«Татарстан — не просто точка развития бадминтона, но и важнейшая составляющая»

В российской сборной на Играх стран БРИКС выступают три татарстанских бадминтониста

Волан на старт. Фото: Максим Платонов

На Играх стран БРИКС стартовали соревнования по бадминтону, которые продлятся 4 дня. В Центре бадминтона собрались представители четырех континентов: Азии, Америки, Африки и Европы. В соревнованиях примет участие сборная команда России, в составе которой пятнадцатикратная чемпионка страны Евгения Косецкая, четырехкратный российский чемпион Сергей Сирант и другие. «Реальное время» рассказывает о первых стартах Игр стран БРИКС.



«Татарстан «заразился» бадминтоном»

В рамках Игр стран БРИКС в Центре бадминтона стартовал турнир по бадминтону, в котором участвуют три представителя Татарстана: Евгения Косецкая, Павел Монич и Сергей Сирант. Главный тренер российской сборной Клавдия Майорова 11 лет назад уже приезжала в Казань с лучшими бадминтонистами — на Всемирные студенческие игры:

— Я в Казани не в первый раз, и это не только Универсиада, но и лично-командный чемпионат Европы 2016 года, командный чемпионат Европы среди взрослых, личное первенство Европы среди юниоров, первенство мира 2019 года. Все они проходили в Центре гимнастики и вот, наконец, первые международные соревнования в Центре бадминтона, хотя старты российского уровня здесь были, но международный уровень дебютирует. Летняя Универсиада 2013 года уже продемонстрировала, что Татарстан «заразился» бадминтоном, поскольку студенческие старты в нашем виде спорта собирают очень мощный состав участников. Бадминтон зачастую студенческий вид спорта, особенно в Азии, где он сильнее всего развит, за исключением, пожалуй, Китая.



Казань, казалось бы, давно на бадминтонной карте страны, но интенсивно наш вид спорта начал развиваться в последние 10—15 лет, поскольку здесь очень хорошо восприняли развитие бадминтона, обнаружили точки роста, восприняли его демократичность, которая позволяет заниматься бадминтоном представителям обоих полов, разного возраста и телосложения.

«Наконец, первые международные соревнования в Центре бадминтона». Максим Платонов / realnoevremya.ru

По словам тренера, точкой роста для развития спорта в Татарстане стало открытие многочисленных секций по бадминтону в районах республики, сельских поселениях. Были возведены специализированные бадминтонные залы, в этом республика также выделила себя среди других регионов страны. Когда начали приглашать тренерские бригады — поначалу чету Воробьевых, затем семейство Назаровых — это тоже продвигало татарстанский бадминтон вперед.

— Сейчас Республика Татарстан — не просто точка развития бадминтона, но и одна из важнейших его составляющих. Плюс важно понимание, что во многом на развитие вида спорта влияют финансы. С их помощью со временем можно многое построить, и Татарстан сумел правильно ими распорядиться. И для регионов, которые сейчас находятся в раздумьях — это живой пример, — отметила Клавдия Майорова и рассказала о своих подопечных из Татарстана, — Евгения — королева нашего бадминтона, живет и тренируется в Казани, ей должны помочь родные стены. Единственное, есть психологический момент, когда ты играешь перед своим зрителем, родными. Но Женя очень сильна как раз в психологии. С этой же точки зрения нервничает и Сергей. У него появились сильные конкуренты в сборной страны, но, надеюсь, он справится с нервами.

«Среди лидеров Алексеевск и Богатые Сабы»

После ухода из жизни аксакала татарстанского бадминтона Фарида Валеева бразды «хранителя традиций» этого вида спорта принял судья всероссийской категории Альфред Шамгуллин. Этим видом спорта он занимается без малого сорок лет и помнит первые робкие шаги по популяризации бадминтона в республике в дни проведения Универсиады:

— Казалось бы, спортсменов республики не было в составе сборной России, зато мы со студентами Поволжской академии спорта были в большом количестве представлены в судейском корпусе, помогали проведению матчей. Это впоследствии способствовало тому, что наша дружная бригада поработала на большом количестве крупнейших международных соревнований, массово проводимых в Казани. Помимо того, мы вышли к руководству с предложением постелить пять кортов для бадминтона в Академии тенниса (они же у нас небольшого размера), чтобы проводить практические занятия.



Плюс к этому необходимо отметить серьезную заинтересованность в развитии бадминтона самых разных лиц. На федеральном уровне способствовал Сергей Шахрай, который часто сюда приезжал и сам играл при любом удобном случае. Сергей Михайлович на тот момент был руководителем аппарата Счетной палаты России, а в качестве общественной нагрузки — президентом Федерации бадминтона, затем он возглавлял наблюдательный совет федерации.

«Необходимо отметить серьезную заинтересованность в развитии бадминтона самых разных лиц». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Были те, кто помогал развитию бадминтона и на уровне республики: «Нашим локомотивом был председатель Счетной палаты РТ Алексей Демидов, которому помогал энтузиаст и популяризатор бадминтона Фарид Валеев, ушедший из жизни в 2022 году. Алексей Иванович приложил много усилий в развитии бадминтона, самое сложное же было столкнуть эту махину с места».



По словам Шамгуллина, уверенность в том, что республика переходит на новый этап развития спорта, появилась, когда в декабре 2014 года он увидел из окон спорткомплекса «Буревестник», что на пустое пространство у «Академии тенниса» подъехал трактор и начал разгребать снег для рытья котлована. Это был следующий шаг, после того, как ранее торжественно заложили камень на месте будущего Центра бадминтона. «Камень, кстати, с тех пор так и лежит, он был символическим, а сам Центр был открыт в 2016 году. И, что важно, большое развитие бадминтону оказали районы. Среди лидеров Алексеевск, а также Богатые Сабы с их главой Раисом Миннихановым, с которым мы соперничали в одиночном разряде на ветеранским турнирах. Личная заинтересованность многое значит, а Раису Нургалиевичу, кроме прочих, нравятся «ракетные» виды спорта: и бадминтон, и настольный теннис — в районе это усиленно развивается», отметил судья.

— Большим успехом татарстанского бадминтона был переезд в Казань тренерского семейства Назаровых, перебравшихся сюда с лучшими учениками, включая лидера российского тенниса Евгению Косецкую, выпускницу нашего вуза, участницу уже двух Олимпиад. Со временем дочь Назаровых стала прекрасным детским тренером, — подчеркнул он.

«Развиваем ракетные виды спорта»

Пока на кортах Центра бадминтона состязались спортсмены Азиатского континента (Афганистан, Саудовская Аравия и Сирия), Американского континента (Бразилия), Африканского (Буркина Фасо) и европейцы (Россия и Белоруссия), о готовности наших спортсменов к Играм БРИКС рассказала тренер сборной Татарстана Юлия Назарова. Ее супруг — главный тренер сборной республики Игорь Назаров — сейчас находится в Алексеевске, где в недавно возведенном спорткомплексе проходят сборы детско-юношеской сборной. Команда готовится к Спартакиаде учащихся, и процесс подготовки не должен прерываться.

«Большое развитие бадминтону оказали регионы». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Что касается воспитанника татарстанской школы Павла Монича, он пришел в бадминтон из тенниса, оправдывая поговорку про «ракетные виды спорта».

— Это Сергей Михайлович Шахрай так любит называть и бадминтон, и обе разновидности тенниса. Что касается Монича, он уроженец Бердска Новосибирской области. Правда, родители привезли его в Казань достаточно в юном возрасте и поначалу отдали на теннис, а уже потом на бадминтон, которым он уже занимался на момент нашего переезда сюда из Челябинска. Паша спортсмен способный, как человек упертый — для спорта это хорошие качества, они и привели к достаточно быстрому росту результатов, — сообщила Назарова.

Второй участник Игр стран БРИКС Сергей Сирант, по ее словам, начинал во Владивостоке: «Там хорошая тренерская школа, перспективные ученики, но сложно развивать спорт, взаимодействуя с центральной частью России, гораздо легче с Азиатским континентом: Японией, Китаем и так далее. После одного из национальных стартов — чемпионата или Кубка страны — Сергей подошел к руководству бадминтоном Татарстана с вопросом: возможен ли его переезд в Казань. Само собой, мы не могли отказать одному из лидеров российского бадминтона».

«Почти все ученики работают на развитие татарстанского бадминтона»

— Но ведь на тот момент у вас уже был лидер мужской части команды Татарстана — Анатолий Ярцев. Или он уже покинул Казань и уехал на Северный Кавказ?

— Нет, Анатолий тогда еще был в обойме, и мы рассчитывали на повышение его уровня конкуренции с Сирантом, но... Не знаю, слышали вы или нет, Толя вырос в неполной семье, без родителей, с бабушкой, любящей его самозабвенно. И эту любовь мы видели еще в Челябинске, где он занимался в нашей большой группе. Он представлялся очень талантливым, демонстрировал свой талант, обыгрывая нынешнего лидера европейского бадминтона из Дании Виктора Аксельсена. Но прошли годы, и где сейчас тот Аксельсен и Толя, про которого мы слышим, что он обосновался в Махачкале, где успел уйти из профессионального бадминтона, оставшись только на уровне любительского.

— Получается, не все ученики выстрелили, зато Косецкая — безоговорочный лидер.

— Ну, почему же. Мы переезжали в Казань с группой учеников из 11 человек, и это я не считаю свою дочь Карину, которая перешла на тренерскую работу. Что касается остальных, то Михаил Гелашвили, Настя Редькина доросли до уровня члена сборной страны. В целом, за исключением Ярцева, все так или иначе связаны с бадминтоном, двое с любительским, остальные — работают на тренерских должностях, успешно окончив Поволжский университет спорта.

«Сергей подошел к руководству бадминтона Татарстана с вопросом: возможен ли его переезд в Казань». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Сейчас Женя перегнала всех бадминтонисток как советского прошлого, так и российского настоящего по количеству регалий. Она занимается у нас с третьего класса, рискнула переехать в Казань, вместе со всеми, хотя тут, надо отметить, что родители всех детей тогда пришли к нам со словами доверия и благословляли на переезд.

— Кстати, у Евгении татарстанские корни.

— Да, девичья фамилия мамы Бикмуллина, а ее папа, дедушка Евгении, жил в Челябинске. Только недавно Женя перевезла его на родину предков, и здесь, в Казани, он пришел познакомиться с нами в свои 86 лет. В Челябинске мы его не видели, близкие должны понимать, что иногда важно не мешать в спортивном росте своих отпрысков. Тем более что Женя такой человек — она чемпион мира по трудоспособности. Если мы даем выходной после окончания каких-либо стартов, можно быть уверенным, что Женя и в этот день придет на тренировку, чтобы не выбиваться из тонуса.

Правда, в этом плане существует сложность в поиске партнера для дуэта или микста, поскольку для Жени необходим точно такой же человек в паре, работоспособный, полностью отдающий себя бадминтону. Сейчас мы получаем таких работоспособных бадминтонистов, в большинстве своем воспитанных в районах республики. Причем воспитанных изначально в семье с таким распорядком дня, как мне рассказывала Регина Галиахметова, приехавшая из Сабинского района: «Юлия Сергеевна, мне до школы и тренировок необходимо было вначале корову подоить, затем почистить за ней, поэтому мне и тренировки, и учеба были в радость, как отдых от труда на селе».

Вот их заставлять «пахать» не надо, там работоспособность с малых лет воспитывается. Или Никита Мулеев, который одновременно занимался и бадминтоном, и лыжным спортом, откуда принес невероятную работоспособность. Он и по детям приходил на тренировки после 15 километров на лыжне, и сейчас изматывает своих противников на корте. К сожалению, нам не позволили заявить на Игры стран БРИКС вторую команду, и Мулеев, как и Анастасия Редькина, остались в резерве.

«Сейчас мы получаем таких работоспособных бадминтонистов, в большинстве своем воспитанных в районах республики». Максим Платонов / realnoevremya.ru

— У известного «кавээнщика» из команды «Четыре татарина» Аскара Гареева сын занимался бадминтоном, как в свое время тренировался отец.

— Это Таймаз, он и тренировался, и очень любит бадминтон. Не знаю, будет ли продолжать в него играть в дальнейшем, поскольку сейчас он проходит службу в армии. Мы с ним на связи, и когда его зачем-то попросили придумать себе позывной, он взял позывной «Бадминтонист».

