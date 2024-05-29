«Не надо покупать кота в мешке»: татарстанцам рекомендуют приносить в жертву только своих животных

На Курбан-байрам в Казани будет организовано 18 специальных площадок для заклания жертвенных животных

Фото: Динар Фатыхов

Курбан-байрам в этом году приходится на 16 июня. По традиции в честь этого праздника мусульмане приносят в жертву животных. В прошлом году в Татарстане было организовано 72 официальные площадки для заклания, из них 17 — в Казани. Где можно будет провести обряд жертвоприношения в этом году, во сколько обойдется жертвенный барашек и как планируют обезопасить республику от инфекционных заболеваний — в материале «Реального времени».

Ситуация с распространением инфекционных заболеваний животных сложная и с каждым годом она только усугубляется

Татарстанские ветеринары рекомендуют в этом году на Курбан-байрам полностью отказаться от привозных жертвенных барашков. Если в прошлом году животных можно было завозить из Чувашской Республики, то в этом призывают выбирать только татарстанский продукт.

— Благо сейчас поголовье увеличивается. В республике разводят около 300 тысяч голов овец. Спрос покрывается с лихвой. А самое главное, в этом случае мы можем избежать завоза инфекционных заболеваний, — отметил в разговоре с журналистами заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабмина Татарстана Габдулхак Мотыгуллин.

По его словам, сейчас в России ситуация с распространением инфекционных заболеваний животных сложная и с каждым годом она только усугубляется. По одному из самых распространенных заболеваний, бруцеллезу, 41 регион РФ считается проблемным, 27 — неблагополучными, в 17 регионах животных вакцинируют, два региона имеют неопределенный статус. Ввоз животных из этих регионов в Татарстан запрещен. Существует и угроза распространения ящура, оспы овец и коз и нового заболевания — чумы овец и коз, которая ведет к стопроцентному смертельному исходу. В Татарстане ситуация более спокойная. Последний случай обнаружения бруцеллеза был зафиксирован в самой крупной агрофирме Атнинского района осенью прошлого года, тогда было ликвидировано около 5 тысяч голов КРС. Заболевание было завезено из другого региона. Именно поэтому в этом году рекомендуется ограничиться только татарстанскими овцами и баранами.



— Поставить посты на все въезды в Татарстан и организовать проверку всего транспорта невозможно, поэтому мы призываем жителей быть бдительными и ответственными и не соблазняться низкой ценой. Для перекупщиков самое главное — нажиться, они могут купить больных животных за 3—4 тысячи и продать их за 10—15, — предупредил Мотыгуллин.



«Сейчас многие разводят овец»

Имам мечети известного села Маскара, председатель совета аксакалов Кукморского района Мунир хазрат Юсупов заверил, что ни в деревне, ни в округе не видно перекупщиков перед Курбан-байрамом. Односельчане приносят в жертву или выращенных у себя в личном хозяйстве овец и баранов, или животных, купленных у местных фермеров или знакомых.



— Сейчас очень многие односельчане разводят овец и баранов, их поголовье не уменьшается. Чего нельзя сказать о коровах, сейчас держать их на молоко невыгодно, все перешли на бычков для мяса. Кроме того, в соседней деревне есть фермер, который целенаправленно занимается овцеводством, в его хозяйстве не менее 200 голов. Многие покупают жертвенных барашков у него, — рассказал Мунир хазрат. Он и сам когда-то разводил по 30—40 овец в личном хозяйстве, теперь в силу возраста оставил семь-восемь.

В самом Кукморе также не обустраиваются специальные места для заклания жертвенных животных, как в крупных городах. Местные жители предпочитают проводить жертвоприношение или непосредственно у себя дома, или заказывать эту услугу, рассказал имам-мухтасиб Кукморского района Радиф Тимергалиев.



— У нас в районе есть несколько предпринимателей, которые сами же собирают заявки на обряд жертвоприношения, сами же привозят животных на любой кошелек (в этом году цена барашка в среднем составляет от 10 до 20 тысяч рублей в зависимости от веса и породы), — рассказал Радиф хазрат.

Рафис Мингазов живет в небольшой деревне Тямти-Метески Тюлячинского района. Каждый год он приносит в жертву барашка, выращенного на своем подворье. Если есть желающие, продает двух-трех овец к Курбан-байраму.

«Ко мне обращаются чаще всего жители соседних деревень. Знаю, что перед праздником таких предложений очень много. Можно спокойно найти барашка и через сайт объявлений, и через любую группу в мессенджерах. Ни разу не видел, чтобы предлагали купить животных, привезенных откуда-то из других регионов. Сейчас много кто разводит овец. Это стало очень востребованным», — считает мужчина.

В прошлом году на праздник Курбан-байрам в Татарстане было принесено в жертву 13 816 голов животных, из них 5 812 — в Казани. Но речь идет только об официальных площадках. Никто не ведет учет того, сколько барашков принесли в жертву в личных хозяйствах.



Площадки для убоя на Курбан-байрам должны соответствовать минимальным требованиям. Они должны иметь твердое покрытие, устройство для подвешивания, быть обеспечены питьевой водой и емкостями для утилизации отходов. После завершения обряда площадки дезинфицируются сотрудниками ветеринарных управлений, биоотходы утилизирует аккредитованная организация.

— В 2023 году было утилизировано 60 тонн отходов, это целый железнодорожный вагон. По завершении жертвоприношения была проведена дезинфекция 10 тысяч кв. метров площадей, — отчитался заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета министров Республики Татарстан Габдулхак Мотыгуллин.

Нисаб — 51 000 рублей

По решению Совета казыев и Совета улемов ДУМ РТ размер нисаба для совершения курбана в этом году определен в размере 51 000 рублей. Нисаб Курбана — это свободные за вычетом долгов и необходимых расходов средства. Если мусульманин обладает такой суммой свободных денег, то совершение жертвоприношения в дни Курбана для него обязательно.

Жертвоприношение осуществляют в течение любого из трех дней праздника: в первый день (10-е число месяца Зуль-хиджа, или 16-е июня) и в два следующих за ним дня (11-е и 12-е числа месяца Зуль-хиджа, или 17 и 18 июня). Рекомендуется разделить мясо на три части: одну использовать в пищу самому и своей семьи; второй накормить других людей или передать им часть мяса; третьей запастись для семьи.

По случаю Курбан-байрама во всех мечетях Татарстана пройдут праздничные намазы. На праздник в мечети республики рекомендуется собираться за один час до восхода солнца, совершать гает-намаз — через 30 минут после восхода солнца.

В Казани определен следующий порядок проведения мероприятий в честь праздника Курбан-байрам:

2.00—3.00 — утренний намаз, рецитация Священного Куръана;

3.00—3.30 — праздничный вагаз;

03.30 — гает-намаз;

03.40 — проповедь на арабском языке, чтение Куръана, ду'а.