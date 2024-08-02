«Я тренировал «Кадиссию», где играл самый знаменитый местный ватерполист»

Известный наставник Юрий Дрозин — о своей работе в странах Персидского залива

Нижний ряд: в центре — Юрий Дрозин. Крайний справа — Ирек Зиннуров . Фото: предоставлено СК «Синтез»

Саудовская Аравия — это ватерпольная Мекка Персидского залива, где успешно выступает воспитанник казанского водного поло Владислав Егоров. Ранее в команде «Аль-Кадиссия», цвета которой он защищает, работал известный российский специалист Юрий Дрозин. В интервью «Реальному времени» он рассказал о периоде работы в клубе и воспитании молодого поколения ватерполистов.

«Для Кувейта важной вехой была первая победа местной клубной команды над соперником из Египта»

— Юрий Николаевич, в декабре 1991 года в Севастополь на товарищеские матчи приезжала футбольная сборная СССР, для которой это были последние матчи в истории. Разгромили ваших футбольных одноклубников, любительскую команду СК КЧФ — 7:1, поскольку все крымские команды не могли выйти против сборной в качестве спарринг-партнера. Пять голов Алексея Михайличенко, гол Андрея Канчельскиса запомнились по матчу, после которого сборная СССР превратилась в сборную СНГ. А как вам игралось в чемпионате страны после развала СССР?

— В первые сезоны играли пять команд с Украины — Киев, Львов, Мариуполь, Харьков, мы, а также команды из Белоруссии, Грузии и вторая команда из Казахстана — «Массагет», созданная на базе игроков, не попадавших в «Динамо», оставшееся выступать в чемпионате России.

— Из чемпионата Украины вы переехали в зону Персидского залива, и, как написано в вашей же анкете, провели порядка 16 лет на постах главного тренера сборной и команд Саудовской Аравии, а также клуба и Кувейта.

— Нет, работал я там меньше. Это четыре года тренером сборных, когда мы выиграли чемпионат Азии среди юниоров и занимали третьи места в Кубке Азии, а также на Играх Исламской солидарности, где выступают команды как Азии, так и Африки. А для Кувейта важной вехой была первая победа местной клубной команды над соперником из Египта. Этого хватило для того, чтобы носить меня на руках, потом уволить через полгода.

— Азиатский Кувейт мог обыграть африканский Египет только на каком-нибудь межконтинентальном кубке.

— Я вам так скажу, сообразуясь с поговоркой товарища Сухова: «Восток — дело тонкое». Обязательными для участия на том континенте считаются Азиатские игры, проводимые раз в четыре года. В прошлом году их хозяином был Китай. Что касается остальных соревнований, тот тут, как говорится, есть варианты. К примеру, на Кубок Азии в Иране могут не приехать команды с Юго-Востока Азии, в свою очередь, в Таиланд необязательно приедут арабские сборные с Персидского залива. Это касаемо сборных, а там есть еще и клубные чемпионаты Азии примерно с такими же неписаными правилами. Поэтому есть еще национальный и клубные чемпионаты арабских стран, в которых участвуют Катар, Кувейт, Саудовская Аравия, а также африканские Алжир, Египет, Марокко, Тунис.

В водном поло зачастую мужские соревнования судят представительницы слабого пола.

Что касается клубной команды в Саудовской Аравии, то я тренировал команду «Кадиссия», в которой играл самый знаменитый местный ватерполист Бадр аль Дагтер или Бадр аль Дугейтер. Серьезно заниматься водным поло он начал в 26 лет, при этом он фанат с достаточно слабым уровнем плавания. Выступает на месте столпа, поэтому, имея его в составе, я разработал пять вариантов развития игры, в которых он не участвовал, и еще один — специально для Бадра. Сам по себе он богатый человек, что позволяло содержать команду на его деньги, при этом его деятельность стала заметна на уровне ФИНА — его избрали членом технического комитета. Я дважды работал с его клубом «Аль-Кадиссия», а в перерыве команду последовательно возглавляли венгр Золтан Кашаш, отец трехкратного олимпийского чемпиона Тамаша Кашаша, и серб Слободан Никич.

«Начинал я работу с того, что парни стонали, когда им предлагалось проплыть по два километра»

— Я обратил внимание, что в Кувейте в ваши времена играли три ватерполиста по фамилии Босахар, в Саудовской Аравии — сразу пятеро по фамилии Шарахили.

— Это может иметь два объяснения. Либо родственные связи, поскольку в этих странах принято целыми семьями заниматься одним видом спорта, к примеру, в «Аль-Иттихаде» из Джидды у меня было сразу пять братьев Заграни, причем четверо играли, а пятый был слаб, но зато работал в клубе менеджером. «Аль-Иттихад» — это спортклуб с большим количеством видов спорта внутри него. К примеру, в его футбольной команде сейчас играет француз Карим Бензема. Может быть еще такая ситуация: одну фамилию носят сразу несколько человек, но это не родственники, а представители одного клана, поскольку в этих странах не так уж и много фамилий. У тех же Заграни в клане было порядка двухсот человек на одном из мероприятий, куда и меня приглашали.

Начинал я работу с того, что парни стонали, когда им предлагалось проплыть по два километра за тренировку, я их чуть ли не ногами в воду запихивал. А к исходу окончания периода нашей совместной работы они выполняли объем в четыре километра за тренировку, нормально это воспринимая.

Кстати, когда я там работал, в «Аль-Ахли» у Сергея Колточихина были два ватерполиста с Украины, его подопечный по Харькову Геннадий Зайцев и ватерполист по фамилии Музыкант из Мариуполя. Оттуда же был Владимир Ушаков, который затем играл в московском «Динамо». Колточихин работал еще на юношеском уровне, как и мой сын Антон, формируя будущий костяк сборной Саудовской Аравии. Причем на тот период мы работали в разных местах, я — в сборной страны, а Антон — в «Аль-Иттихаде». Когда я уже собирался вернуться домой, мне позвонили и тоже предложили поехать в «Аль-Иттихад».

— Был еще Антон Невструев из Волгограда в «Дубай Кемэлс».

— Ну это Эмираты, там вообще слабый уровень водного поло. Если же говорить о россиянах, то на память приходят другие волгоградцы — Сергей Губарев, Юрий Яцев, плюс Денис Денисов, совсем ненадолго приезжал Александр Ерышов, уехав через полгода.

Плывем в атаку.

— Странно, что не очень много было казахстанцев, соседей по азиатскому континенту. На память только Алексей Шмидер приходит, который поиграл в Кувейте.

— Что любопытно, из перечисленных мной россиян и украинцев Губарев и Ушаков были игроками сборной Казахстана. В целом же просто ответить, что в странах Залива действует лимит на легионеров и на эти роли приглашают людей, которые могут качественно усилить команды. А проще всего это сделать из Венгрии или стран бывшей Югославии. Оттуда же были тренеры, тот же Стаменич из Сербии, хорват Драган Матутинович, который собрал сборную Испании, будущего олимпийского чемпиона, но к золотым олимпийским медалям их привел испанец, поскольку Матутиновича просто убрали за полгода до Игр. Понятно, что экс-югославы делали ставку на своих, но это и оправданно. К примеру, в Аравии играл один из лучших игроков хорватской «Младости» за всю историю — Бргулян, Васович, Обрадович, венгр Фодор, очень много сильных игроков.

— Вернулись вы домой уже после присоединения Крыма к России?

— Да, потом снова уехал в Аравию, причем на тот момент я был в мексиканском Канкуне, а по основному роду деятельности на тот момент был командирован ФИНА в Армению на секционную работу с местными ватерполистами четыре раза, каждый из них по десять дней. ФИНА заинтересована в развитии водного поло, но в Армении, с ее традициями, Владимиром Рашмаджаном, теми же Колесниковым и Пилояном, чемпионами Европы в составе сборной СССР, после развала страны все стало совсем грустно с нашим видом спорта. Настолько грустно, что во время моих приездов зимой они не тренировались, поскольку в бассейнах не было электричества, невозможно было согреть воду. Я проводил там семинары по стране, конкретно в Ереване, Ванадзоре, Гюмри. В один из приездов к местной юношеской команде приехали на товарищеские матчи соседи из Грузии, и в первом матче армяне оказали очень достойное сопротивление.

«В Грузии водному поло продолжают уделять должное внимание»

— Вы сказали о грузинах. Там также был период, когда за все ватерполо страны отвечал один-единственный клуб «Лигамус». Сейчас там достойная сборная, единственная, которая, помимо регби, стабильно играет на континентальном уровне. По сравнению с редкими попаданиями баскетбола и футбола.

— Досконально ситуацию с грузинским водным поло я не знаю, только по прежнему общению с Лайтадзе, который играл в Саудовской Аравии. Он напомнил мне о ватерполисте советского времени Сандро Битадзе, который со школьной скамьи был знаком с Михаилом Саакашвили. Во времена его президентства Битадзе возглавил Федерацию водного поло Грузии, началась тема приглашения в сборную страны легионеров, одновременно воспитания местной молодежи. Это привело к первым успехам. И со сменой власти, что в стране, что в федерации, водному поло продолжают уделять должное внимание.

— Сейчас, во время полного бойкота команд по игровым командным видам спорта, есть смысл пробовать «завязаться» со странами Залива?

— Во времена моей работы там к нам приезжала клубная команда Венгрии под руководством олимпийского чемпиона Дьердя Герендаша. Понятно, что матчи были для них легкой прогулкой, когда обыгрывали с разницей за десять мячей, и только один завершился со счетом 12:8, и была серьезная борьба на площадке. Поэтому ездить на сборы и товарищеские матчи я бы рекомендовал со сборной младших юношей, того же 2008 года, которые могли бы почувствовать конкуренцию со стороны азиатских клубных команд, усиленных легионерами. Подобные матчи могли бы быть полезными обеим сторонам, тем более что условия для подготовки там просто шикарные.

Борьба в водном поло очень важна. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Возвращаясь к Армении — я проводил практические занятия, намереваясь по окончании этой работы вернуться домой, но знакомые с моей работой в Саудовской Аравии снова обратились с предложением теперь уже поработать менеджером по развитию водного поло в их стране. Так я вернулся в Саудовскую Аравию и задержался там еще на два года. Причем контракт хотели продлевать, на что жена моя сказала: «Хватит увиливать от воспитания внуков, благо они выросли, сиди дома!»

«У нас сейчас работает Александр Шведов, приехавший из Казахстана»

— Но, и вернувшись домой, вы жену ослушались.

— Начну с того, что глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил видным чиновникам и бизнесменам попечительство над спортивными и культурными проектами. Касаемо водного поло — за его развитие взялись два местных бизнесмена: Евгений Кабанов и Константин Митрофанов. Один из них занимался ранее водным поло...

— Давайте угадаю: это Кабанов, поскольку человек с такой фамилией не может быть чужд водному поло.

— Да, Евгений Константинович в свое время играл у меня в Севастополе, откуда родом, на позиции столпа, выигрывал Кубок Украины. Сейчас он в правительстве заместитель председателя Совета министров Республики Крым, я исполнительный директор Федерации водного поло Республики Крым. Совместными усилиями развиваем водное поло. Причем, в отличие от советских времен, сейчас у нас происходит развитие водного поло в Крыму и в Севастополе отдельно. Там, понятно, успехи повыше, выигрывали первенство России. Егор Савушкин выступает за молодежную сборную страны, Тимур Логоша сейчас играет в чемпионате России за вторую команду Москвы. Работают тренеры: отец и сын Лев и Вадим Кебало, Леонид Семко.

В Крыму работают отделения, в Евпатории, где ранее трудился наставник из России, выступавший за команды Астрахани, Волгограда, Керчи, есть частная школа в Симферополе, куда подъехал Александр Шведов, ранее работавший со сборной Казахстана и «Астаной». Приехали воспитанник челябинского водного поло Сергей Бекетов и полностью наш воспитанник Анатолий Федоров, игравшие в разное время за «Штурм». По поводу Анатолия можно, как и про меня, сказать, что он вернулся, поскольку это воспитанник Евпатории.

На скамейке запасных. предоставлено СК «Синтез»

— Не родственник Александра Федорова?

— Нет, Саша родом из Севастополя, играл там один год под моим руководством, после чего уехал в Волгоград. Выступая там, стал голкипером не только местного «Спартака», но и сборной России, в составе которой стал олимпийским призером Афин, а затем и Казахстана. Помню, просил Зиннурова и Шайдакова, чтобы опекали 18-летнего Сашу, хотя он сам такой парень, что в обиду себя не даст.

Общими усилиями Крым воспитал трех игроков, защищавших цвета молодежных и юниорских сборных России. Это Моторный в московском «Торпедо», Навошинский в Ростове-на-Дону, Синявский в Чехове. Там же играет Георгий Красовский, выигрывавший первенство России по мини-ватерполо. В общей сложности семь человек уехало, поскольку ситуация усложняется тем, что в возрасте старших юношей ребята начинают разъезжаться по городам, где работают спортивные интернаты. Мы их воспитываем только до возраста средних юношей. Для них планируем создать первенство, в котором будут принимать участие команды Керчи, Севастополя, Симферополя и Белгорода.