Книги смогут заменить «Нетфликс»?

На Российской креативной неделе обсудили книжное потребление в стране

Фото: Предоставлено пресс-службой издательства «Эксмо»

На Российской креативной неделе, которая прошла с 3 по 5 июля в Москве, ВЦИОМ представил данные по динамике потребления и чтения книг за последние двенадцать лет. Если коротко, то читать стали больше. Но изменился подход к чтению.

Книга стала доступнее

По опросу ВЦИОМ, 57% россиян читали книги за последние три месяца в 2023 году. И это абсолютный рекорд, если сравнивать с предыдущими периодами. Для сравнения: в 2011 году, когда аналогичное исследование проводилось впервые, читало только 44%. Но по количеству книг динамика скачет, хотя в 2023-м (шесть книг) читали больше, чем в 2022-м (пять книг). А больше всего зачитывались в 2017 году, тогда среднее количество прочитанных за три месяца книг равнялось семи. Но есть и тревожащие цифры. За три месяца в 2023 году ни разу не брали в руки книгу 40% опрошенных.

Генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев связывает динамику роста числа читающих с развитием маркетплейсов и сервисов цифровых книг.

— Раньше литературу можно было купить только в книжном магазине. Но были города, села и деревни, в которых практически отсутствовали книжные магазины, а ассортимент был ограничен. А маркетплейсы дали доступ к огромному количеству книг жителям отдаленных уголков нашей страны, — сказал Капьев.

Генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев и генеральный директор группы компаний «ЛитРес» Сергей Анурьев. Скриншот онлайн-трансляции Российской креативной недели

Генеральный директор объединенной розничной сети «Читай–город — Буквоед» Александр Брычкин связывает рост читающей аудитории с появлением новых форматов, которые предполагают более короткое время для чтения или совмещение чтения с другими делами.

— Это всевозможные графические романы: комиксы, манга, манхва, манньхуа и т. д. Мы видим, что доля этих жанров в продаже растет и сегодня достигает практически 10—12%. Это означает, что растет поколение, которое в штуках потребляет больше такого контента. А вторая история — это аудиокниги, которые люди слушают тогда, когда невозможно читать бумажные книги. Аудиокниги заполняют время, когда человек ведет машину, занимается спортом, прогуливается, то есть делает что-то еще. И это дополнительное потребление, которое, вероятно, сказывается на статистике, — рассказал Брычкин.

Книга как снотворное

Кстати, о форматах. По версии ВЦИОМ, все еще лидируют бумажные книги (58%). С телефона читают 35%, 20% предпочитают читать на компьютере, 16% — на планшете, 2% распечатывают книги (экологи бы их не одобрили). Евгений Капьев также отметил, что за последний год выросло количество часов потребления электронных книг. Генеральный директор группы компаний «ЛитРес» Сергей Анурьев связывает рост чтения электронных книг с доступностью стриминговых книжных площадок и одновременным подорожанием подписки на видеоплатформах.

— С 2017 года подписки на киносервисы выросли в цене. Развитие сегмента самиздата и ограниченный темп роста стоимости подписки на электронные и аудиокниги привели к тому, что книга в целом стала гораздо более доступной, чем это было 6—7 лет назад. Тем более со стороны «заменителя» нет такой агрессивной промокампании по продвижению новых сериалов и фильмов, — добавил Анурьев.

Генеральный директор объединенной розничной сети «Читай–город — Буквоед» Александр Брычкин и президент издательской группы «АСТ-Азбука» Татьяна Горская. Скриншот онлайн-трансляции Российской креативной недели

В 2023 году чаще всего читали для саморазвития и чтобы узнать что-то новое (66%). Для удовольствия и развлечения читали 54% опрошенных. А также с книгой знакомились по учебе или работе (25%), чтобы чем-то заполнить время (6%), 3% опрошенных использовали чтение в качестве снотворного. Сергей Анурьев считает, что основной мотив для чтения — это все-таки развлечение. Он предполагает, что книги стали альтернативой ушедшему с российского рынка «Нетфликсу».

Александр Брычкин сомневается, что уход «Нетфликса» вызвал резкий переход от одного вида контента к другому. Он отметил, что скачок в количестве читающих людей в России произошел между 2014 и 2017 годом. Тогда количество читателей выросло на 10%. Потом рост был, но не такой существенный. Брычкин предложил вспомнить, какие именно события происходили в стране, которые в итоге привели к увеличению читающей аудитории. Эти события вспомнила президент издательской группы «АСТ-Азбука» Татьяна Горская.

— Мы начали проект по продвижению чтения. Надо сказать, что когда мы начинали, я не верила в него. Тогда были первые шаги по работе с блогерами. А по сути, мы, издатели, впервые начали общаться со своими читателями непосредственно. Не через магазин и не через оптовиков. Мы стали в соцсетях рассказывать о книгах, что читателя ждет в конкретном произведении, — рассказала Горская.

Для молодежи книга — это артефакт

Генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов отметил, что больше всего книг (семь) читают люди в возрасте от 45 до 59 лет. Но это не самая многочисленная читающая группа. Грубо говоря, если человек 45—59 лет читает, то читает много. Но в этой возрастной категории мало читателей. А вот больше всего читателей (87%) среди молодежи в возрасте 18—24 лет.

Дискуссия «Будущее книжного потребления. Как издатели и дистрибьюторы видят будущее чтения?». Скриншот онлайн-трансляции Российской креативной недели

Несмотря на то, что основной целью чтения опрашиваемые назвали саморазвитие, на первом месте по популярности художественная литература (61%). За ней идут книги по специальности (33%), нон-фикшн (31%), философская литература и книги по кулинарии (по 12%), а также религиозная литература (7%).

Евгений Капьев связал самую большую читающую аудиторию (молодежь) и самую продаваемую категорию (художественная литература) с популярностью Young Adult-книг.

— Young Adult — это одна из самых больших и быстрорастущих категорий. Сейчас импринт с Young Adult-литературой имеет каждое уважающее себя издательство. В данных ВЦИОМ есть интересный момент. Если возрастная аудитория больше читает, то она меньше покупает. А прелесть молодежи еще и в том, что она много читает и много покупает. По нашим данным, молодежь любит бумажную книгу, и это спасение для всех издательств. Для них это не просто книга, это артефакт, — подытожил Евгений Капьев.

Данных по 2024 году у ВЦИОМ, естественно, пока еще нет. Но участники дискуссии уже ждут статистику, потому что предполагают в разбивках изменения. Хорошие или плохие — не сказали.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».