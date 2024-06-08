«Казанские парни»: первый татарский спектакль с продолжением

Театральные постановки Татарстана: смотрим дома. Часть 76-я

Фото: предоставлено пресс-службой театра Камала

Задержавшееся продолжение спектакля о деревне «Хуш, авылым»/«Я не вернусь» от режиссера Айдара Заббарова (после второй части должна была последовать третья, о XVI веке, но вместо этого появилось «Возвращение Тукая») заставляет нас вспомнить о том, что еще в 90-е годы Камаловский театр поставил два таких «сериала». Моду завели режиссер Фарид Бикчантаев и драматург Мансур Гилязов, показав «Казан егетләре»/«Казанские парни» (16+).



Заманить молодежь? Все ставки на любовь!

Мансур Гилязов стал известным драматургом к 25 годам, будучи сыном прозаика и автора пьес Аяза Гилязова. Хотя за несколько лет до этого он окончил инженерно-строительный институт и даже работал по этому профилю в Москве. Но с 1986 года Гилязов-младший писал пьесы, которые ставили в Камаловском и в театре кукол. Раннее творчество автора называют «авангардом».

В 1988 с Дамиром Сиразеевым он сделал инсценировку «Плахи» Чингиза Айтматова. Тогда директор театра Шамиль Закиров вспоминал, что такой спектакль нужен был театру, который в эпоху перемен, переезда в новое здание, как будто начал почивать на лаврах. Это была работа, которая звучала в унисон с эпохой перемен. Когда шла приемка худсоветом, дошло до того, что только два человека были за, а директор заявил, что он уходит из театра. Постановщикам дали два дня для исправления ошибок. «Плаха» шла недолго, но ее до сих пор вспоминают.

В 1989-м казанский по детству и отрочеству, но московский по ГИТИСу Фарид Бикчентаев ставит «Бичуру» Гилязова, в которой много напряжения, молчания, философии. Спектакль публика приняла, скажем так, растерянно. И тогда Гилязов написал такое произведение, которое зритель точно должен был полюбить.

В одном из интервью он говорил: «На сегодняшний день достаточно тяжело заманить молодежь в театр. Ребята и девушки, которые могут стать лицом нации, будущим, в большинстве своем не любят спектакли, а если и смотрят, то не понимают. Это — трагедия. Чтобы хоть немного изменить ситуацию, я в свое время написал «Казанских парней», без особой глубины и слишком сложной философии. Молодежь приняла их с любовью».

В то время в Тинчуринском театре, утвердившимся в бывшем камаловском здании на Горького, успешно шла музыкальная комедия «Әйдә, барыйк, кызлар карыйк»/«Айда, пойдем, посмотрим девушек» Разиля Валеева с музыкой Луизы Батыр-Булгари.

Так в 1990-м появилась следующая постановка этого тандема — «Казанские парни». По сюжету четыре казанца просыпаются в селе, где они оказались после банкета по случаю получения дипломов. Основное предприятие в деревне — спиртзавод, продукция которого стала причиной смерти многих мужчин, так что местным девушкам несладко. Первый раз спектакль сыграли даже не в Казани, а в одном из сел Рыбно-Слободского района.

Как говорила Раушания Юкачева, роли писали под конкретных актеров и актрис. Она — это Фирдаус, Асия Хайруллина — это Роза, Люция Хамитова — это Хабиба, а Венера Шакирова — это Фаузия. Отметим, что в спектакле в итоге переиграло все молодое поколение камаловцев.

Спектакль-шоу и его сиквел

Получается, эта пьеса была специально написана для Камаловского театра. Вторым таким «заказным» автором в 90-е стал прозаик, композитор и певец Зульфат Хаким, который придумал «Кишер басуы»/«Морковное поле» по просьбе режиссера Марселя Салимжанова. Потом Хаким, кстати, написал пьесу «Килә ява, килә ява»/«Вызывали?», у спектакля из-за популярности появилось не самое удачное продолжение с теми же героями, «Ява карлар, ява карлар»/«Cнегопад, снегопад». Драматург с гитарой в целом пришелся в Камаловском ко двору.

Интересно, что Бикчантаев и Гилязов потом долго не сотрудничали. Бикчантаев активно занимался творчеством Туфана Миннуллина и того же Зульфата Хакима, в 2001-м реанимировал «Казанских парней» и лишь в 2009-м поставил «Кукольную свадьбу», инсценировку Гаяза Исхаки от Мансура Гилязова и Ризвана Хамида. А оригинальную пьесу товарища показал только в 2019-м — это был спектакль «Исәнмесез?!.»/«Живы ли вы?!.» о разобщенной татарской семье.

После «Казанских парней» Бикчантаев также ставил много другого: Тази Гиззата, Мирхайдара Файзи, Шекспира... А потом Мансур Гилязов написал продолжение для кассового спектакля и назвал его «Вновь казанские парни»/«Тагын казан егетләре». О нем пишут в энциклопедиях, есть фотографии, но в архивах не найти видеозаписей.

На вопрос, в чем же смысл грустной комедии 1990 года, Юкачева отвечала: «У этого спектакля нет логики, ее не надо искать. Надо принимать, как есть, как сказку». Искандер Хайруллин объяснял его, как спектакль-шоу, у которого есть близкие зрителю темы: деревня и любовь. Также он вспоминал, что однажды актеры так заиграли спектакль, что растянули его на три часа с лишним. А потом получили нагоняй.

А Ильдус Габдрахманов, у которого роль парня по имени Тукай была первой крупной, говорил, что после спектакля актеры частенько не могли разойтись и устраивали в гримерке песнопения. А ведь тот же Ильдус Габдрахманов вскоре сыграет Ромео!

Кстати, звучащие в спектакле народные песни — заслуга Аяза Гилязова, который с юности записывал то, что слышал в деревнях, а потом отдал тетрадку сыну.

Известно, что финансовую помощь в постановке этого спектакля оказывал Раиль Садриев, тогда еще он не был руководителем Буинского театра и героем судебных дел, а был предпринимателем, искренне любящим искусство.

В сети есть множество постановок «Казан егетләре», а раз пьесу ставят народные театры — значит, это народный спектакль. К примеру, был дипломный спектакль очередного курса Ильдара Хайруллина. Альфреда там играл Ришат Ахмадуллин. А в Арском районе в селе Шушмабаш поставили свою версию спектакля под названием «Шушминские парни».