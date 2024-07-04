Online-конференция с Михаилом Абрамским, директором ИТИС КФУ

Зачем учиться в университете и как развивается искусственный интеллект

Фото: Вильдан Насыров

4 июля в 12.00 директор Института информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ Михаил Абрамский в эфире в «Реальном времени». Поговорим:

— Зачем учиться в университете, если можно ли стать айтишником на онлайн-курсах и в корпоративных школах.

— Кто и как в Татарстане подготовит 10 000 ИТ-специалистов.

— В какую сторону меняется ИТ-сфера и почему очень скоро написание кода может перестать быть главным навыком программиста.

— Как уберечься от сценария «Терминатора» и не дать искусственному интеллекту натворить бед.