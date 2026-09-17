Как зарабатывать на ретейле: выручка 5 млн рублей в магазине Жизньмарт

Сеть Жизньмарт развивает формат в Казани, где работают три магазина. Компания тестирует сервисы для гостей и рассматривает развитие в Татарстане

Жизньмарт — современный формат с обеденной зоной и большим выбором готовой еды. Фото: предоставлено сетью Жизньмарт

Сеть продуктовых магазинов «у дома» Жизньмарт развивает формат в Казани, где сегодня работают три магазина. Компания тестирует сервисы для гостей и рассматривает дальнейшее развитие в Татарстане.

Одной из первых новинок в Казани стала хот-дог-станция в Жизньмарте на Достоевского, 57 — гости заказывают горячий хот-дог, приготовленный на месте. В других городах сеть тестирует аппараты с мягким мороженым, которое попадает в каждый 20-й чек, и рамен-станции для самостоятельного приготовления блюда. Новые магазины сети открываются в обновленном дизайне — с расширенными зонами посадки и игровыми уголками.

В Жизньмарте представлено более 200 готовых блюд, которые остаются свежими 72 часа. Сеть известна стабильным качеством кофе, разнообразным кофе-меню.

«В Казани покупателям важны свежесть, состав и происхождение продуктов, локальные производители и халяль-позиции. При этом все чаще продукты выбирают домой, а не только для перекуса», — говорит предприниматель Евгений Щапов, развивающий в городе два магазина Жизньмарт.

Дальнейшее развитие в Казани будет строиться вокруг локального спроса: ассортимента, готовой еды и сервисов, которые соответствуют привычкам жителей города.



В Жизньмарт собран топ трендов ретейла: готовая еда, кофе и доставка. предоставлено сетью Жизньмарт

По данным сети, средняя выручка магазинов в городе составляет 5 млн рублей в месяц. Инвестиции на открытие магазина большого формата в среднем составляют около 15 млн рублей, мини-формата — 8 млн. Срок окупаемости — 3—3,5 года и 2—2,5 года соответственно.

Сейчас в сети около 250 магазинов в разных городах страны: Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске, Перми, Казани и других. Жизньмарт открыт к новым проектам и расширению присутствия в Татарстане.

Подробнее о развитии формата и франшизе — на сайте Жизньмарт.



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