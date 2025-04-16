«Ак Барс» проиграл в Казани московскому «Динамо» в серии плей-офф

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» уступил в Казани московскому «Динамо» со счетом 1:3 в третьем матче серии плей-офф. Команда Анвара Гатиятулина впервые проиграла «бело-голубым» в текущем розыгрыше Кубка Гагарина.



В составе «Динамо» шайбы забросили Максим Джиошвили, Джордан Уил и Дмитрий Рашевский. У «Ак Барса» единственный гол забил Митчелл Миллер.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Следующий матч команды проведут 18 апреля в Казани в 19:30 по московскому времени. Счет в серии стал 2:1 в пользу «Ак Барса». Казанской команде осталось одержать две победы для выхода в третий раунд Кубка Гагарина.

Ранее «Ак Барс» выиграл оба матча серии с «Динамо» в Москве — 5:3 и 2:0.

«Ак Барс» — «Динамо» М — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Голы:

0:1 Джиошвили (Комтуа, Пыленков, 23:53, 5х4)

0:2 Уил (Гусев, Сикьюра, 36:10)

0:3 Рашевский (Комтуа, 41:10)

1:3 Миллер (Петан, О'Делл, 54:29, 6х4)

Зульфат Шафигуллин