«Тренд на экологичность задают крупные компании»

Эксперты — о тенденции роста уровня осознанности предприятий

Фото: предоставлено пресс-службой СИБУР

Могут ли крупные промышленные предприятия сосуществовать в гармонии с городом, не загрязняя среду? Об этом на дискуссии «Убрать нельзя оставить: Где место промышленных предприятий в большом городе» говорили эко-активисты, должностные лица и простые жители города. На площадке «Казаньоргсинтеза» гости и эксперты обсудили важность союза общественности и компаний. По их мнению, только вместе возможно добиться поддержания комфортной инфраструктуры. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

«Дурной тон — не развивать свою социальную ответственность»

Соседство заводов и города может быть успешным, если компания находится в диалоге с общественностью. Причем это сотрудничество выгодно для обеих сторон, считает эксперт фонда «Природа и люди» по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников.

— Я считаю, что успешными компаниями считаются именно те, которые ведут курс на открытость. То есть они с помощью экологических активистов, местных жителей, лучше узнают те риски, с которыми могут столкнуться. На самом деле очень часто сигналы с мест позволяют более тщательно проанализировать риски и с ними бороться, — подчеркнул он.

По мнению Книжникова, жители при таком союзе получают уверенность в будущем: «молодежи здесь жить, конечно, им важно понимать, что происходит вокруг».

— Потребитель все больше смотрит на поведение компании, как она к нему относится. Поэтому я думаю, эта открытость взаимовыгодна. Кстати, Сибур, по нашей системе оценки, достаточно открытая компания, — отметил спикер.

По мнению Книжникова, жители при таком союзе получают уверенность в будущем: «молодежи здесь жить, конечно, им важно понимать, что происходит вокруг». предоставлено пресс-службой СИБУР

Другой эксперт, активистка движения «ЭкоЛогично», Зульфия Такташова, заявила, что для соседства предприятия и мегаполиса необходимо повышать общую осознанность. Крупные компании в этом вопросе могут быть примером для остальных.

— Если одна компания появляется ответственная, она задает планку, и все стараются ей соответствовать. Сейчас уже дурной тон — не развивать свою социальную ответственность, — уверена активистка, — Этот тренд задают компании, у которых есть деньги. Если они выбирают вкладывать деньги в свое устойчивое развитие, тогда другие подтягиваются.

Зульфия Такташова, заявила, что для соседства предприятия и мегаполиса необходимо повышать общую осознанность. предоставлено пресс-службой СИБУР

По ее мнению, компании, следующие этой тенденции, в будущем лишь извлекут выгоду из такого подхода. Другие же, напротив, рискуют потерять конкурентоспособность.

— Многие инвесторы уже сейчас смотрят на ESG-успешность компаний. Они не вкладываются в компании, которые просто ставят себе цель заработать и больше ни о чем другом не думают: ни об ответственности собственной, ни об имидже, ни о сотрудниках, ни о семьях сотрудников, ни о городе, который их окружает. В такие компании в скором времени вкладываться уже никто не захочет, — отметила Такташова.

«Мы пользователи, мы люди, которые в этом участвуют»

Однако не только от ответственности предприятий зависит успешность гармоничного соседства и создания комфортной среды. Жители города тоже должны принимать участие в улучшении экологических условий, уверена экопросветитель и независимый социокультурный аналитик Кира Камалова.

— На самом деле я хотела бы в первую очередь поговорить с людьми, потому что когда промышленность разговаривает, к кому она обращается? К нам. Я стала экопросветителем ровно так же. Мне было интересно, что происходит в моем городе, чем я дышу, кто за это отвечает и какая моя ответственность, — пояснила спикер.

Камалова поинтересовалась у зала, насколько они осведомлены об уровне загрязненности воздуха в Казани. предоставлено пресс-службой СИБУР

Камалова поинтересовалась у зала, насколько они осведомлены об уровне загрязненности воздуха в Казани. Большинство гостей оценили свои знания как «недостаточные».

— Чем прозрачнее политика предприятия, тем больше жители города тоже чувствуют свою ответственность. Ведь мы с вами приобретаем эти товары, согласитесь. Это не просто где-то там что-то происходит. Мы пользователи, мы люди, которые в этом участвуют, — убеждала Камалова зал.

«Главное, чего хочется достичь, это нашей общей осознанности»

В ходе встречи гости задавали вопросы экспертам. Один из них звучал так:

— Я живу в Казани и вижу очень мало мусорных баков для раздельного сбора мусора, хотя хотела бы сортировать его. Как можно на это повлиять?

В ходе встречи гости задавали вопросы экспертам. предоставлено пресс-службой СИБУР

Камалова отметила, что с этой проблемой сталкивается большинство жителей города. По ее словам, зачастую этот вопрос решают сами экоактивисты. Так, например, добровольцы разместили пункт для раздельного сбора мусора в экстрим-парке «Урам».

— Главное, чего хочется достичь, это нашей общей осознанности, нашего понимания, что есть запрос на раздельную сборку. <…> Если будет видно, что от нас, от жителей, есть запрос, то изменения произойдут уже скоро, — заверила активистка.

Библиотека запахов

В ходе встречи на «Казаньоргсинтезе» также прошло знакомство с первой в своем роде библиотекой городских и промышленных запахов. Их создала архитектор, урбанист и автор парфюмерного проекта Urban Candles Вероника Ямилова.

— В рамках создания библиотеки городских запахов было важно показать, как промышленность вплетается в городской ландшафт не только по территориальному принципу, но и с точки зрения ольфакторного восприятия, — подчеркнула архитектор.

В основу ее идеи лег вопрос «Чем пахнет завод?». Чтобы ответить на него, она 2 года исследует тему городских запахов и создает новые ароматы.

На встрече гостям продемонстрировали первые результаты работы — коллекцию из трех промышленных и трех городских изделий. предоставлено пресс-службой СИБУР

На встрече гостям продемонстрировали первые результаты работы — коллекцию из трех промышленных и трех городских изделий. Автор посвятила их заводу нескольким городским локациям: Сабантую, «Волжской тропе» и самой Казани.

— Какие интересные духи нам показали сегодня. Ароматы завода и не только. Я попробовала, вообще по-другому чувствуется на коже. Мне понравилась сирень, точнее поликарбонат, правильно, если сказать. Но мне напомнило не только сирень, но и утро в летнем лесу. На рассвете даже, как будто с росой, вот что-то такое прям интересное. Очень оригинально, — поделилась впечатлениями во время презентации гостья события Наталья Белова.

— Работая «в полях», мы вместе с экологами предприятия выделили точки локализации самых ярких производственных запахов завода, разложили эти ароматы на компоненты и создали на их основе парфюмерные композиции, максимально близкие к оригиналу. Для формирования цельного образа мы дополнили их запахами города, который окружает завод, и тропы, расположенной всего в 2 км от предприятия, — рассказала Вероника Ямилова.

— С самого начала когда уже презентация началась, я почувствовал очень яркий запах вишни и сирени. И для меня это такие запахи детства, потому что рядом с моим домом рос огромный куст сирени. И каждое утро я просыпался именно его запахом. Поэтому для меня случилось небольшое возвращение в детство. Это очень необычные запахи. Я ожидал, что на таких предприятиях пахнет чем-то невкусным, но на самом деле запах гораздо более интересный, чем я предполагал, — отметил еще один гость презентации Сергей Максимов.