Роман Котков: «Зрители переживают за героев, доходя до слез, до воплей в кинозалах»

Создатели фильма «Майор Гром: Игра» о приеме отечественного кинокомикса и трудностях на съемках

коллаж Илины Хакимовой . Фото: коллаж Илины Хакимовой

На российские экраны 2 недели назад вышла долгожданная вторая часть супергеройского фильма от издательства Bubble о питерском майоре полиции «Майор Гром: Игра», которая стала продолжением ворвавшейся в топ-20 самых просматриваемых фильмов на стриминговом сервисе Netflix картины «Майор Гром: Чумной доктор». Главный редактор издательства Bubble, один из сценаристов фильма «Майор Гром: Игра» Роман Котков и продюсер картины Михаил Китаев рассказали «Реальному времени» о сложностях съемок, сборах, ожиданиях и о лекции Майора Грома о вреде пиратства. Подробнее — в материале издания.

«Мы надеемся, что фильм сработает вдолгую и соберет хорошую кассу в течение лета»

«Майор Гром: Игра» — это продолжение серии фильмов, основанной на комиксах издательства Bubble о майоре полиции Игоре Громе, который является одним из самых известных российских супергероев. Фильм снят в жанре боевика и приключений, и его сюжет продолжает историю, начатую в предыдущей части. В прокат лента вышла 23 мая, на данный момент ее рейтинг на «Кинопоиске» достиг 7,9 балла, а сборы в российском прокате уже превысили 304 млн рублей.

Один из продюсеров фильма «Майор Гром: Игра», Михаил Китаев, рассказал, что на данный момент о масштабах сборов говорить еще рано:

— Мы надеемся, что фильм хорошо сработает вдолгую и соберет хорошую кассу в течение лета.

Несмотря на то, что сюжет картины в целом опирается на комиксы, «Игра» является скорее вольной адаптацией одноименного комикса Bubble, нежели его полной экранизацией. Поэтому и сюжет фильма становится, скорее, оригинальной историей, основанной сразу на линейке серии. Но стоит отметить, что режиссер картины Олег Трофим неоднократно заявлял, что фильм не планировался «буквальной экранизацией» комикса.

Создатели фильма объяснили такой ход просто: они старались сделать фильм доступным для широкой публики, чтобы сюжет был понятен как поклонникам вселенной, так и обычным зрителям. Роман Котков, главный редактор издательства Bubble, а также один из сценаристов фильма, рассказал, что пока ожидания зрителей, по мнению команды, оправдываются полностью.

— Мы изначально делали большое зрительское кино. И пока что мы видим очень позитивную и положительную реакцию зрителей. А еще она очень эмоциональная. Зрители переживают за героев, что доходит до слез, воплей в зале (смеется). Поэтому на самом деле, главное, что фильм не оставил людей равнодушными. Если они испытали эмоции, значит, мы уже сделали хорошую работу. Видя полные залы и восторги людей, мы скажем, что мы очень и очень воодушевлены таким зрительским приемом.

А что по сюжету?

Фильм начинается с того, что питерский майор полиции Игорь Гром (Тихон Жизневский) становится настоящей звездой после поимки Чумного Доктора — основателя социальной сети Vmeste (Сергей Разумовский). Граффити с портретами майора украшают Санкт-Петербург, про него создают комиксы и даже снимают фильм. Эта деталь мне особенно понравилась: в 2017 году у Bubble выходил небольшой короткометражный фильм о Майоре Громе, но после выхода первой части франшизы, он обособленно держался в стороне, став отдельно существующим проектом. Однако сценаристы нашли как интегрировать его в основную вселенную, вставив небольшой фрагмент из фильма в «Игру».



Несмотря на обрушившуюся на простого майора полиции славу, Игорь продолжает защищать Санкт-Петербург от преступности вместе со своими друзьями — напарником Димой Дубиным (Александр Сетейкин) и журналисткой Юлией Пчелкиной (Любовь Аксенова). Однако в город приходит беда, против которой героям, кажется, противопоставить нечего: технологический прогресс. Генерал-лейтенант из Москвы Мария Архипова (Ольга Сутулова) намерена провести в городе масштабную реформу в полиции, заменив «неэффективных сотрудников» дронами оружейного магната Августа ван дер Хольта. К слову, именно эта корпорация разрабатывала костюм Чумного Доктора из предыдущей части фильма.

«Есть очень много материала, который не вошел в картину»

А дальше зритель погружается в настоящий ураган взрывов, тайн и загадок. Уследить за происходящем становится тем еще квестом: в игру вступает загадочный Призрак, который держит в страхе весь Санкт-Петербург, устраивая теракты по всему городу.

Призрак решает сыграть с Громом в игру, апеллируя на его синдроме спасателя. Злодей нагружает героя различными загадками, цена которых — жизнь простых горожан. Призрак прячет взрывчатку по всему городу, оставляя майору подсказки о том, где в следующий раз произойдет взрыв. Игорь, отказавшись от помощи своих друзей, пытается победить Призрака в одиночку, но у него это не получается. Однако его напарник Дима Дубин в тайне продолжает заниматься этим делом, пытаясь докопаться до личности Призрака. Ровно тем же занимается и Пчелкина, проводящая собственное расследование.

На этом моменте сюжетная линия делает сразу несколько развилок: в игру снова вступает гений-программист Сергей Разумовский (Сергей Горошко), находящийся в лечебнице у доктора Рубинштейна (Константин Хабенский). Последний, как мы помним еще из первой части фильма, знаменит своими экспериментальными методами лечения. В этот раз его внимание привлекло диссоциативное расстройство личности пациента — он проводит исследование над его «злой» субличностью, которая называет себя Чумным Доктором. Поэтому, когда главные герои «навещают» своего врага в надежде получить от него ответы на вопросы, чтобы узнать, кто скрывается под маской Призрака — они застают только «тело».

скриншот трейлера фильма «Майор Гром: Игра». скриншот трейлера фильма «Майор Гром: Игра»

После этой сцены и начинается активное развитие действия. Перед зрителем стремительно проносятся новые (да и старые) персонажи, начинаются различные сюжетные ответвления, режиссерские ходы и даже намеки на кроссоверы с другими вселенными Bubble. С этой части зрителю следует максимально сконцентрироваться на деталях при просмотре картины, они очень важны. Особое внимание нужно уделить и сцене после титров, в которой читается однозначный намек на продолжение франшизы.

Фанаты строят разные догадки и теории о том, что же будет происходить дальше. Ведь после «Игры» становится очевидным, что сюжет будет развиваться не так, как в комиксах. Помимо продолжения зрители ждут и расширенную версию картины, как это было с «Чумным Доктором». По словам Романа Коткова, ожидается, что она может стать длиннее «Игры» как минимум на 30 минут:



— Есть очень много материала, который не вошел в картину. Сцены, которые расширяют историю персонажей. Например, Августа ван дер Хольта — одного из антагонистов фильма. К сожалению, пришлось от них в монтаже избавиться, но мы очень хотим в каком-то виде их показать. Пока не понимаем, будет ли это возможно, там много графики и доработки. Материала там порядочно, больше чем на 30 минут точно, надеемся, что когда-нибудь эта версия увидит свет!

Многогранность сюжетных арок

Отдельного внимания заслуживает разнообразие и многогранность сюжетных арок, которые представлены в фильме. Хронометраж практически в 3 часа дал возможность команде (над «Игрой» работали семь сценаристов) включить в повествование огромное количество персонажей, выстроить запутанный сюжет, затронуть множество проблем. Такая перегруженность и героями, и сюжетными арками — немного усложняет восприятие картины. Неподготовленному зрителю тяжело уследить за происходящим, не зная контекста того же «Чумного Доктора».

Героев в какой-то момент становится так много, что голова начинает идти кругом. Уследить за тем, кто есть кто, понять и принять во внимание все конфликты, которые возникают между ними — затруднительно. Сконцентрироваться стоит на главном противостоянии между Громом и Призраком, за которым наблюдаешь, затаив дыхание.



Самым интересным ходом является возвращение к арке Грома и Разумовского. Для обычного зрителя этот сюжетный поворот действительно может стать неожиданным — очень хорошо постарались сценаристы, которые сохраняли интригу на протяжении всего фильма.

Отдельного внимания заслуживает и арка Олега Волкова (Дмитрий Чеботарев), друга детства Разумовского. Стоит отметить, что как таковой герой Волкова знаком зрителю лишь по сцене после титров «Чумного Доктора» (на протяжении самого фильма перед зрителями был лишь его образ, галлюцинация Разумовского). Поэтому только в «Игре» зритель наконец-то смог по-настоящему познакомиться с Олегом Волковым.

Скриншот фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» (на фото — Олег Волков в сцене после титров). Скриншот фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»

Развитие главных героев

Главные герои выросли, по сравнению с первой частью. Сценаристам, несмотря на безумное количество персонажей, удалось более детально раскрыть их образы. Герои стали более «живыми» и настоящими. Актерский состав, среди которого и «старички» отечественного кинематографа — Константин Хабенский и Алексей Маклаков, сыгравший генерал-полковника полиции Федора Прокопенко, — замечательно отыграли свои роли.

— Открытие, которое я совершил во время фильма, это то, насколько слажено и потрясающе с нашим интересным материалом работал как молодой заряженный, энергичный каст, так и ветераны российского кино, как Алексей Константинович Маклаков, Константин Юрьевич Хабенский. Настолько тандем героев в некоторых сценах был невероятный, что мы сами даже удивлялись, как наш написанный материал можно так подать и показать. Сцена, где доктор Рубинштейн и Юля Пчелкина сталкиваются в психбольнице — одна из самых пронзительных и эмоциональных сцен в фильме. Мы даже не рассчитывали, что она получится такой мощной и крутой. Эти герои в исполнении артистов обретали новые краски, это было просто потрясающе! Поэтому нашему актерскому составу низкий поклон! — заявил Роман Котков.

Одним из самых ярких примеров развития героя стал Дима Дубин. Его персонаж заметно вырос, по сравнению с первой частью, стал более самостоятельным. За ним стало интересно наблюдать. Не зря начальник полиции Федор Прокопенко (Алексей Маклаков) хвалит Дубина, говоря, что «с Громом год за три».

Более живым перед зрителем предстал и образ Майора Грома. Одна из главных сложностей раскрытия этого героя заключается в том, что сам Игорь — очень закрытый человек. Он редко проявляет эмоции, для него разум намного важнее чувств, его главный слоган по жизни — «Думай, Гром, думай!». В фильме зрители видят, что Гром — не супергерой, он обычный человек со своими слабостями и недостатками, он — живой.

скриншот трейлера «Майор Гром: Игра». скриншот трейлера «Майор Гром: Игра»

И последний герой, о котором хотелось бы сказать — это Олег Волков. С личностью Волкова нас познакомили в «Игре» впервые. Знакомство это получилось достаточно односторонним, мы до сих пор практически ничего не знаем о его прошлом, не знаем о его мотивах. Сам персонаж является одним большим спойлером. Факт его «самостоятельного» появления в фильме очень долго скрывался (попробуйте найти его хоть на одном постере) вплоть до премьерного показа. Дмитрий Чеботарев поделился, что ему даже пришлось убрать со своего съемочного трейлера наклейку с именем героя, чтобы до последнего момента оставить факт своего участия в проекте загадкой.

— На площадке поддерживали режим секретности, чтобы при старте проката удивить людей сюжетными поворотами и развитием событий, о которых они не могли и подумать. Аналогичная история с трейлерами — мы специально добавляли кадры, которых не будет в фильме.

Не могу сказать, что было сложно. Наша команда работает вместе уже не первый фильм, и возвращаться на площадку для нас — это как возвращаться домой. Какие тут могут быть серьезные сложности? — отметил продюсер Михаил Китаев.

Остальные персонажи были раскрыты не так детально. Скорее всего, из-за обилия и многообразия персонажей в картине в целом. Та же Юля Пчелкина, девушка Грома, практически не изменилась, по сравнению с первым фильмом. Образ Августа ван дер Хольта тоже остался загадкой, как и образ Марии Архиповой. В новом свете заиграл образ Разумовского, которого уже в полной мере раскрыли в предыдущем фильме.

Взрывы, драки и все остальное

Отдельное внимание стоит уделить графике и спецэффектам. Сцена падения колонны на Дворцовой площади, взрывы, полеты дронов, битва в нанокостюме — все это выглядит впечатляюще. В целом у картины получился очень красивый визуал. Чего только стоит образ альтернативного Санкт-Петербурга.

Каждая сцена драки — искусство. Драка майора Грома и Дубина в тюрьме с заключенными. Или финальная битва, которая произвела яркое впечатление.

скриншот трейлера «Майор Гром: Игра». скриншот трейлера «Майор Гром: Игра»

В фильме звучало огромное количество отсылок как на вселенную Bubble, так и на массовую культуру. Например, постоянное упоминание шахмат из того же комикса. Особенно зрителей в зале рассмешили интегрированные в диалоги персонажей мемы, а также камео популярных российских блогеров. В этом контексте еще хотелось бы упомянуть и камео Романа Коткова (главный редактор издательства Bubble), уже традиционно сыгравшего в фильме одного из журналистов.

У фильма очень богатый саундтрек: в картине звучат песни Славы Марлоу, TMNV, SQWOZ BAB, Антохи МC, GONE.Fludd, AUM RAA, Ника Брусковского, The Hatters и группы «Сироткин». А на финальных титрах настоящий подарок — ранее неизданная песня Сергея Шнурова.

Как создатели картины проучили «пиратов»

Еще один интересный трюк, привлекший внимание к картине — шутка создателей «Игры» над «пиратами», которые нелегально выкладывают фильмы в интернет. Команда Bubble Studios разместила в интернете якобы «утекшую» копию фильма — с указанием правильного хронометража и прочим.

Однако, спустя несколько минут, картина резко обрывается и перед зрителями появляется Игорь Гром с крайне недовольным лицом, ругающий смотрящих за «пиратством». Конечно, «на первый раз» зрителей он простил, однако предостерег их: больше так не поступать и ходить смотреть фильмы в кино, ведь «в тюрьме никто шавермой не покормит».

