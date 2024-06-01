Игры нашего детства: воспоминания известных татарстанцев

К Дню защиты детей — прятки, «резиночки», лазание по деревьям, снежный штаб, танки из спичечных коробков и другие ностальгические воспоминания

Фото: коллаж "Реального времени"

К Дню защиты детей «Реальное время» подготовило проект, в котором известные татарстанцы, представляющие власть, бизнес и культуру республики, делятся своими воспоминаниями о детских играх. Все мы родом из детства, и в каждом, даже самом влиятельном человеке, живет тот ребенок, который много лет назад прыгал в классики и играл в вышибалы, лазил по деревьям и бегал в казаки-разбойники, ходил в спортивные секции и разбивал коленки в кровь. Мы оживили эти воспоминания. Что такое «верблюжий шаг» и «сабанки», зачем нужны были мальчишкам пробки от одеколона, а девчонкам — мотки резинки, во что мог превратиться флакон из-под шампуня и как фантик от конфеты становился волшебным артефактом — в рассказах наших героев.

Эльмира Зарипова, министр труда, занятости и социальной защиты РТ

— Мы постоянно активно двигались, в основном играли на улице: в вышибалы, в классики, в казаки-разбойники, в «найди клад». В прятки, конечно! Были даже разные модификации этой игры — например, «московские прятки» и еще пара вариантов. Настольные игры тоже были в ходу — шашки, шахматы, лото. А еще в резиночки прыгали. Падали, конечно, коленки порой разбивали: как-то раз мне даже скобки ставили. Мы жили на Космонавтов, а неподалеку, на Пионерской, был травмпункт, и мы туда сами ходили, без родителей — вот и в тот раз я, серьезно расшибив колено, сама отправилась к врачам. Сейчас я проецирую это на своих детей и, если честно, сомневаюсь, что они сориентировались бы, что делать в такой ситуации…

На Советской площади, в магазине «Снежинка», стоял автомат с газированной водой. Стакан воды стоил копейку, мы туда пить бегали. Вода льется, стоит один стакан, из которого, наверное, полгорода пили. И никто ни разу не заболел!

Еще я ходила в Дом пионеров, в музыкальную школу. Была активисткой, последовательно прошла все ступени детских и юношеских организаций: октябренок, пионерка, комсомолка… Я — последний секретарь комитета комсомола нашей школы, у меня даже комсомольский билет дома хранится.

В детстве мы всегда играли в командные игры. Современным детям очень не хватает и такой сплоченности, и такой самостоятельности, которая была у нас в их годы. Это сильно чувствуется. Им ведь и самим этого хочется. Я своим детям недавно рассказала про игры, которыми мы во дворе развлекались, и они так заинтересовались!

Владимир Леонов, министр спорта Республики Татарстан:

— Я достаточно рано начал серьезно заниматься спортом: с первого класса ходил на плавание, с третьего занимался водным поло. Все школьные годы у меня было по две тренировки в день в бассейне. Оставалось время и для других занятий: играли в футбол и в баскетбол.

А во дворе мы играли со сверстниками — например, помню игру в «ножички». Сейчас эта игра уже не распространена, и слава богу! Мы жили в районе улицы Нагорной, там было много частных домов, а соответственно, и множество водяных колонок. Поэтому летом мы постоянно играли в «сикалки», их делали из флакона из-под шампуня и верхней части шариковой ручки. Получалась эффективная брызгалка, с которой можно было бегать за товарищами и прицельно запускать в них струю воды.

Было много разных игр: «кошки на дереве — собаки на земле», прятки, строительство штабов. Зимой ходили на Черное озеро — катались на коньках. У кого была возможность — покупали клюшку и играли в хоккей. У кого возможности не было — мастерили клюшки сами из подручных материалов… Кстати, и мяч для летней дворовой игры в футбол тоже у нас был не всегда, порой делали «мяч» из тряпок.

В школе одно короткое время играли в пробки: надо было поставить пробку от одеколона на поверхность, охватить ее двумя босыми ногами и сдвинуть пробку соперника. Все эти пробки были разные, со своим «обменным курсом» и котировками. Еще мы практиковали особую «настольную игру»: надо было ударить особым образом сложенной ладонью по вкладышу от жвачки, чтобы она перевернулась.

Наше детство проходило в движении, мы постоянно проводили время на свежем воздухе, во дворе с друзьями. Ведь девайсов у нас не было, даже телевизор-то не в каждой семье стоял. И мы придумывали себе самые разнообразные развлечения!

Аделя Абдуллина, директор по коммуникациям АО «Эссен Продакшн АГ»:

— Я росла в Набережных Челнах. Мы все детство скакали! Лет до восьми играли в классики: расчерчивали квадраты на асфальте и целыми днями прыгали. А став чуть постарше, все поголовно влюбились в «резиночки». Эти резинки у всех в портфелях были! Покупали метражом, просили у родителей на них деньги. А они быстро вытирались, растягивались, потому что постоянно же в них играли, прыгали! Девочки с хорошими, новыми резинками были популярными, их всех постоянно звали играть. Это было повальное увлечение — сейчас это назвали бы флэшмобом. «Резиночки» были хитом, причем они продержались много лет, это не было однодневным увлечением…

Кстати, в России есть целая Федерация спортивных прыжков через резинки. Совместно с ней сотрудники кондитерской фабрики ESSEN и Центр молодежных клубов «Подросток» возрождают интерес к этой игре в Челнах и на целое лето запустили в городе проект #ПРЫГАЙСESSEN. Каждый вторник и четверг, с 18 мая по 30 августа в городских дворах и скверах проходят праздники игры «в резиночки». И дети, и взрослые включаются в это развлечение, а попутно лакомятся сладостями.

Еще мы очень любили играть в вышибалы — благо в Челнах комплексы строили сразу с большими детскими площадками, где можно было безопасно это делать. Когда в тебя прилетал мяч, было больно, даже до синяков доходило, но мы на это внимания не обращали.

Ну и, конечно же, «секретики». Мы, девочки, закапывали в землю «инсталляцию»: фантик от конфеты, а сверху стекло. Показывали «секретики» только самым доверенным подругам: раскопаешь пальцем землю, а на тебя оттуда выглядывает это «окошко в волшебный мир»… Еще в моде было собирательство: фантики, вкладыши от жвачек. Был даже особо установленный «обменный курс», по которому мы менялись своими сокровищами…

А еще организовывали то, что сейчас называется квестом: одна команда прятала на территории комплекса какую-нибудь мелкую вещицу, а другая пыталась ее найти. Задания раздавали: вещь можно было найти, выполняя по очереди предписанные тебе этапы. Мы постоянно были в движении, постоянно играли на улице. Современные дети, конечно, столько не двигаются…

Михаил Афанасьев, глава Зеленодольского района, мэр Зеленодольска:

— Я родился в селе Большой Толкиш Чистопольского района, а рос в селе Елантово (тогда оно тоже относилось к Чистопольскому району, а сейчас — к Нижнекамскому). В детстве мы играли в городки — правда, у нас в деревне эта игра называлась «сабанки». Задача — собирать разные фигуры из деревянных чурбачков, а потом с определенного расстояния запускать в них палку, чтобы разбить. Сначала это стоячие «солдатики», потом «пушки», потом еще более сложные для разбивания конструкции. Кто быстрее выбивал всю последовательность фигур, тот и выигрывал. Как только весной земля подсыхала, мы находили самое сухое место на пригорке, вырезали палки поровнее и играли. Было серьезное соперничество между деревенской детворой, были и признанные «мастера». Например, у меня неплохо получалось (смеется, — прим. ред.). Кстати, в Зеленодольске есть профессиональная площадка для городошного спорта. Приглашаю к нам поиграть в городки!

А еще мы летом катались на велосипеде, купались и рыбачили в речке Шешме. Зимой — коньки, лыжи обязательно. Искали горы, с которых катались на санках. Еще круто было на ферме прыгать в снег с колхозных стогов сена! Но главное — в обязательном порядке каждую зиму делали штаб в большом сугробе. У каждой компании был свой штаб, мы играли в войнушку: кидались друг в друга снежками, прятались в окопах. Весело было!



Олеся Балтусова, помощник раиса РТ:

— Мое детство прошло среди лесов и озер, в поднебесной поселка Залесного. Тогда еще не было шоссе, стоял маленький магазинчик «Универсам» у дороги, куда мы гоняли босиком за мороженым. Мы жили в самом высоком доме поселка — учительском. На четвертом этаже. Мои бабушка и дедушка работали в школе и в интернате, поэтому получили в нем квартиру. Во дворе этого дома мы играли и в штандер, и в вышибалы, и в классики, и в бадминтон, и в прятки-догонялки.

Моим любимым занятием было древолазание. В этой части Залесного я побывала на макушках всех высоких деревьев — и некоторых лесных тоже. И зимой, и летом любила зависать на макушке, представляя себя птицей. Мама всегда знала, где меня найти...

Ринат Садыков, министр по делам молодежи Республики Татарстан:

— Я вырос в многодетной и очень дружной семье. Выходные всегда были особенными. Мы могли себе позволить чуть дольше поспать и просыпались на запах маминых угощений. Жили мы в частном доме, и поэтому разнообразие игр у нас было большим. И по сей день ранней весной всегда вспоминаю, как мы запускали кораблики с друзьями вдоль поребриков и «сопровождали» свои корабли до соседних улиц.

Летом часто ездили в деревню к родным. Успевали и ударно поработать по хозяйству, и поиграть. Играли и в казаки-разбойники, и прятки, строили «штабики», катались на велосипедах. Там же увлекся шахматами. А потом профессионально и надолго занялся греко-римской борьбой — и игры отошли на второй план.

Еще одно из добрых воспоминаний — это детский лагерь. Новые друзья, вечерний костер, подготовка концертных номеров, яркие вожатые...

Ильшат Аминов, генеральный директор ТРК «Новый Век», глава Союза журналистов РТ

— В детстве я с удовольствием играл в танки — делал их сам из спичечных коробков. Еще у меня была тысяча оловянных солдатиков, целая армия. Играя с ними, мы разыгрывали баталии.

Значительная часть моего времени была занята творчеством: был членом клуба чтецов при городском Дворце пионеров. Выступал и читал стихи — на парадах Дня Победы, на всех значимых мероприятиях.



Владимир Филатов, заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани:

— Как все мальчишки в наше время, мы играли в «пробки» с парфюмерными колпачками. Отливали из свинца биточки — их нужно было подкидывать, ловить и переворачивать на другую сторону ладони. Играли в пуговицы — их нужно было с коленки подкидывать и попадать ими в лунку. Были и духовые трубки из шариковых ручек, из которых мы «стреляли» бумажными шариками; и самострелы для стрельбы горохом; и, конечно, брызгалки-«сикалки» из флаконов из-под шампуня.

Было четкое гендерное разделение: мальчики играли в пробки, а девочки — в классики и в резиночки. Но, что греха таить, иногда мы и с девчонками в классики прыгали. И в прятки играли, и в вышибалы, и в штандер-стоп. Гоняли во дворе на велосипедах — благо тогда автотранспорта так много не было, и нам никто не мешал. Естественно, постоянно повреждали колеса, наезжая на бордюры — и сами эти «восьмерки» ремонтировали потом, и шины заклеивали, все умели это делать. И всегда обходилось без серьезного травматизма. Конечно, коленки были часто разбиты — но никто не стонал и не плакал: сорвешь подорожник, плюнешь на него, приложишь к ссадине и бежишь себе дальше.

Периодически я ездил в пионерлагерь, и там играли в «Стрелки» — что-то похожее на казаки-разбойники. Там тоже нужно было убегать от другой команды, прятаться и рисовать на асфальте стрелки, по которым тебя необходимо было искать. А еще в пионерлагере было развлечение: выносишь из столовой ложку и используешь ее как форму. В ней расплавляешь полиэтилен до черной массы, которая потом застывала в форме своеобразного медальона, кулона. А потом гвоздиком или другим подручным острым предметом можно было процарапать на нем рисунок или надпись…

В более интеллектуальном, старшем возрасте мы всей семьей играли в «Эрудит» — собирали слова из пяти букв. Причем эта детская история удивительным образом перекликается с современностью: я сейчас начинаю каждое свое утро с того, что разгадываю новое слово в игре Wordle («Вордли») — там нужно с шести попыток раскрыть загаданное пятибуквенное слово по определенным логическим правилам. Вы не поверите, сейчас у меня уже накоплена непрерывная серия из 450 слов! Это уже привычка, я каждый свой день с этого начинаю.

Особая история — игрушки. В советское время тоже было чем удивить: например, мне из Москвы привозили фигурки индейцев и ковбоев — великое счастье для мальчишки! В нашем детстве не было беспроводных радиоуправляемых машинок, но папа как-то раз привез мне из командировки луноход и танк на проводном радиоуправлении. А еще электронные кубики — набор готовых элементов, блоков, из которых можно было собрать различные технические приспособления. Например, радиоприемник. К этому конструктору прилагалась схема, ничего сложного — таким образом я собрал свой первый приемник. Позже, уже в школе, научился паять, но это совсем другая история. А еще у меня до сих пор дома, на почетном месте, хранится игрушечная гаубица, из которой можно стрелять. Естественно, оригинальные снаряды для нее давно закончились, и мы ее заряжали карандашами. После меня с ней играл мой племянник, потом сын, а потом я у них ее изъял, и теперь эта игрушка хранится как память.

Детство у нас было очень интересным, ярким, активным. Все мы были детьми, и вспоминать это время так тепло и радостно!



Ирина Купряхина, глава Союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности РТ:

— Я росла в Средней Азии. Мы постоянно были на улице, играли большой компанией. Играли в казаки-разбойники: бегали, прятались друг от друга. Еще у нас была игра, которая называлась лянга: кусок олова привязывали к маленькому лоскуту шерсти и его надо было подбрасывать ногой в воздухе. Прыгали в «резиночки», играли в вышибалы.

Ходили в походы в горы, когда уже подросли — одни, без родителей. Перед 8 Марта ходили в горы за тюльпанами для мамы, они как раз только-только распускались. Бегали купаться на горные речки — в них даже летом вода была холодная, плюс 10 градусов.

А еще много читали: постоянно ходили в библиотеку за книгами. Обязательным нашим времяпрепровождением была игра в шашки или шахматы: участвовали в соревнованиях, которые в школе организовывались.

Мне больше всего нравилось бегать, поэтому первое, что всплывает в памяти — все-таки казаки-разбойники. У нас было активное, веселое детство!



Илья Вольфсон, депутат Государственной Думы РФ от Татарстана:

— Родители всегда много работали, были заняты тем, чтобы семью прокормить. Моим воспитанием занималась в основном бабушка. Она никогда ничего не запрещала, но всегда умела найти действенный подход. Например, один раз увидела, как все курят, сказала: «Куришь? Кури со мной». На даче дала мне «Беломор» попробовать: мол, чего ты прячешься. У меня с тех пор все желание курить пропало, и до сих пор его нет.

Бабушка пыталась заниматься со мной музыкой, водила в музыкальную школу №3 до пятого класса. Ставила часы на пианино, чтобы я гаммы разучивал целый час, а я на этих часах стрелки переводил. Я просто ненавидел это пианино, хотя сейчас было бы здорово, наверное, если бы умел играть. Видимо, когда через силу что-то заставляют, то в памяти ничего не остается — как отрезало, я сейчас ни одной ноты не знаю. Я постоянно убегал с этих занятий, меня по подворотням потом отыскивали, я там в футбол играл. Да и вообще с улицы не вылезал.

Потом все больше и больше времени стал посвящать занятиям хоккеем. Я же на коньках стою примерно с пяти лет, и с возрастом тренировки становились все серьезнее, начались выезды. Мы всегда играли на чемпионате России, постоянно были в разъездах. Сначала за северо-запад играли, потом за Поволжье. Первый раз я поехал в поездку в 7 лет, один, на неделю — в Ярославль. Я смотрю на сына — какое там ему сейчас куда-то на неделю ехать...

Условия у нас тогда были не самые лучшие, не то что сейчас — есть абсолютно все, чтобы заниматься спортом в комфортных условиях. А мы принадлежали сами себе. Много разного случалось, но я не жалею ни о чем, мы прошли такую нереальную школу жизни! Мы были вместе день и ночь, а дети ведь очень жестокими бывают, приходилось очень четко отстаивать свои интересы. Это воспитывает характер.



Зуфар Гаязов, президент Ассоциации рестораторов и отельеров РТ:

— В советское время в городских домах пионеров было множество секций: спортивных, театральных, конструкторских. Можно было заниматься и спортом, и театром, и кораблестроением, и авиамоделированием. С первого по шестой класс я ходил в 12 секций! Занимался в Доме пионеров настольным теннисом, фехтованием, футболом, ходил в театральный кружок, учился на горниста. А остальные мои секции были в школе: волейбол, баскетбол, футбол, хоккей. Потом занимался боксом — прошел практически все виды массового спорта, популярные среди моего поколения в детстве. За исключением только плавания — бассейнов в городе было всего два и попасть в них было невозможно.

А как мы сдавали нормы ГТО в девятом и десятом классе! Специальной спортивной одежды у нас не было, а в школу мы обязаны были ходить в пиджаке и галстуке. Зимой прямо на это надеваешь пальто, берешь лыжи в школе, выходишь на Казанку в районе улицы 8 Марта и вдоль акватории реки проходишь по всей окружности: сдавали 5 и 10 километров. Потом пару дней болели, надышавшись холодным воздухом — но быстро восстанавливались, приходили в норму.

Очень много было пионерских игр — та же «Зарница». Но больше всего воспоминаний у меня осталось из пионерского лагеря. Такие лагеря мне в жизни очень много помогли, многому научили — начиная хотя бы с приучения к порядку и расписанию. Там тоже было множество секций, начиная от футбола и заканчивая фотоаппаратом. Я постоянно там участвовал в соревнованиях: и гранаты бросал, и в футбол играл. В футбол, кстати, играл я еще за завод ЭВМ на первенстве города. Практически при каждом промышленном предприятии были футбольные клубы, в которых организовывали и юношеские команды. Клуб завода ЭВМ назывался «Волна», и я в нем довольно хорошо играл!

Жили мы недалеко от Советской площади. В шестидесятых годах с соседскими мальчишками, компанией по шесть —восемь человек мы спускались на берег Казанки, на лодочную станцию. Таких станций было много по всему периметру акватории. Там стояли частные весельные лодки — чаще всего они были деревянные. Мы выбирали ту, которая не была привязана, и катались на ней. Заплывали в камышовые заросли на Казанке, надевали трубку с маской и ныряли: вода в те годы была очень чистая, мы видели всех рыбок, которые там жили! Мы в такие экспедиции брали с собой еду: хлеб, вареное яйцо, огурец — кто что дома находил, то и брал. Потом возвращали лодку на станцию — нас ни разу не поймали, кстати!



Наиль Галеев, генеральный директор ГК СМУ-88:

Наверное, у меня было вполне себе обычное детство для ребенка, росшего в 90-е. Когда был поменьше, то прятки-догонялки с друзьями, когда подрос — лазали по гаражам, мастерили рогатки и самострелы. В общем, пытались исследовать мир вокруг себя, немного хулиганили. Правда, не сказать, что я так уж часто выходил гулять на улицу. Я рос на улице Хади Такташа и, сами понимаете, тогда там было очень неспокойно.

У нас в школе была странная традиция: раз в год 9-, 10- и 11-е классы дрались между собой. Не помню, зачем и для чего, какой в этом был смысл, но так было надо. Видимо, так мы символизировали некий этап взросления и инициации. Я, конечно, тоже в этом участвовал — 3 года подряд.

Летом уезжал к бабушке с дедушкой в деревню, вот там был полный набор приключений. Играли с ребятами в баскетбол, ходили на рыбалку, косили сено, катались на лошадях, я встречал коров с выпаса и ловил с дядей раков в реке. Дед, кстати, держал скотину, поэтому обязательно надо было помогать ухаживать за ней. В общем, лето обычно проходило очень насыщенно и интересно.

А зимой у нас в семье была традиция каждые выходные ходить на лыжах. Отец всегда очень много работал, но как бы ни был занят, всегда выкраивал время для лыжной прогулки. Мама ходила вместе с нами, а перед этим ставила печься бэлеш, и это значило, что надо было обязательно вернуться через три часа. Мне в детстве не особо нравились лыжи и эта обязаловка, но сейчас я очень ценю то время. Особенно, когда сам стал отцом, а свободного времени не так много.

Эльмир Низамов, композитор, заслуженный деятель искусств РТ:

— Мне сразу вспоминаются казаки-разбойники: мы жили в частном секторе в Ульяновске, и поэтому в нашем распоряжении было много улиц, где можно было невозбранно носиться и прятаться. Мы чертили мелом стрелочки, показывающие направление, бегали по всему нашему району.

А еще мы любили играть в «квадрат»: на дороге чертится мелом большой квадрат примерно 4 на 4 метра. В игре участвуют четыре человека, цель — забить гол другу, подать мяч так, чтобы он пересек квадрат соперника, а тот не смог его отбить.

Больше всего мы любили игру, которую я потом больше нигде не встречал. Она называлась, по-моему, «червячки — стоп». Это было занятие одновременно и на смекалку, и на быстрый бег, и на глазомер. Мы садились на лавочку, ведущий загадывал слово и пытался его объяснить и загадывает слово, а потом его пытается объяснить. Как только кто-то это слово угадывал, ведущему нужно было сразу же начать бежать как можно дальше — до тех пор, пока угадавший не произносил ряд определенных фраз. Заканчивалась эта словесная формула словами «червячки — стоп». Ведущий останавливался, а отгадавший должен был прикинуть, какое расстояние до него в количестве шагов. Шаги эти тоже были особые, была целая классификация: «верблюжий шаг» — когда ты должен был далеко плюнуть и шагнуть на это расстояние. «Лягушачий шаг» — прыжки. «Муравьиный шаг» — когда идешь мелкими шажками, стопа в стопу.

Словом, у меня было очень активное детство, я его с удовольствием вспоминаю!