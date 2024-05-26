«Постараемся прибавить»: УНИКС уступил ЦСКА с разницей в одно очко

В первой игре финальной серии Единой лиги ВТБ казанцы дышали в затылок московской команде, но все решили детали

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в казанском «Баскет-холле» завершился первый матч финала Единой лиги ВТБ. УНИКС проиграл московскому ЦСКА со счетом 95:96 и открыл счет — 1-0. В последние 40 секунд УНИКС смог нарастить преимущество в +5 очков, но точный бросок Мело Тримбла, блок-шот Тони Джекири и фол Ненада Димитриевича вернули преимущество армейцам. Как прошла игра — в материале «Реального времени».

Шансы 50/50

Согласно прогнозам букмекеров, победу пророчили казанской команде — лидеру регулярки 2023/2024 и чемпиону прошлого сезона Единой лиги ВТБ. Состав сильных исполнителей, которые стабильно набирают 10+ очков, мобильные «большие»: Джален Рэйнольдс, Луи Лабери и Михаил Беленицкий, высокая вариативность игры в атаке, успешные броски со средней и ближней дистанции — все это играло против красноармейцев.



Однако ЦСКА в плей-офф демонстрирует эффективность в нападении. Армейцы лидируют по проценту реализации дальних бросков и входят в топ-2 по количеству результативных передач и средней результативности.

В отсутствие Исмаэля Бако в составе УНИКСа ЦСКА также имел преимущество. Однако у главного тренера армейцев Андреаса Пистиолиса есть Каспер Уэйр и Никита Курбанов, которые набрали форму после возвращения в состав и смогли остановить лидеров «Зенита» Сергея Карасева и Томаса Эртеля в прошедших матчах.

Преимущество в счете большую часть дебютного отрезка

С самого начала игры между двумя командами чувствовалось напряжение, которое в первой четверти сразу же вылилось в конфликт между Маркосом Найтом и Иваном Уховым. Последний поставил заслон, а Найту пришлось пробираться сквозь него, прихватив рукой и оттолкнув в погоне за мячом. Обоим игрокам судьи определили технический фол, а Найту добавили персональный.

Несмотря на успешно закрытую первую четверть в пользу казанцев — 29:26, во второй УНИКС начал много ошибаться и терять мячи при передаче «в пустоту». Ненад Димитриевич и Рэйнольдс так сильно надеялись на своих сокомандников, что пытались передать им мяч даже туда, где их нет. Итогом стала череда аутов. Половину взятого тайм-аута главный тренер УНИКСа Велимир Перасович ругался не только с командой, но и персонально с Луи Лабери, который даже не захотел садиться на скамейку и в итоге просто ушел в сторону.

Никакого челленджа, смиритесь с поражением

Армейцы вскоре смогли наладить реализацию дальних попыток и перехватить инициативу. Несколько точных трехочковых и рывок 10:2 во второй четверти позволили гостям отправиться на большой перерыв с преимуществом 51:49.

Примечательно, что у казанцев была возможность сравнять счет в последние секунды, когда Дмитрий Кулагин уже отправил мяч в корзину, но Курбанов сделал мощный блок-шот, который вызвал неоднозначную реакцию болельщиков. Перасович и Димитриевич сразу же потребовали челлендж, ссылаясь на то, что мяч уже коснулся щита. Но судьи так и не реализовали его.

Ценой Ненада — пять фолов и удаление с площадки

Вторая часть игры заставляла волноваться, терять надежду и, наоборот, ее обретать. ЦСКА стартовал с трех дальних попаданий, которые вылились в рывок 15:5. Преимущество гостей впервые стало двузначным, на что тренерский штаб казанцев вынужден был отреагировать тайм-аутом. Минутный перерыв привел хозяев в чувства. УНИКС набрал 10 безответных очков и сократил разрыв в счете к заключительной 10-минутке — 76:73 в пользу москвичей.

В последние 40 секунд УНИКС смог нарастить преимущество в +5 очков, но точный бросок Мело Тримбла, блок-шот Тони Джекири и фол Димитриевича вернули преимущество армейцев. Ненаду пришлось покинуть площадку за нарушение баскетбольных правил, когда тот захватил руку Мело и не попытался сыграть в мяч.

Однако в составе армейцев нашелся игрок, перевернувший ход концовки. Мело Тримбл сначала был точен в проходе, а затем хладнокровно реализовал четыре штрафных, принеся ЦСКА первую победу в финальной серии — 96:95.

— Во-первых, поздравляю ЦСКА. Они провели отличный матч. Но считаю, что мы тоже сыграли очень хорошо и имели все шансы на победу. К сожалению, сегодня мы не выиграли. Тяжелое поражение для нас из-за того, каким именно образом оно произошло. Однако это только начало финальной серии. Постараемся прибавить и от матча к матчу становиться лучше, — прокомментировал итоги игры главный тренер УНИКСа Велимир Перасович.

Следующая игра пройдет так же в Казани 28 мая.

Статистика первого матча финала Единой лиги ВТБ:

УНИКС — ЦСКА — 95:96 (29:26, 20:25, 24:24, 22:20).

Лидеры УНИКСа: Ненад Димитриевич (22 + 6 передач), Андрей Воронцевич (18 + 6 подборов), Джален Рэйнольдс (16), Маркос Найт (13 + 8 подборов + 6 передач), Дмитрий Кулагин (12).

Лидеры ЦСКА: Мело Тримбл (28), Амат М’Бай (16), Ливио Жан-Шарль (12 + 7 подборов).