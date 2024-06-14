День в истории 14 июня: день блогеров и доноров крови, основание Севастополя и Института Марджани
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 14 июня 2024 года
Сегодня отмечают Всемирный день донора крови и День работника миграционной службы России. 28 лет назад в Казани был создан Институт истории имени Марджани, 127 лет назад в Российской империи законодательно запретили воскресную работу, 241 год назад были заложены первые каменные постройки Севастополя, 247 лет назад был утвержден флаг США. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- В рамках Всероссийского крестного хода в Казань будет принесен недавно обретенный московский список Казанской иконы Божией Матери. Святыню торжественно встретят в Богородицкой обители. После прибытия иконы в Казанском соборе, построенном на месте явления чудотворного образа Царицы Небесной в 1579 году, начнется служение Божественной литургии. Богослужение возглавит митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.
- Встречи раиса Татарстана Рустама Минниханова со статс-секретарем Банка России, ректором Финансового университета при правительстве России, замминистра иностранных дел Узбекистана.
Кто родился: революционер Че Гевара и виртуоз Николай Рубинштейн
- 1736 — французский ученый-физик Шарль Кулон (скончался 23 августа 1806 года). Его именем названы единица электрического заряда и закон взаимодействия электрических зарядов.
- 1835 — русский пианист-виртуоз и дирижер Николай Рубинштейн (скончался 23 марта 1881 года). Он основал Московскую консерваторию.
- 1868 — австрийский и американский врач Карл Ландштейнер (скончался 26 июня 1943 года). Лауреат Нобелевской премии по физиологии или медицине за открытие групп крови у человека, позволившее сделать переливание крови рутинной медицинской практикой.
- 1871 — советский конструктор стрелкового оружия Федор Токарев (скончался 7 июня 1968 года). Во время работы на Тульском оружейном заводе Токарев разработал ручной пулемет на базе станкового Максима — оружие было принято на вооружение Красной армии. Позже конструктор создал первый в России пистолет-пулемет, рассчитанный на револьверные патроны. В 1930 году на вооружение советской армии поступил разработанный Токаревым самозарядный пистолет ТТ. Впоследствии оружие, созданное конструктором, включая самозарядные винтовки образца 1938 года (СВТ-38) и СВТ-40, широко использовались в годы Великой Отечественной войны.
- 1891 — советский писатель Александр Волков (скончался 3 июля 1977 года). Он известен как автор книг о девочке Элли и Изумрудном Городе. Изначально Волков собирался перевести с английского произведение Баума «Волшебник страны Оз». Однако вместо перевода был создана новая книга, которая с благословения Самуила Маршака разошлась огромными тиражами и сразу завоевала любовь читателей.
- 1903 — американский математик Алонзо Черч (скончался 11 августа 1995 года). Он внес большой вклад в основы информатики. Так, его система лямбда-исчислений легла в основу функциональных языков программирования.
- 1915 — директор Казанского компрессорного завода Тихон Ломакин (скончался 26 августа 2002 года). Во время его работы здесь появились новые заводские корпуса, на предприятии освоили выпуск мощных турбокомпрессоров и уникальных турбохолодильных машин.
- 1924 — советский писатель Владимир Солоухин (скончался 4 апреля 1997 года). Среди лучших его произведений — «Владимирские проселки», «Письма из Русского музея», «Черные доски», «Мать-мачеха», «Последняя ступень».
- 1928 — латиноамериканский революционер Эрнесто Че Гевара (скончался 9 октября 1967 года). Он принимал самое активное участие в революционно-освободительной войне на Кубе и к ее концу был знаменит на весь мир. После победы Революции в 1959 году Че Гевара президентским декретом был провозглашен гражданином Кубы и вскоре стал вторым человеком в новом правительстве после Фиделя Кастро. После того как их отношения испортились, Гевара участвовал в партизанских войнах в Конго и Боливии, однако попал в плен и был расстрелян американскими «рейнджерами».
- 1946 — 45-й президент США в 2017—2021 годах Дональд Трамп. В 2023 году Трампу были предъявлены обвинения по делам о штурме Капитолия и о вмешательстве в президентские выборы в 2020 году, а также уголовные обвинения по делу о выплатах Сторми Дэниэлс.
- 1951 — советский и российский кинорежиссер Александр Сокуров. По решению Европейской киноакадемии в 1995 году был включен в список ста лучших режиссеров мирового кино. Фильмография художественных и документальных картин Сокурова насчитывает несколько десятков лент, большинство из которых — исторические («Солнце», «Телец», «Молох»).
- 1976 — татарская поэтесса Алия Каримова. Творческий псевдоним — Алена Каримова. В Казани училась в 1-м лицее при КГУ и на физфаке университета, начала посещать литературное объединение при музее Максима Горького. Впервые опубликовалась в 1995 году, ее стихи выходили во множестве литературных журналов России. В 2006-м выпустила первый сборник «Другое платье». Один из главных переводчиков татарских поэтов — Сажиды Сулеймановой, Ильдара Юзеева, Равиля Файзуллина и других. Лауреат премии Державина 2016 года.
Кто скончался: Александр Островский и Станислав Говорухин
- 1886 — русский драматург Александр Островский (родился 12 апреля 1823 года). В числе его произведений — такие известные пьесы, как «Гроза», «На всякого мудреца довольно простоты», «Лес», «Бесприданница», «Без вины виноватые» и многие другие. Особое место в творчестве Александра Николаевича занимает пьеса «Снегурочка», выразившая лирическое начало драматургии Островского.
- 1920 — немецкий социолог Макс Вебер (родился 21 апреля 1864 года). Он является одним из основоположников социологии религии. Перу Вебера принадлежит также теория бюрократии, авторитета и власти. Ученый оказал значительное влияние на развитие современной буржуазной социологии. После поражения Германии в Первой мировой войне Вебер принимал участие как эксперт в подписании капитуляции и активно участвовал в разработке положений Веймарской конституции.
- 1927 — английский писатель Джером К. Джером (родился 2 мая 1859 года). Самое популярное произведение Джерома — комическая повесть «Трое в лодке, не считая собаки». У нее есть и продолжение — «Трое на велосипеде». В них в полной мере проявлен юмор писателя — добродушный, нередко с примесью сентиментальности и морализации. Обычная его тема — мелкие невзгоды незадачливых обывателей. В 1899 году Джером посетил Россию. Свои впечатления описал в статье «Русские, какими я их знаю» (издана на русском языке под названием «Люди будущего»).
- 1946 — шотландский инженер Джон Лоуги Бэрд (родился 13 августа 1888 года). Он получил известность за создание первой механической телевизионной системы. Хотя впоследствии механическое телевидение было вытеснено разработками Владимира Зворыкина и Фило Фарнсуорта в области электронного телевидения, первые телевизоры Бэрда — важный шаг в развитии телевидения.
- 1986 — аргентинский писатель Хорхе Луис Борхес (родился 24 августа 1899 года). Особенностью его стиля можно считать лаконичные прозаические фантазии, за которыми искусно прячутся рассуждения о серьезных научных проблемах. Наиболее известное его произведение — экспериментальный роман «Игра в классики».
- 2012 — уроженец Казани, художник Ильдар Зарипов (родился 13 ноября 1939 года). Зарипов был заслуженным художником РФ. Он в очень самобытной, яркой манере писал бытовые зарисовки, портреты людей труда, этнографические сценки. В его работах видны отсылки к родному татарскому наследию. Кстати, за свою непохожесть на всех его активно критиковало партийное руководство, а за признание в том, что любит выпить татарского чаю в татарской деревне, он даже был вызван на ковер к начальству — дескать, национализм это. Но Зарипов всегда считался национальным живописцем. А лучшие его работы вошли в золотой фонд российской живописи. Они есть и в московской Третьяковке, и в питерском Русском музее, и в других именитых коллекциях.
- 2018 — советский и российский актер, кинорежиссер Станислав Говорухин (родился 29 марта 1936 года). Он учился на геологическом факультете Казанского государственного университета, но по специальности работал недолго — увлекся кинематографом. Позже основал первую студию телевидения в Казани. За свою профессиональную карьеру Говорухин снял более 20 фильмов, наиболее известные из них: «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок», «Благословите женщину» и другие.
Праздники: День работника миграционной службы России и День блогера
- Всемирный день донора крови. Его учредили в 2005 году на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве. День был выбран неспроста: 14 июня 1868 года родился врач Карл Ландштейнер, который открыл группы крови человека, а в 1930 году получил за это Нобелевскую премию. Всемирный день донора отмечают, чтобы рассказать людям о том, что их кровь может спасать жизни и без нее медики не смогут работать. Этот день говорит о том, как важно принимать ответственные решения и безвозмездно сдавать свою кровь для спасения других.
- Международный день блогера. Идея проведения этого праздника родилась в 2004 году. Сразу 500 человек из более чем 40 стран, объединившись, решили, что им нужен свой день — своего рода символ дружеских отношений между сетевыми блогерами всего мира.
- Международный банный день. Неофициальный праздник связан с культурной славянской традицией — банными днями. В 2007 году Союз банщиков России даже обратился в Государственную Думу с предложением учредить профессиональный праздник — День банщика с целью возрождения традиции и популяризации ее среди россиян. Однако на текущий момент эта инициатива остается нерешенной.
- День работника миграционной службы России.
События в истории: основан Севастополь, воскресенье — выходной, теракт в Буденновске
- 1777 — Конгресс США утвердил звездно-полосатый флаг Соединенных Штатов Америки. Изначально он состоял из 13 красно-белых полос и 13 звезд — по числу штатов страны. Новые полосы и звезды появлялись по мере разрастания территории страны и присоединения все новых и новых штатов. Но общая концепция осталась прежней. В XIX веке американцы в нескольких штатах начали отмечать День флага 14 июня — все же это очень патриотичная нация. Тогда же придумали и церемонию поднятия флага. А повсеместно по всей стране День американского флага нарекли праздником в 1916 году. Сделал это президент Вудро Вильсон. С тех пор в этот день по всей стране люди вывешивают флаги из окон, во многих школах проводятся церемонии поднятия флага.
- 1783 — на западном берегу Южной бухты были заложены первые каменные постройки города Севастополь. Эта дата считается днем основания города.
- 1834 — американец Исаак Фишер-младший запатентовал наждачную бумагу — абразивный материал, состоящий из тканевой или бумажной основы с нанесенным на нее слоем мелких камушков карбида кремния или оксида алюминия. Наждачкой обрабатывают металл, дерево, стекло, пластик. Она делает поверхность ровной, помогает отодрать с нее старую краску, подготовить поверхность к грунтовке и покраске. Но, конечно же, хитрый Фишер ничего не придумывал сам — просто объединил опыт тысячелетий и быстренько получил патент. Ведь первая наждачная бумага появилась еще в древнем Китае: там к пергаменту приклеивали песок, семена или ракушечную крошку. Прототип современной наждачки придумал англичанин Джон Океи — он прикрепил на пергамент измельченное стекло.
- 1859 — Чечня стала частью Российской империи. Это произошло в ходе Кавказской войны 1817—1864 года. Присоединение Чечни проходило под руководством Николая Евдокимова, ветерана кавказских кампаний. Сама война продолжалась еще 5 лет, теперь в Западной Черкесии.
- 1897 — в Российской империи законодательно запретили воскресную работу. Император Николай II издал закон, запрещающий труд на фабриках, заводах и других предприятиях в воскресенье и праздничные дни.
- 1909 — состоялось официальное открытие «Кавказской Ривьеры». После революции 1917 года на базе «Кавказской Ривьеры» открылся один из первых в Сочи санаториев. Однако в 1990-х годах «Кавказская Ривьера» была приватизирована, и постепенно первое курортное учреждение города приходило в упадок. В 1998 году здравница с территорией парка более 2,4 гектара официально перестала существовать.
- 1918 — Совет народных комиссаров свежесозданной РСФСР издал постановление «Об отпусках». Доселе это было неслыханное явление.
- 1963 — Советский Союз запустил в космос пятый пилотируемый космический корабль из серии «Восток». И это был самый долгий одиночный полет — Валерий Быковский провел один в космосе 5 суток.
- 1992 — в Рио-де-Жанейро завершилась Конференция ООН, на которой была принята Декларация по окружающей среде и развитию. Красной нитью через весь текст Декларации проходит идея устойчивого развития. Также в ней предпринята попытка наметить общие контуры новой модели международного сотрудничества — «глобального партнерства в целях сохранения, защиты и восстановления чистоты и целостности экосистемы Земли».
- 1995 — более 160 боевиков выехали через Дагестан в Ставропольский край. Так начался террористический акт в Буденновске под руководством Шамиля Басаева: было захвачено в заложники более 1500 жителей, погибли 129 человек (в том числе 18 работников милиции и 17 военнослужащих), 415 были ранены.
- 1996 — указом президента РТ Минтимера Шаймиева №VII-354 создан Институт истории Академии наук Республики Татарстан. В 2002 году ему присвоили имя татарского ученого-мыслителя, религиозного и общественного деятеля Шигабутдина Марджани. Именно здесь обосновали факты 1000-летия Казани и Елабуги. В содружестве с учеными института удалось добиться включения татарстанских объектов в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ученые Института Марджани глубоко изучают историю татар и Татарстана, Евразии. Здесь работают крупнейшие специалисты в области истории тюрко-татарской цивилизации — начиная с Золотой Орды и заканчивая новейшей историей.
- 2018 — в России состоялось открытие финальной части чемпионата мира по футболу 2018 года.
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