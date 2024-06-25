Хоккейный клуб «Флорида Пантерз» стал обладателем Кубка Стэнли

Фото: Динар Фатыхов

Хоккейный клуб НХЛ «Флорида Пантерз» впервые стал обладателем Кубка Стэнли. Команда обыграли «Эдмонтон Ойлерз» в финальной серии со счетом 4:3, сообщает РИА «Новости».

В составе клуба из Флориды играет несколько российских игроков, а именно Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов и Владимир Тарасенко. В финале смог выделиться только один из них: Сергей Бобровский, будучи вратарем команды, смог отразить 22 броска из 23 нанесенных.

Прошедшая финальная серия плей-офф кубка Стенли для команды является не первой. Еще в сезоне 2022/23 пройдя в финал клуб из Флориды уступил команде «Вегас Голден Найтс». Тогда счет в серии составил 1:4.

Разиль Самигуллин