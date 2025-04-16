Ефимова — о невыполнении норматива чемпионата мира: «Я отдала все»

Фото: Динар Фатыхов

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова призналась, что расстроена невыполнением норматива на чемпионат мира на дистанции 100 метров брассом, но рада улучшению собственного результата. Об этом пишет ТАСС.

На национальном первенстве Ефимова заняла 2-е место на дистанции 100 метров брассом, показав время 1 минута 6,88 секунды. Норматив на чемпионат мира составлял 1 минута 6,69 секунды.

— Немного обидно, но при этом я рада, что улучшила результат, по-моему это лучший результат с того момента, как я вернулась. Я старалась, абсолютно отдала все, что могла на сегодня. Я тянулась за Женей [Чикуновой], но чуть-чуть не хватило. На самом деле плылось легче, когда у тебя такой соперник, но, конечно, думала, что Женя поплывет побыстрее, и я вместе с ней. Тем не менее все близко, но не хватает, остается еще одна дистанция [200 метров брассом], — сказала Ефимова.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

33-летняя Юлия Ефимова — титулованная российская пловчиха, в активе которой шесть титулов чемпионки мира, семь званий чемпионки Европы, две серебряные и одна бронзовая олимпийские медали.

Чемпионат России по плаванию в Казани является отборочным турниром на чемпионат мира по водным видам спорта, который пройдет с 11 июля по 3 августа в Сингапуре.

Соревнования в Казани завершатся 18 апреля.