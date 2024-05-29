Регистрация в квартире может служить основанием фактического вступления в наследство

Житель Москвы чуть не лишился квартиры из-за того, что не подал заявление о вступлении в наследство

Фото: Динар Фатыхов

Конституционный суд России признал, что факт регистрации наследника в квартире, находящейся в общей наследной массе, может служить основанием признания фактического вступления в наследство. При этом КС указывает на то, что по наследству могут перейти и кредиты, а отказаться от части наследства запрещает Гражданский кодекс.

Лишился жилья после смерти матери

Причиной рассмотрения Конституционным судом вопроса о том, является ли регистрация в квартире основанием фактического вступления в наследство, стало обращение гражданина Простякова. Не позднее 2005 года его мать получила по завещанию квартиру, а после смерти женщины в 2012 году она должна была перейти заявителю. В квартире Простяков был прописан с 2000 года.

Как следует из постановления Конституционного суда, в установленном порядке Простяков в наследство не вступал. Он посчитал, что факт регистрации в квартире на момент смерти матери и в дальнейшем уже служит достаточным основанием вступления в наследство. С этим не согласился Департамент городского имущества Москвы, который решил забрать спорную квартиру в муниципальную собственность.

Иск Простякова к департаменту столичный суд не удовлетворил. Там посчитали, что факт регистрации в спорной квартире к действиям по фактическому принятию наследства не относится. В итоге суд удовлетворил встречный иск Департамента городского имущества о признании права собственности на квартиру как на выморочное имущество. Им, согласно Гражданскому кодексу РФ, признается такое имущество, наследников которого по различным причинам нет. Жилье, признанное выморочным имуществом, в силу ст. 1151 ГК РФ переходит в муниципальную собственность.

Основываясь на этом, московские суды постановили выселить Простякова из квартиры. А определением Верховного суда РФ Простякову отказали в подаче кассационной жалобы на судебные постановления, с чем согласился зампред ВС РФ. Поэтому гражданин и обратился в Конституционный суд, указав на неопределенность в том, соответствуют ли закону положения Гражданского кодекса о наследовании имущества.

Московские суды постановили выселить Простякова из квартиры. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Есть два пути вступления в наследство

Согласно ст. 1153 ГК РФ, чтобы принять наследство, наследник должен подать нотариусу соответствующее заявление. При этом часть вторая данной статьи указывает на обстоятельства фактического вступления в наследство вне рамок установленного законом порядка. К таким обстоятельствам относятся:

вступление во владение или управление наследным имуществом;

принятие мер по сохранению наследного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;

оплата расходов на содержание наследного имущества;

оплата долгов наследодателя или получение от третьих лиц причитавшихся наследодателю денежных средств.

В качестве конкретных примеров таких действий КС указал вселение наследника в жилье, проживание в нем на день открытия наследства, обработку земельного участка, подачу заявления в суд о защите своих наследственных прав, оплату жилищно-коммунальных услуг и другие.

— При этом такие действия могут быть совершены как самим наследником, так и по его поручению. Указанные действия должны быть совершены в течение срока принятия наследства, установленного статьей 1154 ГК РФ, — указано в постановлении Конституционного суда. В вышеупомянутой статье говорится, что принять наследство можно в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

Кроме того, суд указал, что и в случае вступления в наследство в установленном законом порядке, и в случае фактического принятия наследства без обращения к нотариусу права наследника одинаковы и никак не ограничиваются.

Указал КС и на то, что гражданин вряд ли осознанно не стал бы принимать в наследство жилое помещение за исключением конкретных случаев. К ним относятся прямой отказ от наследства; случай, когда из общей наследной массы наследнику перешли бы и долговые обязательства умершего; наличие уважительных причин, препятствующих принятию наследства и образующих основания для продления допустимых сроков вступления в наследство. Однако и отсутствие действий по отказу от наследства может служить основанием для признания имущества выморочным.

— В то же время такое регулирование предполагает повышенные требования к судебной оценке совершения или несовершения гражданином действий по принятию наследства, в том числе в случае спора между гражданином и публично-правовым образованием по поводу того, является ли жилое помещение выморочным, — говорится в постановлении КС.

Эта позиция предполагает, что суд во время разбирательств должен выяснить, совершил ли гражданин хоть одно действие, являющееся признаком фактического вступления в наследство. Суд вправе предложить сторонам спора предоставить доказательства или самостоятельно затребовать их.

Указал КС и на то, что гражданин вряд ли осознанно не стал бы принимать в наследство жилое помещение. Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Поможет ли регистрация?

Как было сказано выше, гражданин Простяков считал, что факт регистрации в квартире сам по себе является достаточным основанием для признания фактического вступления в наследство. С этой позиции КС указал на то, что сам по себе факт регистрации не образует перед лицом каких-либо обязательств по содержанию жилого помещения. И наличие у гражданина регистрации в помещении, входящим в наследую массу, не подменяет других способов вступления в наследство, указанных в законе. Гражданин может быть зарегистрирован в помещении, даже если желает отказаться от наследства, не подавая при этом соответствующего заявления.

Однако, если регистрация в жилом помещении продолжается до конца установленного срока вступления в наследство и до возникновения спора о статусе этого помещения и если гражданин тем самым хотел сохранить право собственности на жилье, это может говорить о наличии у него желания вступить в наследство и распоряжаться имуществом в дальнейшем.



Учитываться во время разбирательств о статусе имущества должно и время, через которое публично-правовое образование (муниципалитет, районная администрация и так далее) заявило о своих правах на имущество. О предпосылках к сохранению жилья в случае фактического принятия наследства лицами, которые имели на это право, свидетельствует и регистрация в этом помещении.

Конституционный суд прямо указал на то, что факт регистрации в жилом помещении, входящим в наследную массу, до окончания срока вступления в наследство и возникновения спора о его статусе, должен рассматриваться судами в качестве основания для признания гражданина вступившим в наследство наряду с иными фактическим обстоятельствами.

При этом помимо собственности гражданину могут перейти и долговые обязательства наследодателя. Если человек, не желая оплачивать кредиты умершего, не стал в установленном порядке вступать в наследство, но продолжает жить в помещении, то это является основанием для отчуждения у него этого жилья.

Помимо собственности гражданину могут перейти и долговые обязательства наследодателя. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Решение столичных судов придется пересмотреть

В итоге Конституционный суд встал на сторону гражданина Простякова и постановил пересмотреть решения московских судов с его участием. Факт регистрации в помещении на время вступления в наследство и до возникновения спора о его статусе счел основанием для признания вступления в наследство наряду с иными обстоятельствами.

Указанную трактовку положений Гражданского кодекса Конституционный суд постановил признать обязательной для рассмотрения вопросов о статусе жилого помещения.

При этом КС напомнил, что в случае фактического вступления в наследство наследнику также могут перейти и долговые обязательства умершего, отказаться от которых будет невозможно. Гражданский кодекс прямо говорит, что вступить в наследство можно только в полном объеме.