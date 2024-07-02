Трейлер взрослой жизни: как Нижнекамск встретил День молодёжи

Нижнекамцы отметили День молодежи на набережной Красного Ключа

История Нижнекамска тесно завязана на молодежи. 50 с лишним лет назад комсомольцы со всего Союза с воодушевлением строили город на Каме. 29 июня гостями Дня молодежи в Нижнекамске стали более 12 тысяч человек. Чем дышит новое поколение и нужен ли им День молодежи — в материале «Реального времени».

Праздник движения



Отмечать День молодежи нижнекамцы начали... в трамвае. В честь праздника вечером 26 июня из депо вышел на линию трамвай с диджеями NO SPRING и DONI. Вместо перестука колес пассажиры слушали хиты 1990—2000-х годов, а также современные треки. Вечеринку в трамвае с обязательным дресс-кодом в стиле нулевых анонсировал телеграм-канал «Бит Нижнекамск», а организовали Центр молодежных инициатив «Ковер» и музыкальное пространство DELAY.

Также ко Дню молодежи была приурочена вечеринка в баре «Контакт». Погожим летним вечером местные музыкальные группы, авторские коктейли и конкурсы нашли своих ценителей.

Сам День молодежи традиционно стартовал в экстрим-парке «Айда». Тренер по йоге Юлия Большакова провела занятие на свежем воздухе, а студия паркура Desire — мастер-класс. В парке звучала позитивная музыка от нижнекамских диджеев, работала интерактивная площадка WARPOINT.

Главными событиями этой локации стали фестиваль боевых искусств и соревнования по экстремальным видам спорта с призом 15 тысяч рублей.



Нижнекамец Матвей Тютюгин давно и плотно подсел на самокат, трюки стали его «воздухом», адреналином. Разумеется, Матвей не мог пропустить соревнования «Самокат BEST TRICK STREET». В прошлом году на Дне молодежи он занял второе место, в этом его обошли ребята из Набережных Челнов, которые приехали командой.

— Хоть и обидно, что мы не выиграли, но зато увидел много классных трюков. Это подстегивает разучивать новое, решаться на риск. В экстрим-парке мы уже многое освоили, хочется новых треков, чтобы оттачивать мастерство, — поделился Матвей.

Кроме самокатчиков, свои умения в экстрим-парке показали скейтеры и обладатели трюковых велосипедов. предоставлено пресс-службой администрации НМР.

Точка молодости



В 16 часов День молодежи переместился на основную локацию — набережную Красного Ключа.

Выставка железных коней мотобратства Free riders. Фото из соцсетей.

Гостей праздника встречали суровые байкеры в кожаных куртках и их мотоциклы — партнером Дня молодежи стало нижнекамское мотодвижение Free riders. Чуть в отдалении вольготно раскинулись ряды с рукоделием от нижнекамского союза мастеров.



Городские предприятия организовали работу интерактивных площадок — одна другой краше. На «Точке молодости» разместились массажные кресла Yamaguchi, компания «Лабстандарт» организовала коуч-сессии с психологом, фитнес-клуб Atom — занятия на свежем воздухе. На площадке «Сетевой компании» можно было нырнуть в цифровую реальность. Акционерное общество «ТАИФ-НК» выставило на всеобщее обозрение гоночный автомобиль. «Альфа-банк», «Татнефть» и СИБУР развлекали гостей мастер-классами и научными шоу.

На химическом шоу профессора Николя руку поливали жидким азотом. Фото из соцсетей.

По инициативе «Нижнекамскнефтехима» на праздник приехали юноши-футболисты «Нефтехимика» — все желающие могли научиться фирменным трюкам и поучаствовать в мастер-классах.



Мастер-класс от футболистов ФК «Нефтехимик». предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Молодая мама Диана Хамитова вместе с мужем и сыном обошли все активности «Точки молодости».



— Очень много локаций. Все такое интересное. Раскрасили кружку с СИБУРом, сделали фото в фотобудке, тут же полюбовались выставкой транспорта. Классно, что в Нижнекамске проходят такие праздники. Не надо ломать голову, как интересно провести день с семьей. Можно узнать что-то новое. На химическом шоу, например, я увидела, как роза замерзла буквально за несколько секунд и разбилась вдребезги. Всему виной — жидкий азот. Сын был в восторге, да и муж тоже, — поделилась впечатлениями Диана.

На площадке «Татнефти» дети и взрослые раскрашивали шопперы. Фото из соцсетей

У юных Арины и Валерии в руках раскрашенные шопперы, их подруга Кира держит крошечную шину. Она выиграла ее, две минуты продержав шину от легкового автомобиля на вытянутых руках.



— Праздник супер! День молодежи — это как трейлер взрослой жизни. Все такое классное. Рада, что пришла сюда, — призналась Кира.

Член мотобратства Жансу Булбул принял участие в другом конкурсе нижнекамской шинной компании — он переворачивал грузовую шину весом 130 кг. За минуту Жансу смог перевернуть ее 13 раз.

— Очень атмосферно! Очень красиво. Чувствуешь, как бурлит здесь энергия молодости! — восхитился Жансу.

«Мини-юбка» Мари М

Первыми на главную сцену праздника вышли ребята, которым только-только исполнилось 14 лет. В торжественной обстановке им вручили паспорта.

Самое начало праздника на набережной. Пока немноголюдно. Позднее вся пристань будет заполнена людьми. Фото из соцсетей

Глава Нижнекамского муниципального района Рамиль Муллин и первый заместитель министра по делам молодежи РТ София Галиева-Мустафина поздравили нижнекамскую молодежь и вручили награды самым активным руководителям и работникам молодежной сферы. Среди них и заместитель директора Центра молодежных и подростковых клубов Лариса Семенова.



— Очень приятно получить Благодарность от Минмолодежи РТ, тем более в такой день. Городу нужны эти ребята. Нужно, чтобы они оставались дома, знали, что Нижнекамск — отличное место, — заметила Лариса Владимировна.

После награждения сцену заняли местные танцевальные и вокальные коллективы.

На сцене — воспитанник музыкального колледжа имени С. Сайдашева. Фото предоставлено пресс-службой администрации НМР.

Зажигательное выступление танцевального коллектива «Либерти» сорвало бурю аплодисментов. Нижнекамка Аделина танцует в коллективе уже несколько лет, ее общий танцевальный стаж — более 9 лет.



Танцевальная студия «Либерти». предоставлено пресс-службой администрации НМР

— Мы очень долго шли к тому, что имеем сегодня. У нас за плечами участие в российских танцевальных конкурсах. В прошлом году мы выступили в Альметьевске. И вот теперь танцуем и кайфуем в родном городе. Настроение отличное, праздник потрясающий, — рассказала Аделина.



В 7 вечера музыкальную эстафету подхватили приглашенные артисты. Вокальное трио «Юки» чередовало каверы и собственные песни. МАРИ М сразу начала с хитов.

— Мы пришли сюда с подругами специально, чтобы послушать «Мини-юбку». Мари — просто лапочка, праздник очень понравился. Мы с подругами отлично провели время. Я так счастлива побывать на выступлении любимой певицы, — призналась четырнадцатилетняя Камилла.

ТАТАR и BARA радовали девчонок и мальчишек горячей смесью рэпа и женского вокала. Национальный колорит в программу внесла песня «Фаталити» от Ганса.

Хедлайнером Дня молодежи стал AMCHI. предоставлено пресс-службой администрации НМР.

— Это классный праздник. Мы пришли сюда, чтобы развеяться, поймать момент лета, когда ты полон энергии, рядом с тобой любимый человек и друзья, а вокруг отличная музыка, — так ответила нижнекамка Лилия Чернова на вопрос корреспондента «Реального времени», что для нее значит День молодежи.



Нижнекамка Татьяна Леонтьева, автор эскиза мурала «Девушка-лаборантка» на фасаде Химиков, 72б, считает, что праздник получился чудесный.

— Дети в восторге. Они и танцевали, и пели, и рисовали, и играли. День молодежи — это не просто собраться и послушать музыку, это день, когда мы делимся идеями, своей энергией, чтобы развиваться и творить. Нижнекамск — отличное место для этого! — уверена Татьяна.