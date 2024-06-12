Поздравление с Днем России из космоса, анонс новых санкций США, ужесточение наказания за домашнее насилие
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 12 июня.
- Российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин поздравили соотечественников с Днем России: «Из космоса отлично видно, как прекрасна наша Родина, которую населяют люди самых разных национальностей. Россия — это наш общий дом, который нужно уважать и беречь».
- Владимир Путин утвердил новый состав комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами. Председателем комиссии стал сам глава государства. Его заместителями в этой должности — вице-премьер Денис Мантуров и секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. Ответственным секретарем комиссии назначен помощник президента Алексей Дюмин, его заместителем — директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
- В Госдуму направили пакет законопроектов, вводящих повышенную уголовную и административную ответственность за домашнее насилие и клевету. Предлагается установить повышенную уголовную ответственность для членов семьи за преступления разного рода — убийство, доведение до самоубийства, систематическое истязание, угрозу убийства и вымогательство в отношении друг друга, административную ответственность же предполагается ввести за оскорбление и побои.
- Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил на встрече с главой Рособрнадзора Анзором Музаевым, что на портале «Госуслуги» может появиться возможность оставлять предложения и замечания по теме ЕГЭ. Также можно будет получить обратную связь.
- Официальный представитель Белого дома Джон Кирби объявил, что страны G7 в ближайшее время введут новые санкции против России. По его словам, эти санкции будут направлены против организаций и сетей, которые помогают России закупать иностранные товары.
- Французская певица Франсуаза Арди ушла из жизни в возрасте 80 лет. Об этом сообщает BFMTV, ссылаясь на информацию от близких певицы.
- В США задержали восемь выходцев из Таджикистана, которых подозревают в связях с террористической организацией «Исламское государство»*. Эту информацию предоставила телекомпания NBC.
- Президент Боливии Луис Арсе рассказал, что его страна готова поставлять в Россию высокогорное вино, крепкий алкоголь и вяленое мясо ламы.
- Минувшей ночью силы ПВО отразили ракетную атаку над Севастополем, все воздушные цели уничтожены высоко в небе, большая часть над акваторией Черного моря, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Олег Исаков
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Справка
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