это не так, есть и другие источники, которые могут формировать этот запах. Надо эту информацию тоже доносить до населения, — заметил главный врач Нижнекамской ЦРМБ Руслан Валеев.



Обсудили на заседании подготовку к предстоящему празднованию 80-й годовщины со Дня Победы. Председатель Совета ветеранов Нижнекамска Григорий Китанов попросил посодействовать в реконструкции районных памятников участникам Великой Отечественной войны.



«Культура СИБУРа для нас является лидерской»



Эти и другие вопросы, озвученные на заседании, были взяты на контроль. Вернуться к их обсуждению обещали уже на следующей встрече. Участники общественного совета отметили открытость предприятия и значимость встреч для жителей города.



— Сегодня для нас прошла познавательная экскурсия. Мы ознакомились с ходом строительства ЭП-600, производства гексена, увидели вновь реконструированное здание заводоуправления. Кроме этого, обсуждали большую работу по улучшению экологической ситуации, реконструкцию шламонакопителей, биологических очистных сооружений. Отрадно было услышать проекты и планы по запуску образовательного комплекса «СИБУРИНТЕХ». Мне это приятно вдвойне слышать, как сотруднику НХТИ. Центр будет располагаться в одном здании с нашим институтом. У сотрудников и студентов будет возможность ознакомиться с прорывными видами оборудования, которые будут находиться на базе учебного центра, — сказал Рушан Агзамов, председатель общественного совета НКНХ, заведующий кафедрой нефтехимического синтеза НХТИ.

Реклама ПАО «Нижнекамскнефтехим». предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Культура СИБУРа подкупает меня как руководителя именно с позиции вовлеченности персонала, качества безопасности. Ведь безопасность должна быть не только на производстве, но и в медицине, строительстве, любой сфере. Когда каждый сотрудник должен понимать, насколько важны его профессиональные компетенции. Здесь культура СИБУРа для нас является лидерской. Мы понимаем, куда надо стремиться. Они наши старшие товарищи, мы берем с них пример. Они формируют некий вектор развития для всего города, — отметил главный врач Нижнекамской ЦРМБ Руслан Валеев.



Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин, который в эти дни находился на федеральном Сабантуе в Йошкар-Оле, участвовал в заседании по видеосвязи. Он поблагодарил компанию за активное участие в жизни города, совместное улучшение городской среды.



— Нижнекамск преображается. У нас реализуется очень много проектов. Идет реконструкция парков, благоустройство улиц и проспектов. Строительство новых примышленных установок, создание учебного центра дадут еще один импульс для развития Нижнекамска, развития профессионального образования и привлекут молодые кадры на производства, — заключил он.

