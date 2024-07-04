День в истории 4 июля: появление Калининграда, Сочи — столица Олимпиады, герои России из Казани
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 4 июля 2024 года
Сегодня в Татарстане стартуют два международных музыкальных фестиваля: «Jazz в Кремле с Ольгой Скепнер» в Казани и «Летние вечера в Елабуге». 4 июля американцы отмечают День независимости. 17 лет назад российский город Сочи выбрали столицей зимней Олимпиады–2014, 78 лет назад город Кенигсберг был переименован в Калининград, 248 лет назад была подписана Декларация независимости США. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Стартует XVIII международный фестиваль импровизационной музыки «Jazz в Кремле с Ольгой Скепнер». Он будет идти до 22 августа. Всего казанцев ждут восемь концертов.
- Начнется VI Международный музыкальный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге», который продлится до 7 июля.
Кто родился: географ Джордж Эверест и революционер Джузеппе Гарибальди
- 1790 — английский географ Джордж Эверест (скончался 1 декабря 1866 года). В 1852 году ученику Эвереста Эндрю Во удалось определить высоту зафиксированных учителем гималайских вершин. Он пришел к выводу, что один из этих горных пиков является высочайшей точкой мира. А в 1865 году этой вершине было присвоено имя Эвереста в знак его географических заслуг.
- 1807 — итальянский революционер, национальный герой Италии Джузеппе Гарибальди (скончался 2 июня 1882 года). На протяжении 13 лет он воевал за независимость Риу-Гранде и Уругвая. В 1848 году узнал, что на его родине началась революция, вернулся в Италию и в скором времени организовал отряд добровольцев. Возглавляя этот отряд, Гарибальди принимал участие в боях, которые происходили в Южной Швейцарии и Северной Италии. После сражений в Альпах Гарибальди был вынужден отправиться в Швейцарию. В 1860 году освободил Сицилию и завоевал Неаполь. В Италии Гарибальди считается национальным героем, а его имя превратилось в символ борьбы за свободу и демократию.
- 1872 — 30-й президент США в 1923—1929 годах Калвин Кулидж (скончался 5 января 1933 года). Самым примечательным результатом внешней политики Калвина Кулиджа стал пакт об отказе от войны 1928 года. Подписавшие его государства отказывались от войны как средства национальной политики, что временно стабилизировало международное положение. Администрация Кулиджа официально признала китайское национальное правительство, пришедшее к власти в результате революции, но сохранила неприязнь к СССР.
- 1910 — татарская певица Зифа Басырова (скончалась 7 февраля 1979 года). Она 20 лет работала в татарском театре. Уже в 1940-е годы Басырова пела по радио народные песни, по сути, вводя канон татарской музыки: «Су буйлап», «Таң атканда», «Фазыл чишмәсе». На «Мелодии» у Басыровой выходило множество мини-альбомов, а в 1973-м она выпустили диск-гигант «Татарские песни».
- 1930 — советский актер Фрунзик Мкртчян (скончался 29 декабря 1993 года). Он участвовал в съемках фильмов «Тридцать три», «Айболит-66», «Кавказская пленница», «Треугольник», «Мимино», «Багдасар разводится с женой», «Солдат и слон», «Приключения Али-бабы и сорока разбойников», «Суета сует» и других.
- 1946 — художественный руководитель и дирижер Государственного оркестра народных инструментов Татарстана Анатолий Шутиков.
Кто скончался: физик Мария Кюри и поэт Самуил Маршак
- 1826 — 2-й президент США в 1797—1801 годах Джон Адамс (родился 30 октября 1735 года). Он участвовал в Первом и Втором Континентальных конгрессах, в составлении Декларации независимости США. Адамс стал первым хозяином выстроенного при нем Белого дома, тогда еще не носившего этого названия.
- 1826 — 3-й президент США в 1801—1809 годах Томас Джефферсон (родился 13 апреля 1743 года). Став президентом США, он старался усилить роль сельского хозяйства в экономике, поддерживал демократизацию власти, отменил налог на мелких производителей виски и провел значительное сокращение армии и флота США, резко снизив расход бюджетных средств. В 1807 году Джефферсон содействовал введению запрета на работорговлю, за что был осужден южанами.
- 1831 — 5-й президент США в 1817—1825 годах Джеймс Монро (родился 28 апреля 1758 года). Его пребывание в Белом доме вошло в историю США как «эра доброго согласия». Америка окончательно приобрела Флориду и решила пограничный вопрос с испанскими владениями. Были подписаны соглашение о демилитаризации Великих озер, конвенция 1818 года с Великобританией и конвенция 1824 года, устранившая противоречия между США и Россией. При поддержке Конгресса Монро выступил за признание независимости ряда латиноамериканских республик.
- 1934 — польский и французский физик, дважды Нобелевский лауреат Мария Склодовская-Кюри (родилась 7 ноября 1867 года). Вместе со своим мужем Пьером Кюри она занималась исследованиями, изучала уран. В начале XX века супруги открыли новое вещество — радий, а затем полоний, который был назван так в память о родине Марии Польше.
- 1964 — советский поэт Самуил Маршак (родился 3 ноября 1887 года). Он выпустил стихотворные детские книги «Дом, который построил Джек», «Детки в клетке», «Сказка о глупом мышонке». Маршак — автор знаменитых поэм «Мистер Твистер», «Двенадцать месяцев», «Горя бояться — счастья не видать», «Умные вещи».
- 2017 — советский и российский писатель Даниил Гранин (родился 1 января 1919 года). Известны его произведения «Иду на грозу», «После свадьбы», «Бегство в Россию».
- 2022 — режиссер «Ералаша» Юлий Файт (родился 27 марта 1937 года). Причиной смерти стал инфаркт. Среди его работ такие фильмы, как «Мальчик и девочка», «Марка страны Гонделупы» и «Пограничный пес Алый».
Праздники: День независимости США и День отдыха от праздников
- День независимости США. Большинство американцев называют этот праздник просто по его дате — Четвертое июля. 4 июля 1776 года Конгресс одобрил Декларацию независимости которую подписали президент Второго Континентального конгресса Джон Хэнкок и секретарь Континентального Конгресса Чарльз Томсон.
- День отдыха от праздников. Неизвестно точно, кто и когда придумал этот неофициальный праздник. Считается, что «основателями» Дня являются жители Великобритании. По одной из версий, именно работники лондонской компании по организации праздников в начале 1990-х годов впервые отметили его в виде шутливого флешмоба, чтобы отдохнуть от своей профессиональной деятельности.
События в истории: издание «Алисы в Стране Чудес», переименование Кенигсберга в Калининград
- 1776 — была подписана Декларация независимости США. Впервые в официальном документе колонии именовались Соединенными Штатами Америки. Из 56 человек, которые поставили свои подписи под Декларацией независимости, пятеро были захвачены англичанами и расстреляны, как изменники. Девять человек умерли от ран, полученных во время войны за независимость.
- 1865 — вышло первое издание книги Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в Стране Чудес». Вторая книга — «Алиса в Зазеркалье» — появилась шестью годами позже, в 1871 году. Обе сказки, которым уже более 100 лет, популярны и поныне, а рукописный экземпляр, который автор подарил когда-то Алисе Лидделл, хранится в Британской библиотеке.
- 1900 — из Кронштадта на поиски мифической Земли Санникова вышла экспедиция Эдуарда Толля. 13 августа Толль увидел контуры четырех столовых гор, которые на востоке соединялись с низменной землей. «Таким образом, сообщение Санникова подтвердилось полностью», — писал полярник в своем дневнике. Однако в 1938 году советские летчики доказали, что Земли Санникова не существует. По мнению исследователей, она, как и многие арктические острова, была сложена не из скал, а из вечной мерзлоты, поверх которой нанесло слой грунта.
- 1946 — город Кенигсберг стал Калининградом. При этом старинный замок с основания в 1255 году соседние народы называли по-своему: литовцы — Караляучюс, поляки — Крулевец, в русских источниках его именовали Королевец. В 1945 году по решению Потсдамской конференции северная часть немецкой провинции Восточная Пруссия вместе с Кенигсбергом перешла Советскому Союзу.
- 1957 — состоялся первый полет пассажирского самолета Ил-18. Он стал основным массовым и экономичным самолетом «Аэрофлота», а совершенная для того времени аэродинамическая компоновка этого самолета обеспечила ему высокие летно-технические характеристики. Среди обывателей он прослыл «самым надежным самолетом» и летал на всех, включая международные, воздушных трассах СССР, а еще эксплуатировался во многих авиакомпаниях других государств.
- 1958 — впервые в СССР на атомной подводной лодке К-3 «Ленинский комсомол» был запущен атомный реактор. Это была первая советская и третья в мире атомная подлодка. В сентябре 1967 года на ней возник пожар, тогда погибли 39 человек. В 2022 году она стала музейным экспонатом в «Острове фортов» в Кронштадте.
- 2007 — российский город Сочи был выбран столицей зимней Олимпиады–2014. Судьбоносное решение было принято на 119-й сессии Международного олимпийского комитета в Гватемале. Тогда на звание столицы зимней Олимпиады–2014 претендовали сразу три города — Сочи, Зальцбург и Пхенчхан. XXII зимние Олимпийские игры проходили с 7 по 23 февраля 2014 года, а затем состоялись и XI зимние Паралимпийские игры.
- 2022 — президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героев России уроженцу Казани, выпускнику Казанского высшего танкового командного училища генерал-полковнику Александру Лапину и генерал-майору Эседулле Абачеву — «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга».
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