Жеребьевка «Рубина» в Кубке России, новые iOS и ИИ от Apple, крушение Су-34
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 11 июня.
- Компания Apple представила новую операционную систему iOS 18. Она включает в себя функции оптимизации приложений, а также новый способ перевода денег — теперь это можно будет сделать, просто приложив телефоны друг к другу. Кроме того, в ОС интегрировали систему искусственного интеллекта и многое другое.
- Также Apple представила собственную систему искусственного интеллекта — Apple Intelligence. По словам компании, сейчас она доступна только в США, на ограниченном количестве устройств и только на английском языке, однако позже планируется распространение технологии. Сообщается, что ИИ будет работать на базе нейросети ChatGPT совместно с интегрированным ассистентом операционной системы Siri.
- Определились составы групп Кубка России по футболу на новый сезон-2024/25. В группу к казанскому «Рубину» попали санкт-петербургский «Зенит», воронежский «Факел» и тольяттинский «Акрон».
- Самолет Су-34 ВКС России разбился в Северной Осетии во время планового учебно-тренировочного полета. Экипаж погиб. Как сообщает Министерство обороны, предварительная причина катастрофы — техническая неисправность.
- Осенью ожидается новый рост заболеваемости коронавирусом. На данный момент для россиян нет особых рисков, заявила в интервью РИА «Новости» глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, вариант вируса FLiRT не является последним. Вирус научился быстро изменяться, и теперь коронавирус стал сезонным заболеванием.
- В американском городе Балтимор после обрушения моста имени Фрэнсиса Скотта Ки в марте этого года был открыт судоходный канал. Чтобы расчистить его до первоначальных размеров, со дна реки Патапско было поднято около 50 тысяч тонн обломков.
- В бюджет Крыма от продажи национализированных активов украинских олигархов уже поступило более 2,1 миллиарда рублей, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
- Совет Безопасности ООН поддержал проект резолюции США, который призывает к перемирию между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Документ поддержали 14 из 15 членов Совбеза. Россия воздержалась от голосования.
- Прошлой ночью российский военнослужащий с помощью беспилотника обнаружил скопление украинских военных, которые готовились атаковать позиции российских войск. Министерство обороны России сообщает, что украинские формирования были уничтожены, а атака сорвана.
Олег Исаков
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