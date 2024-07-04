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Субсидии на отечественные процессоры, сальмонелла в кафе Братска, первая женщина-тренер в НХЛ

08:00, 04.07.2024
Субсидии на отечественные процессоры, сальмонелла в кафе Братска, первая женщина-тренер в НХЛ
Фото: Реальное время

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 4 июля.

  • В Братске задержали директора компании «Миг» по делу об отравлении более 30 посетителей кафе Mexiko. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. По данным Роспотребнадзора, 32 человека пострадали, 31 из них госпитализирован. У 10 из них обнаружена ДНК сальмонелл. В отношении директора возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
  • Минпромторг добавил автомобили Lada Largus и XCite X-Cross в список рекомендованных машин для госслужащих, теперь их общее количество составляет 14 брендов и более 40 моделей, как отечественного, так и иностранного производства.
  • В России планируют субсидировать стоимость отечественных процессоров, чтобы сделать их более доступными и стимулировать спрос. В Минпромторге считают, это позволит производителям компьютеров, систем хранения данных и серверов выпускать продукцию с отечественными чипами без увеличения стоимости.
Уже сейчас татарстанская компания занимается производством отечественных материнских плат. Максим Платонов / realnoevremya.ru
  • Джессика Кэмпбелл стала первой женщиной-тренером в истории НХЛ. Она вошла в штаб «Сиэтла» и будет помогать главному тренеру Дэну Байлсме. Кэмпбелл, которая ранее работала в штабе Байлсмы на протяжении двух сезонов в фарм-клубе «Сиэтла» в Американской хоккейной лиге, стала первой женщиной-тренером во второй по статусу североамериканской лиге.
  • Партия «Новые люди» выступает с инициативой усовершенствовать процесс выдачи водительских удостоверений для участников специальной военной операции. В частности, планируется разрешить получение прав инвалидам с ампутированными руками, если они успешно сдадут экзамены в автошколе. Об этом сообщила РИА «Новости» депутат Госдумы Анна Горячева.
  • Российский хоккеист Владимир Тарасенко подписал двухлетний контракт с «Детройтом» на сумму $4,75 млн. Это уже четвертый клуб, в котором он сыграл за последние 2 года. В минувшем сезоне он стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Флориды Пантерз».
  • За прошедшую ночь в Брянской, а также в Тамбовской областях были уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата.
Олег Исаков

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