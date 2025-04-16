Корнев, Дьякова и Сорокина стали чемпионами России по плаванию в Казани

Фото: Максим Платонов

Егор Корнев выиграл дистанцию 50 метров вольным стилем на чемпионате России по плаванию, который проходит в Казани. Спортсмен показал результат 21,43 секунды, обойдя серебряного и бронзового призера Олимпийских игр Климента Колесникова (21,88). Оба спортсмена выполнили квалификационный норматив для участия в предстоящем чемпионате мира в Сингапуре. Бронзовую медаль завоевал Павел Самусенко (21,96).

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В заплыве на 400 метров вольным стилем среди женщин победу одержала Софья Дьякова (4.06,50), также выполнив норматив на чемпионат мира. Второе место заняла Ксения Мишарина (4.09,58), третье — Анна Егорова (4.12,82).

На дистанции 200 метров комплексным плаванием лучшей стала Анастасия Сорокина (2.13,14). Второе место заняла Ирина Звягинцева (2.13,17), однако ни одной из спортсменок не удалось выполнить норматив для участия в чемпионате мира в Сингапуре. Бронзовая медаль досталась Виктории Таранниковой (2.15,37).

Чемпионат России в Казани завершается 18 апреля.

Ранее Климент Колесников стал победителем чемпионата России по плаванию на дистанции 50 метров на спине.