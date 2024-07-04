Online-конференция с Михаилом Абрамским, директором ИТИС КФУ
Зачем учиться в университете и как развивается искусственный интеллект
4 июля в 12.00 директор Института информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ Михаил Абрамский в эфире в «Реальном времени». Поговорим:
— Зачем учиться в университете, если можно ли стать айтишником на онлайн-курсах и в корпоративных школах.
— Кто и как в Татарстане подготовит 10 000 ИТ-специалистов.
— В какую сторону меняется ИТ-сфера и почему очень скоро написание кода может перестать быть главным навыком программиста.
— Как уберечься от сценария «Терминатора» и не дать искусственному интеллекту натворить бед.
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