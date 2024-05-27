Фестиваль-форум «Науруз»: впервые платный, но ажиотаж не спадает

Театральным деятелям — знания, зрителям — дервиши и турецко-болгарские коллеги «Гамлета»

Фото: предоставлено пресс-службой театра Камала

Сегодня в Казани начинается VIII Международный театрально-образовательный фестиваль-форум «Науруз». На этот раз мастер-классы для деятелей искусства сделали платными, добавились секции «Музыкальный театр» и «Архив», а обычным зрителям предлагают две постановки из Турции и две — от Малого театра.

Новые секции — про музыку и архивы

Тема форума — «Предлагаемые обстоятельства». Всего на форуме 12 секций, за знаниями сюда приедут около 200 человек, из них 14 будут делать это онлайн. Есть заявки из Казахстана, ХМАО, Сургута, Дагестана, Якутии, Чечни, Бурятии. Помимо театров, обучение пройдет в аудиториях КФУ, комплексе «Шәрык клубы», Доме актера, музеях имени Тукая и театре Качалова.

К примеру, заведующий кафедрой актерского искусства Российского государственного института сценических искусств Вениамин Фильштинский, поставивший более 70 спектаклей от Петербурга до Вашингтона (и обучивший Пореченкова, Хабенского и Джулиано ди Капуа), на основе пьес «Дядя Ваня» и «Три сестры» предложил поработать над ролью — через анализ, тренинги, этюды. Особенность метода Фильштинского — воспитание актера-соавтора и сотворца. На секцию актерского мастерства — самый большой ажиотаж, отметила завлит Камаловского Гульшат Фаттахова.

Звезда уральского рока Александр Пантыкин, написавший музыку к 60 с лишним фильмам и сериалам и 70 с лишним спектаклям, выбрал тему «Музыкальный театр: авторы спектакля и алгоритмы взаимодействия». Это одна из новых секций форума, учитывая, как давно ведутся разговоры в Казани о создании такого театра (это один из вариантов дальнейшего использования старого здания Камала), очень своевременно созданная.

— Я считаю, что татарский театр в принципе музыкальный, — отмечает главный режиссер Камаловского театра Фарид Бикчантаев. — Как ни верти, наша драматургия построена на музыке, песне, танцах.

Другая секция — музейная. К примеру, о своем опыте комплектования, учета и хранения коллекции расскажут в Качаловском театре. Всего в форуме участвует 41 педагог.

— Мы не смогли пригласить всех педагогов из-за современной ситуации, тем не менее мы пригласили очень опытных, — указал Бикчантаев.

«Убийство Гонзаго». предоставлено пресс-службой театра Камала

Защита дипломов и оргвзносы

Кроме того, в рамках форума пройдет защита дипломов по специальности «заведующий художественно-постановочной частью», обучение проводили два года в Школе-студии МХАТ по настоянию Татарстана. Пригласят директоров театров, так что, возможно, кто-то сразу получит работу. Также на «Наурузе» презентуют изданную ГИТИСом книгу «Особенности национального театрального менеджмента», в создании которой участвовали управленцы Камаловского театра во главе с Якуповым.

Участие — впервые платное. Сначала организационный взнос составил 5 000, потом — 7 000 рублей. Директор Камаловского театра Ильфир Якупов напомнил, что раньше обучение было бесплатным. Опросив участников, организаторы утвердили сумму, которая удовлетворила бы всех. Расходов эти выплаты не покроют.

— Бесплатное не ценят, — отметил Якупов. — Записываются — и не приезжают. К тому же мы даем удостоверение о повышении квалификации.

«Пиковая дама». предоставлено пресс-службой театра Камала

В гостях — Анкара, Конья, Москва

Для людей, которые не собирались учиться, есть четыре спектакля. Любопытно, что хоть их появление было давно запланировано, в этом списке видишь связь с Казанью. Несколько дней назад в Конью ездил спектакль «Әлиф», в котором Нурбек Батулла танцует буквы стихотворения Тукая «Туган тел». И вот оттуда теперь едет ансамбль кружащихся дервишей с церемонией «Сема». Так называется этот танец-медитация, практикуемый турецкими суфиями, под бубен, колокольчики и флейту. Вдохновлено это историей поэта Джалалетдина Руми, который, услышав на улице зикр (многократное прославление Аллаха) под ритм города, начал кружиться. В 2008 году ЮНЕСКО утвердило «Сема» в качестве «шедевра устного и нематериального наследия человечества».

«Убийство Гонзаго» поставил Фарид Бикчантаев, главный режиссер Камаловского, прошлой осенью в Государственном театре Анкары. Это пьеса болгарского драматурга Недялко Йорданова по мотивам «Гамлета», она рассказывает об актерах, которых принц пригласил в Эльсинор показать спектакль. Работал над пьесой и главный художник театра Сергей Скоморохов. Уже тогда предполагалось, что спектакль привезут на «Науруз». А решение сотрудничать возникло на одноименном фестивале.

— У них театральная школа очень сильно отличается, — поделился впечатлениями Бикчантаев, указав, что в Турции на первом месте — кино. — Я не хочу как-то... но российская театральная школа очень сильная, в разы, и они сами это признают в беседах.

Ранее «Убийство Гонзаго», к примеру, ставили в новосибирском «Глобусе», причем в сотрудничестве с Малым театром. Московский театр, во-первых, везет «Пиковую даму» Пушкина, а во-вторых — «На всякого мудреца довольно простоты» Островского, материал проверенный.

— До пандемии у нас было сотрудничество, потом оно как-то ушло, Юрий Мефодьевич [Соломин] ушел. Мы решили возобновить, — пояснил Якупов. — Малый театр будет не только в Казани, но и в Набережных Челнах, Альметьевске, это большие гастроли.

Самому возрастному «ученику» на форуме — 61 год.

— Интерес постепенно проявлялся, — отметил Якупов. — Раньше наши артисты не хотели, еще и когда стало платно, но потом увидели, что это им самим помогает. Фарид Рафкатович раньше настаивал, что некоторым артистам нужно пойти, сейчас такого нет. Сейчас у нас мест нет, даже для наших актеров.

