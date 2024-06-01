Конституционный суд разрешил самозанятым баллотироваться на выборах

Ранее российское законодательство не приравнивало термин «самозанятый» к плательщикам налога на профессиональый доход

Фото: Максим Платонов

Как самозанятый оказался хуже безработного и домохозяйки

Желая выдвинуться в местные депутаты в Москве, гражданка Силаева столкнулась с правовой неопределенностью, касающейся уже распространенного налогового режима — самозанятости. Этот термин давно прижился в языке, обозначая тех, кто зарегистрирован в качестве плательщика налога на профессиональный доход. Убирая из обихода сложный термин, даже портал «Госуслуги» предлагает «зарегистрировать самозанятость» или получить «справки самозанятых».

Но в налоговых документах такие люди оказываются не самозанятыми, а людьми, зарегистрированными в качестве плательщика налога на профессиональный доход (НПД). Формальное различие между терминами и послужило поводом отказа Силаевой в участии в выборах в 2022 году.

— Решением избирательной комиссии <...> от 21 июля 2022 года, с которым согласилась Московская городская избирательная комиссия, Е.Г. Силаевой, выдвинутой в порядке самовыдвижения, отказано в регистрации кандидатом в депутаты, — говорится в постановлении Конституционного суда.

Причина как раз в различии понятий. В форме для сбора подписей гражданка указала, что она «самозанятая», а в справке из налоговой значилось, что она — плательщик НПД. Это и послужило поводом признать недействительными отданные за нее подписи. При этом закон допускает в равной мере для регистрации в качестве кандидатов как работающих, так и безработных людей.

Так, отмечает Конституционный суд, при отсутствии основного места работы закон разрешает указать род занятий: пенсионер, безработный, учащийся, домохозяйка, временно неработающий. При этом положение закона устанавливает общее требование указывать место работы или службы или род занятий, но не содержит конкретных вариантов.

Все дело в формулировках

Конституционный суд отметил, что корень этого вопроса кроется в постановлении Центральной избирательной комиссии о перечне и форме документов, необходимых для регистрации в качестве кандидата в депутаты. В нем указано, что лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», предоставляют соответствующую справку о регистрации в качестве плательщика НПД.

По этой логике в остальных документах в качестве рода занятий должно быть указано, что они «являются физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Отличие от термина «самозанятый» оказывается разительным. При этом, указал Конституционный суд, документально статус самозанятого в этом случае подтвердить нельзя.

В этом вопросе КС отметил, что законодательное требование указывать род занятий не согласуется с необходимостью на безальтернативной основе указывать применяемый налоговый режим. По крайней мере в тех случаях, когда плательщик НПД не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.

— Категория «самозанятый» широко используется во многих подзаконных — президентских, правительственных, ведомственных — нормативных правовых актах, в том числе принятых после вступления в силу Федерального закона [о самозанятых] и нередко обозначающих самозанятых и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, но, как правило, не относящих к ним индивидуальных предпринимателей, — говорится в постановлении КС.

Из этого суд сделал вывод о том, что использование термина «самозанятый» на различных государственных уровнях фактически на юридическом уровне признает его в качестве приносящей доход налогооблагаемой деятельности.

Баллотироваться можно

В ряде региональных законов о выборах термин «самозанятый» уже существует. В пример Конституционный суд привел Ингушетию и Краснодарский край. Там в соответствующих правовых актах указано, что кандидату в качестве рода деятельности следует указывать: «индивидуальный предприниматель, самозанятый, член крестьянского (фермерского) хозяйства, <...>».

Конституционный суд России постановил, что такую практику необходимо распространить на выборы всех уровней. КС назвал недопустимым признание подписей недостоверными по причине того, что кандидат в качестве рода занятий указал самозанятость.

— Игнорирование статуса самозанятого гражданина, не связанного с наличием у него регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, при подготовке и проведении различных избирательных действий приводит к тому, что, вопреки гарантированной свободе демократических выборов <...>, кандидатам, ровно как и избирателям, создаются не имеющие конституционно значимого оправдания препятствия для полноценного участия в избирательном процессе, — говорится в постановлении Конституционного суда.

В итоге КС постановил, что законодателю необходимо внести соответствующие изменения в законы в части регулирования избирательных прав. Также суд признал право Силаевой на получение компенсации, ее размер и форму определит московский суд.