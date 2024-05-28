Александр Пантыкин: «Задача воспитания маленьких детей — другая, дело не в «Золотых масках»

«Дедушка» уральского рока рассказал, как композитору зарабатывать музыкой

На VIII Международном театрально-образовательном фестивале-форуме «Науруз», который стартовал в Казани на этой неделе, есть новая секция, посвященная музыкальному театру. Главным лектором в ней выступил известный музыкант, «дедушка уральского рока», художественный руководитель собственного «Живого театра», автор музыки к многочисленным спектаклям Александр Пантыкин.

Классика, авангард, джаз, кино, театр

— Как правило, композитор и драматург — люди больные на всю голову, — начал беседу с коллегами в Казани Александр Пантыкин. — С ними трудно общаться, с ними трудно договориться. Это нормально, потому что если они таковыми не были, у нас не было интересных постановок.

При этом сам Александр Александрович — и профессиональный композитор, и профи-драматург (диплом Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства). Хотя его отец был режиссером самодеятельного драматического театра, сын связывать жизнь с театром не собирался. Он учился в музыкальной школе, стал лауреатом конкурса пианистов.

«А потом в школу в восьмом классе приехал Игорь Скрипкарь и привез пластинки», — вспоминает Пантыкин свою рок-историю. Послушав пластинки вроде «Картинок с выставки» Emerson, Lake & Palmer, основанной на музыке Мусоргского, он влился в состав группы «Слепой музыкант», которая 15 марта 1975 году впервые в Свердловске сыграла концептуальный концерт. С этого начинается история местного рок-клуба.

Потом была музыкальная студия «Сонанс», где классическая музыка превращалась в авангард. Пантыкин познакомился с рок-музыкантами и критиками и услышал, что авангард играть, мол, легко. А получится ли сделать песни? Так у «Сонанса» появился единственный альбом «Шагреневая кожа», проект развалился, чтобы появились группы «Трек» и «Урфин Джюс» (последний в Казани выступал, а Пантыкин руководил коллективом).

— Там я выступил продюсером больше, чем музыкантом, — говорит композитор. — Это был продюсерский проект. Мы записывали альбом «15», который вошел в список 100 лучших магнито-альбомов русского рока с оркестром. Мне всегда хотелось расширять рамки. Это было 35 лет назад. А сейчас модно играть с оркестром. Тогда так не делал никто.

Рокерская карьера продлилась 4 года, Пантыкин закончил физико-математический факультет УПИ, прошел военные сборы — и поступил сначала в музыкальное училище (закончил экстерном за два года), а потом — в консерваторию.

— Музыкальный театр ставит перед композитором очень нестандартные задачи, для этого необходимо образование, — выразил твердое убеждение Пантыкин. — На сегодняшний день проблема у композиторов, выходящих из консерватории, в том, что они не могут нигде применить свой композиторский талант и знания.

Как сделать карьеру за 3 года академического обучения

При этом на кафедре студентам запрещали заниматься прикладной музыкой к кино и театру. Доходило до отчисления. Так что Пантыкин взял с 1986 года трехлетний перерыв — и погрузился в этот мир. Помог ему завлит ТЮЗа и большой друг театральной Казани Олег Лоевский, который порекомендовал музыканта Дмитрию Астрахану.



Позднее, кстати, Пантыкин писал музыку к его известным фильмам — «Все будет хорошо!», «Ты у меня одна».

Параллельно началась работа с драматическим театром и театром музыкальной комедии. Последний особенно важен для Пантыкина, потому что здесь Кирилл Стрежнев поставил «Мертвые души»: это 10 номинаций на «Золотую маску». Одну из четырех получил композитор. Пантыкин называет ее лайт-оперой: здесь всего две музыкальные темы (мошенники и кучер Селифан), а вся остальная музыка — их развитие, связанное с драматургией.

Как работает «Живой театр»

В 2014-м у Пантыкина появился свой «Живой театр». Появился, потому что дедушка понял, что ему некуда водить своих внучек. Художественный руководитель не скрывает, что в свое время передвижной камерный музыкальный театр объездил всю Свердловскую область со спектаклем «Хныка и Гыка» при поддержке губернатора Евгения Куйвашева и регионального отделения «Единой России», чтобы поднять рейтинги среди молодых родителей. В 2017-м появилось свое здание, переданное на безвозмездной основе.

— В театрах думают о «Золотых масках», о признании, — рассуждает Пантыкин. — Задача воспитания маленьких детей — другая, там дело не в «Золотых масках». Нужно написать такой материал, который был бы ребенку понятен и интересен.

Труппы у театра нет. Он работает по проектной системе. В театре запрещена фонограмма. На каждую роль есть два-три артиста. Все актеры — самозанятые, работают по договору, получая за спектакль 750 рублей. В случае чего — заменяют друг друга. А директор в основном получает зарплату в виде процентов с продаж.

Но если свободных артистов нет, производится оперативный ввод в 40-минутный спектакль: самостоятельная репетиция под видео, потом спевка с музыкальным руководителем и общая репетиция с помощником-ассистентом режиссера. Все это оплачивается.

Сейчас у «Живого театра» 12 спектаклей для маленьких детей, два — для подростков. И еще два для взрослых: для того, чтобы актеры могли развиваться.

В театр можно прийти со своей идеей, написать заявку с синопсисом, условия — чтобы пьеса была рассчитана на детей от двух до шести лет.

— У нас был конкурс на сочинение пьес для маленьких детей, — говорит Пантыкин. — Его закрыли. Не могут наши драматурги написать пьесы для детей. А все, что касается переработок Андерсена, братьев Гримм, — это кровавые сказки.