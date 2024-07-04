Субсидии на отечественные процессоры, сальмонелла в кафе Братска, первая женщина-тренер в НХЛ
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 4 июля.
- В Братске задержали директора компании «Миг» по делу об отравлении более 30 посетителей кафе Mexiko. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. По данным Роспотребнадзора, 32 человека пострадали, 31 из них госпитализирован. У 10 из них обнаружена ДНК сальмонелл. В отношении директора возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
- Минпромторг добавил автомобили Lada Largus и XCite X-Cross в список рекомендованных машин для госслужащих, теперь их общее количество составляет 14 брендов и более 40 моделей, как отечественного, так и иностранного производства.
- В России планируют субсидировать стоимость отечественных процессоров, чтобы сделать их более доступными и стимулировать спрос. В Минпромторге считают, это позволит производителям компьютеров, систем хранения данных и серверов выпускать продукцию с отечественными чипами без увеличения стоимости.
- Джессика Кэмпбелл стала первой женщиной-тренером в истории НХЛ. Она вошла в штаб «Сиэтла» и будет помогать главному тренеру Дэну Байлсме. Кэмпбелл, которая ранее работала в штабе Байлсмы на протяжении двух сезонов в фарм-клубе «Сиэтла» в Американской хоккейной лиге, стала первой женщиной-тренером во второй по статусу североамериканской лиге.
- Партия «Новые люди» выступает с инициативой усовершенствовать процесс выдачи водительских удостоверений для участников специальной военной операции. В частности, планируется разрешить получение прав инвалидам с ампутированными руками, если они успешно сдадут экзамены в автошколе. Об этом сообщила РИА «Новости» депутат Госдумы Анна Горячева.
- Российский хоккеист Владимир Тарасенко подписал двухлетний контракт с «Детройтом» на сумму $4,75 млн. Это уже четвертый клуб, в котором он сыграл за последние 2 года. В минувшем сезоне он стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Флориды Пантерз».
- За прошедшую ночь в Брянской, а также в Тамбовской областях были уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата.
Олег Исаков
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.