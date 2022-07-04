Новости общества

06:44 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин подписал указ о присвоении звания Героя России уроженцу Казани генералу Лапину

20:22, 04.07.2022
Путин подписал указ о присвоении звания Героя России уроженцу Казани генералу Лапину
Фото: wikipedia.org

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героев России генерал-полковнику Александру Лапину и генерал-майору Эседулле Абачеву. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Звание присваивается «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга».

Фото: kremlin.ru

О присвоении Лапину и Абачеву звания Героев России заявил сегодня президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

Александр Лапин — уроженец Казани. После окончания средней школы учился в Казанском химико-технологическом институте (1981—1982). После срочной службы поступил в Казанское высшее танковое командное училище имени Президиума Верховного Совета Татарской АССР, которое окончил в 1988 году. После окончания училища служил на должностях командира танкового взвода и танковой роты в Ленинградском военном округе и в Береговых войсках Северного флота. 22 ноября 2017 года указом президента РФ назначен на должность командующего войсками Центрального военного округа. С октября 2018-го по январь 2019 года командовал группировкой войск в Сирийской Арабской Республике.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также