Путин подписал указ о присвоении звания Героя России уроженцу Казани генералу Лапину
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героев России генерал-полковнику Александру Лапину и генерал-майору Эседулле Абачеву. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Звание присваивается «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга».
О присвоении Лапину и Абачеву звания Героев России заявил сегодня президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.
Александр Лапин — уроженец Казани. После окончания средней школы учился в Казанском химико-технологическом институте (1981—1982). После срочной службы поступил в Казанское высшее танковое командное училище имени Президиума Верховного Совета Татарской АССР, которое окончил в 1988 году. После окончания училища служил на должностях командира танкового взвода и танковой роты в Ленинградском военном округе и в Береговых войсках Северного флота. 22 ноября 2017 года указом президента РФ назначен на должность командующего войсками Центрального военного округа. С октября 2018-го по январь 2019 года командовал группировкой войск в Сирийской Арабской Республике.
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