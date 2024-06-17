День в истории 17 июня: основаны Discovery и Татарский оперный театр, запатентован первый Polaroid
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 17 июня 2024 года
Сегодня, 17 июня, отмечают Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. 39 лет назад была основана кабельная телесеть Discovery, 54 года назад американец Эдвин Лэнд запатентовал первую камеру Polaroid, 85 лет назад в Казани открылся Татарский государственный театр оперы и балета. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- В Казани на Играх стран БРИКС пройдут финальные соревнования по прыжкам в воду.
- Стартует Международный рекламный фестиваль «Каннские львы». Он будет длиться до 21 июня. Фестиваль считается наиболее престижной ежегодной премией в области рекламы.
Кто родился: композитор Игорь Стравинский и шахматист Тигран Петросян
- 1882 — русский композитор, дирижер Игорь Стравинский (скончался 6 апреля 1971 года). Для балетного театра им были написаны восемь оркестровых партитур: «Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная», «Аполлон Мусагет», «Поцелуй феи», «Игра в карты», «Орфей», «Агон». Переломный момент в творчестве композитора обозначает «Пульчинелла» — балет с пением, после которого было создано еще два подобных произведения — «Байка» и «Свадебка». Высшее достижение Стравинского — «Реквием» («Заупокойные песнопения»).
- 1891 — русская балерина, жена Пабло Пикассо Ольга Хохлова (скончалась 11 февраля 1955 года). С детства мечтая стать балериной, она пошла в балет вопреки запретам родителей и стала танцовщицей «Русского балета» Сергея Дягилева. В 1916 году во Флоренции балерина встретила уже известного Пикассо. В 1918 году Ольга и Пабло сочетаются браком. Однако вскоре после рождения ребенка супруги расстались.
- 1929 — советский шахматист, 9-й чемпион мира по шахматам Тигран Петросян (скончался 13 августа 1984 года). Его учебник «Шахматные лекции» считается одним из талантливейших и доступных для понимания пособий по обучению древней игре.
- 1962 — советская и российская актриса Александра Захарова. Играла в фильмах «Криминальный талант», «Убить дракона», «Заложница», «Мастер и Маргарита» и др.
Кто скончался: поэт Алексей Крученых и писатель Юрий Нагибин
- 1771 — фаворит и предполагаемый тайный супруг императрицы Елизаветы Петровны Алексей Разумовский (родился 28 марта 1709 года).
- 1881 — британский изобретатель Джеймс Старли (родился 21 апреля 1830 года). Он стоял у истоков велосипедной индустрии. В 1857 году Старли открыл фирму по производству швейных машин European и других по своим собственным патентам. Эта фирма впоследствии превратилась в Coventry Machinists' Company — первую в мире компанию по производству двух- и трехколесных велосипедов. В 1870 году Старли приступил к производству велосипедов типа «пенни-фартинг», которые быстро завоевали популярность и преобладали на рынке почти два десятилетия.
- 1968 — русский поэт-футурист, художник Алексей Крученых (родился 21 февраля 1886 года). Ввел в поэзию «заумь», то есть абстрактный, беспредметный язык, очищенный от житейской грязи, утверждая право поэта пользоваться «разрубленными словами, полусловами и их причудливыми хитрыми сочетаниями».
- 1994 — советский и российский писатель Юрий Нагибин (родился 3 апреля 1920 года). Наибольшую известность Юрию Нагибину принесла повесть «Страницы жизни Трубникова», посвященная послевоенной колхозной жизни. Это произведение послужило сценарной основой для фильма «Председатель».
- 2015 — президент Турции в 1993—2000 годах Сулейман Демирель (родился 1 ноября 1924 года).
Праздники:
- Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой.
События в истории: первый Пушкинский праздник, Статуя свободы в Нью-Йорке, Казанская опера
- 1880 — в Москве состоялся первый Пушкинский праздник. Он продолжался четыре дня. Организацию торжеств взяли на себя Общество любителей российской словесности, Московский университет и Московская городская дума. Почтить память великого русского поэта пришли писатели Иван Тургенев, Федор Достоевский, драматург Александр Островский, известный славянофил-публицист Иван Аксаков и многие другие. Пушкинский праздник проходит и в настоящее время и имеет статус Всероссийского. Он отмечается ежегодно 6 июня и известен также как День русского языка.
- 1885 — в Нью-Йорк на борту французского парохода Isere прибыл дар французского народа Соединенным Штатам Америки — статуя Свободы. Задумка создания статуи как символа независимости и демократии родилась в 1865 году и принадлежит знаменитому французскому ученому и юристу Эдуарду Рене Лефевру де Лабулайе. Концепция памятника была разработана французским скульптором Фредериком Огюстом Бартольди. С 1984 года монумент входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
- 1925 — был подписан Протокол о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств (также известный как Женевский протокол). По сути, это международное соглашение о запрещении применения химического, биологического или токсичного оружия во время войны. Его действие не ограничено по времени. СССР присоединился к протоколу одним из первых.
- 1939 — в Казани оперой Назиба Жиганова «Качкын» («Беглец») открылся Татарский государственный театр оперы и балета. Театровед Юрий Благов писал, что это «не было, по сути, созданием некоего нового театра, а скорее стало логическим завершением затянувшегося неофициального существования Казанской оперы, воссозданием того оперного театра, который существовал в Казани к этому времени уже шестьдесят пять лет...». Строить храм искусств постановили в 1934 году. Сначала спектакли шли на сценах других театров, поскольку своего здания у оперного не было. Строить новое здание начали в 1936-м, но процесс затянулся на 20 лет в связи с началом Великой Отечественной войны. Строительство завершили с использованием труда немецких военнопленных только к середине 1950-х годов. 28 сентября 1956 года новое здание театра на площади Свободы было торжественно открыто оперой Жиганова «Алтынчеч». В этом же году театру присвоили имя Героя Советского Союза Мусы Джалиля.
- 1944 — в Исландии приняли конституцию, дату стали праздновать как День провозглашения республики. Конституция Королевства Исландия была написана в 1920 году, после объявления ее независимым королевством в 1918-м, а в 1944 году Исландия стала суверенной республикой. Тогда парламент ратифицировал новую конституцию. Поправки в нее вносились в 1984, 1991, 1995 и 1999 годах. С 2010 по 2013 год Конституционное собрание разработало новый проект конституции, который парламент не утвердил, хотя он получил одобрение на референдуме.
- 1961 — во время парижских гастролей Ленинградского театра оперы и балета имени С.М. Кирова (ныне Мариинский) советский танцовщик Рудольф Нуриев попросил предоставить ему политическое убежище. Вскоре Нуриев начал работать в Королевском балете в Лондоне и быстро стал мировой знаменитостью. Более пятнадцати лет он был звездой лондонского Королевского балета и являлся постоянным партнером великой английской балерины Марго Фонтейн. Нуриев и Фонтейн стали самой известной балетной парой 1960-х годов.
- 1967 — в Китае провели испытание первой водородной бомбы. Всего до 1996 года на полигоне было проведено 45 испытаний. В настоящее время Китай обладает ядерными средствами глобального масштаба наземного и морского базирования.
- 1970 — американский ученый-оптик Эдвин Лэнд запатентовал первую полностью автоматизированную карманную камеру Polaroid SX-70. Через два года она появилась в продаже. Продвижению аппарата на рынок предшествовала мощная рекламная кампания с участием голливудских кинозвезд, а портрет его изобретателя с только что полученной собственной фотографией в руке украсил обложку популярнейшего американского журнала Life. В результате высоких объемов продаж камеры цена акций компании «Полароид» поднялась в 90 раз, а сама она попала в список 50 самых успешных компаний США.
- 1982 — поднялся в воздух опытный образец боевого вертолета Ка-50 — «Черная акула». Серийное производство вертолета Ка-50 началось в 1991 году на арсеньевском заводе «Прогресс» (Приморский край), а в 1995 году он был принят на вооружение авиации Сухопутных войск России. Ка-50 является единственным в мире вертолетом, который способен в течение 12 часов висеть на одном месте. Кроме того, этот вертолет стал первым в мире летательным аппаратом, оснащенным катапультируемым сиденьем. Благодаря этому обеспечивается спасение пилота в любых режимах полета.
- 1985 — была основана кабельная телесеть Discovery. Ее тематика не меняется и по сей день: это документальные передачи об истории, научных достижениях и технологиях, мире флоры и фауны, о путешествиях и туризме, о преступлениях и расследованиях. В марте 2022 года компания приостановила вещание своих каналов в России.
- 2022 — в Казани были подведены итоги открытого всероссийского конкурса на лучшую концепцию интерьеров станций второй линии метрополитена — «100-летие ТАССР», «Академическая», «Зилант» и «Тулпар». Лучшим концептуальным решением станции «Академическая» стал проект «Ткань познания» московского архитектора Алисы Силантьевой.
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