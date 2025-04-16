«Зенит-Казань» выиграл второй матч подряд у питерского «Зенита» в финале

Фото: Динар Фатыхов

«Зенит-Казань» победил дома питерский «Зенит» на тай-брейке со счетом 3:2 во второй игре финала Суперлиги. Команда Алексея Вербова ведет в финальной серии 2:0.

Казанский «Зенит» легко выиграл первую партию со счетом 25:16, но затем столкнулся с ожесточенным сопротивлением питерцев. Остальные четыре сета прошли в упорной борьбе. Все решилось на тай-брейке, где успешнее оказались хозяева.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Зениту» из Казани осталось одержать одну победу для завоевания чемпионского титула. «Зенит-Казань» является действующим двукратным победителем Суперлиги.

Следующий матч команды проведут в Санкт-Петербурге 19 апреля в 17:00 по московскому времени.

«Зенит-Казань» — «Зенит» — 3:2 (25:16, 22:25, 25:22, 20:25, 15:13)

Зульфат Шафигуллин