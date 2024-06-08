В девятом сезоне у казанского «Том Сойер Феста» появились штаб и сквер

Нынешним летом волонтеры будут ухаживать за своим сквером на Волкова, отремонтируют штаб и восстановят каменный дом на улице Ульянова-Ленина

Фото: Владимир Васильев

В Казани открылся новый сезон «Том Сойер Феста» — ежегодного фестиваля по обновлению облика исторической среды Казани силами неравнодушных горожан. За минувшие восемь лет волонтеры фестиваля привели в порядок 15 жилых исторических домов, 1 музейный дом, музейную беседку и волжский дебаркадер (сейчас на него можно полюбоваться в Свияжске). Праздник открытия сезона прошел в сквере «Казанские наличники» на улице Волкова, за домами №78 и 80/21 (эти дома приводили в порядок волонтеры фестиваля в минувшие годы). В репортаже «Реального времени» — планы волонтеров на лето, рассказ о выставке наличников и о том, зачем горожане тратят свои вечера и выходные на то, чтобы бесплатно красить, шкурить и реставрировать чужие дома.

«Старая Казань оживает под нашими руками, и это здорово!»

В сквере «Казанские наличники» прошел праздник, посвященный открытию девятого сезона фестиваля «Том Сойер Фест Казань». Это некоммерческий проект: волонтеры все лето занимаются ремонтом и облагораживанием исторических жилых домов в Казани. Проект зародился в Самаре, Казань стала вторым городом в России, где воплотили эту идею.

«Том Сойер Фест» в Казани прошел уже 8-й раз.

За это время волонтеры своими силами отреставрировали 15 деревянных домов, 1 дом-музей и волжский дебаркадер , который сейчас стоит в Свияжске.

, который сейчас стоит в Свияжске. Порядка 200 человек ежегодно принимают участие в проекте в качестве волонтеров.

Основоположницей «Том Сойер Феста» в нашем городе стала помощник раиса РТ Олеся Балтусова. Среди координаторов и участников фестиваля — социолог Марья Леонтьева, руководитель АН «Счастливый дом» Анастасия Гизатова, руководитель и основатель Музея чак-чака Дмитрий Полосин, краеведы, экскурсоводы, любители старины, художники и просто неравнодушные казанцы.



Дмитрий Полосин рассказал нашему изданию, что побуждает его год за годом участвовать в проекте:

— Я с самого основания фестиваля с удовольствием координирую действия участников фестиваля. Всячески поддерживаю его информационно, что-то пытаюсь делать руками на площадке, а еще наш музей поддерживает волонтеров сладостями. Я очень люблю Казань. Ради ее сохранения мне очень интересно принести пользу, поддержать людей, которые живут в этих старых домах. Ведь часто они остаются одни со своими проблемами, и никто не пытается их решить. Финансово или по здоровью многие не тянут то, чтобы осилить ремонт экстерьера — и мы берем на себя эту работу. Старая Казань оживает под нашими руками, и это здорово!

Я очень люблю Казань. Ради ее сохранения мне очень интересно принести пользу, поддержать людей, которые живут в этих старых домах



Олеся Балтусова рассказывает о партнерах фестиваля, которые год от года помогают проекту развиваться:

— У нас много партнеров, помощников. Например, краску, пропитки, антисептики, лаки, инструменты нам предоставляет компания Linnimax. Казанский девелопер «Тэкоресурс» предоставляет для нас строительные леса и обеспечивает стройнадзор — выделяет специалиста, оказывающего профессиональную помощь. Они помогают нам сориентироваться в том, подлежит объект ремонту или нет, как делать правильно, какая должна быть технология, какие инструменты нужны, сколько и какого материала. Еще один очень серьезный наш партнер — кафедра реставрации КГАСУ, которая все эти годы делает для нас обмеры, чертежи, цветовые решения фасадов. Это большая помощь, без них бы мы точно не справились!

«Мы шли к этому девять лет»

В этом году у «Том Сойер Феста» в Казани целых две «обновки». Главной новостью сегодняшнего дня для участников фестиваля (помимо, собственно, открытия сезона) стало то, что теперь у проекта появился собственный штаб. Глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов торжественно вручил Олесе Балтусовой ключ от новой резиденции: это первый этаж дома №80/21 по улице Волкова (это так называемый «Дом Лебедевых», который команда фестиваля реставрировала несколько лет назад).

— Рад сегодня быть вместе с вами. Этот проект вызывает только радостные эмоции, он объединяет неравнодушных людей. Я сюда пришел — и сразу почувствовал невероятную атмосферу доброты, объединения родственных душ. Проект вдыхает жизнь в старые дома, которые становятся новыми точками притяжения, гордостью нашего города. От лица горожан и туристов я выражаю огромную благодарность всем тем, кто участвует в этом проекте. Вы большие молодцы! — сказал Альберт Салихов.

— Мы шли к этому девять лет. Благодарим за этот приятный сюрприз мэрию Казани! — ответила Олеся Балтусова.

Проект вдыхает жизнь в старые дома, которые становятся новыми точками притяжения, гордостью нашего города



В помещении 20 лет никто не живет, и вот мэрия предоставила его на безвозмездной основе под мастерскую волонтерам. Теперь им предстоит большая работа, чтобы привести помещение в порядок. Здесь разместится мастерская по реставрации деревянных наличников и прочих конструкций, требующих отдельной кропотливой работы. Организация мастерской в штабе и доведение помещения «до ума» — один из планов «Том Сойер Феста» на лето.

Выставка наличников под открытым небом и новый сквер на карте города

Второй пункт в летнем плане волонтеров — уход за сквером «Казанские наличники», который появился в Казани благодаря «Том Сойер Фесту». Он находится за домами №78 и 80/24 по улице Волкова. Много лет назад здесь тоже были частные дома, но они давно снесены, и этот уголок старины стоял, заросший бурьяном. Участники движения инициировали создание здесь небольшого, но уютного сквера — с душой, с историей.

Здесь сохранилась брандмауэрная стена, волонтеры привели ее в порядок, возвели два контрафорса, чтобы уберечь стену от разрушения. Сейчас ее участок затянут красочным баннером, но скоро на ней появится граффити, посвященное фестивалю, — проект готовят казанские художники, подробности пока держатся в секрете.

Изюминка сквера, которая и дала ему название, — выставка исторических наличников под открытым небом. Это осколки архитектурной старины, которые спасали неравнодушные жители города, видя, как один за другим разбирали старые деревянные дома в Казани. Наличник — не только декоративный элемент: он и шумопоглощению способствовал, и некое сакральное значение издревле имел. Здесь, в сквере, стоят информационные стенды, на которых описывается, что означают те или иные элементы декора наличников, что они символизируют и от чего должны были уберечь своих хозяев. Каждый наличник на выставке имеет свою историю (ее можно прочитать на табличках) и отреставрирован силами волонтеров: старое дерево заботливо очищено от облупившейся краски, декоративные элементы сохранены (а частью и восстановлены), конструкции вновь покрашены и покрыты защитными составами. Получилось атмосферно и очень красиво.

Кстати, команда фестиваля призывает: если у вас есть старинные наличники, вы можете передать их сюда, в музей. А история дома, с которого они сняты, будет воссоздана и рассказана.

Сквер появился благодаря помощи партнеров проекта: например, компания «Тэкоресурс» спроектировала малые архитектурные формы и изготовила их по себестоимости, а Институт развития города помог с проектом общественного пространства. Эльвира Амирханова, архитектор отдела развития общественных пространств Института развития Казани, рассказала, что проект был готов прошлым летом, сразу же началась стройка — и к сегодняшнему дню все уже готово. В концепции исходили из идеи старого уютного двора: здесь стоят деревянные скамейки, качели, большой стенд с навесом для экспозиции наличников, сцена и лекторий. Отдельное внимание уделяется озеленению: здесь уже растет сирень, высажены елочки, а осенью будут высажены крупномеры — яблони!

Здесь же организована информационная выставка, рассказывающая о «Том Сойер Фесте»: на стендах опубликован маршрут по 16 домам, восстановленным силами движения, рассказано, как можно присоединиться к команде фестиваля.

«Лекарство от выученной беспомощности»

Праздник открытия 9-го сезона «Том Сойер Феста» был тематическим. Организаторы вспомнили об играх нашего детства. А потому устроили соревнования по игре в классики и «резиночки». Анастасия Гизатова и Олеся Балтусова выступили ведущими праздника и сами участвовали в викторине. А для детей были организованы мастер-классы. В качестве угощения на столах стояли огромные блюда с «ностальгическими бутербродами»: хлеб с маслом и сахаром. Участники праздника могли выиграть подарки от фестиваля — значки, наборы сладостей и чая от Музея чак-чака. Кондитерская фабрика ESSEN прислала на праздник коробку с 6 килограммами шоколадных конфет как алаверды коллегам по организации игры в резиночки (напомним, фабрика организовала в Набережных Челнах соревнования по этой детской игре на все лето).

Без музыки тоже не обошлось: все вместе спели гимн фестиваля, прозвучала премьера песни на стихи Олеси Балтусовой о Казани. В добром и веселом настроении были все: и стар, и млад. Волонтеры деловито обсуждали планы.

Социолог, учредитель Института городских исследований «Тамга» Марья Леонтьева рассказывает нашему изданию:

— Я не устаю повторять: этот фестиваль — лекарство от выученной беспомощности. Очень многие говорят, что мы утрачиваем среду, старая Казань теряет свое лицо. А я всегда говорю, что нужно просто попробовать что-то делать самому. Своими руками. Сделать что-то небольшое — и потом жить с опытом, что изменения возможны, инициировать в остальных те же переживания. Это важно, потому что тогда город становится более теплым и обжитым местом для самих людей. Жители этих домов становятся нашими друзьями, это все люди с огромными историями, и благодаря этому город для нас становится более объемным. Думаю, что сейчас должно быть больше поводов для объединения вокруг небольших тем, вокруг вот этой локальной памяти конкретных городов. Есть большие идеи, которые громко звучат, но мало что значат для тебя, если у тебя нет опыта сохранения истории конкретно в своем маленьком городе. Когда ты что-то можешь сделать — вот тогда слова «патриотизм», «родина», «защита родной земли» начинают приобретать какой-то объем. Это важно!

Есть большие идеи, которые громко звучат, но мало что значат для тебя, если у тебя нет опыта сохранения истории конкретно в своем маленьком городе. Когда ты что-то можешь сделать — вот тогда слова «патриотизм», «родина», «защита родной земли» начинают приобретать какой-то объем



«Каждый наш дом — как человек, как космос»

В этом году волонтеры «Том Сойер Феста» будут приводить в порядок каменный дом на улице Ульянова-Ленина, 33. Олеся Балтусова рассказывает, что это здание XIX века постройки, в нем живет семья, которая очень любит этот дом, перешедший к ней по наследству. Однако историю таких домов находить проблемно: они не относятся к объектам культурного наследия, а значит, информации по ним в реестре сохранилось очень мало. История восстанавливается по крупицам, по рассказам и воспоминаниям, по старым фотоальбомам, которые бережно хранят хозяева. Вот и с этим домом будет так, надеются волонтеры. Свои секреты он будет раскрывать постепенно, и совсем скоро его исторический путь станет зримым и обретет форму.

— В нем жили зажиточные люди, вокруг дома есть легенды, и все это пока мы держим в секрете. Сюрпризы надо раскрывать постепенно. Там заботливые хозяева, это их родовой дом, перешедший к ним от прабабушек и прадедушек. Они не ждут какого-то девелопера, который приедет, за большие деньги выкупит их недвижимость и все снесет. Они любят этот дом и живут в нем сами. Заявки на реставрацию к нам поступают постоянно, — рассказывает помощник раиса РТ. — Но в Казани очень мало сохранилось жилых исторических домов, где живут люди, которые их любят. 16 домов, в которых люди еще живут, мы уже починили с волонтерами. За заявки по очень аварийным домам пока не беремся. Ведь волонтеров туда подпускать просто нельзя: здесь нужна профессиональная рабочая сила. Критерий попадания дома в наш проект прост: он не аварийный, в нем живут люди, которые его любят. В такие дома мы приходим, и начинается волшебство. Хозяева начинают рассказывать истории, показывают старые фотографии. Это очень интересно, когда люди что-то безвозмездно делают для людей.

Критерий попадания дома в наш проект прост: он не аварийный, в нем живут люди, которые его любят. В такие дома мы приходим, и начинается волшебство



На вопрос о том, какой из более чем полутора десятков объектов, уже восстановленных силами волонтеров за 8 лет, для Олеси Балтусовой самый ценный и значимый, она отвечает:

— Каждый наш дом — как человек, как космос. Мы не можем сказать, какой из них лучше. Каждый из них особенный.

