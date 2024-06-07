Выходной 31 декабря, специалист вместо бакалавра, экстрадиция за мошенничество с квартирами в Казани
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 7 июня.
- Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил ТАСС, что Минтруд рассмотрит предложение сделать 31 декабря официальным нерабочим днем. По словам министра, у общества на это есть большой запрос.
- Россиянина Дениса Асфандьярова, который находился в розыске по каналам Интерпола за мошенничество на 67 млн рублей, экстрадировали из Бразилии в Россию. Как сообщает ТАСС со ссылкой на версию следствия, он обманом заполучил в собственность 29 квартир в жилом комплексе в Казани. Подробнее об этом деле — в материале «Реального времени».
- В Забайкалье произошла авария с участием вахтового автобуса. Погибли три человека. По информации краевого министерства здравоохранения Елены Араниной, число пострадавших в ДТП возросло до 32.
- Россия прорабатывает возобновление в ближайшей перспективе прямого авиасообщения с Южной Кореей, Индонезией и Саудовской Аравией. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на полях ПМЭФ.
- Также Чернышенко рассказал РИА «Новости», что вместо «бакалавра» в новую систему образования войдет понятие «специалист». По его словам, все изменения в обновленной программе будут комфортными и незаметными для студентов.
- Кроме того, правительство России разрабатывает пилотный проект новой системы оплаты труда учителей для снижения разницы между регионами, заявил вице-премьер.
- Рядом с Ереваном произошел взрыв на газозаправочной станции, сообщает МВД региона. Причины происшествия неизвестны, информация о пострадавших также не поступала.
- «Росагролизинг» в 2024 году собирается открыть филиалы компании в 10 городах России. Как сообщил ТАСС генеральный директор «Росагролизинга» Павел Косов в кулуарах Петербургского международного экономического форума, в списке есть Казань.
- Минпромторг России предложил ввести уголовную ответственность за ввоз товаров без обязательной маркировки, сообщили «Известия». Если закон будет принят, то импортерам контрафактной продукции будет грозить штраф в размере до 300 тысяч рублей, а также принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет. В случае если преступление было совершено группой лиц, наказание будет ещё более суровым.
- По данным Минобороны России, силы ПВО ночью уничтожили 11 беспилотников над Крымом, восемь — над Азовским морем, шесть — над Кубанью, два — над Белгородской областью и один над Ростовской областью.
Олег Исаков
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