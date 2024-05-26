«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть 81-я: «Корыч»

Фильм, в котором в деревне много борются и дерутся

Смотрим фильм 2015 года «Корыч»/«Стальной» (12+), который актер Кариевского театра Ильфат Камалиев, самый плодовитый режиссер в татарстанском кино, снял на заработанные отпускные, воплотив явную любовь к индийскому кино и Брюсу Ли. У картины более миллиона просмотров на Youtube.

Съемки в родной деревне

Ильшат Камалиев родился в деревне Дубьязы, у него два диплома театральных училищ — нашего казанского и московского щукинского. 30 лет он работает в театре имени Кариева и привлекает коллег к съемкам, вплоть до того, что главный режиссер, Ренат Аюпов, числится в «Стальном» консультантом. Второй главный консультант — директор тетра Мансур Ярмиев, ныне работающий в Национальном музее РТ.



Сценарист и режиссер, Камалиев делал эту картину с проверенной командой: продюсером стал Рифкат Фахрутдинов, основным оператором и монтажером — Азат Давлетшин. Камалиевых в картине тоже немало. Знаменитый драматург и актер Амир Камалиев играет Ахметхана, отца главного героя. Дочь Илюса Камалиева поет песню на Сабантуе. Есть тут и жена, Энже Камалиева. Наконец, сам Сайдаш Камалиев, который играет вернувшегося из армии Булата. Причину выбора его в качестве ведущего актера можно понять, узнав, что сейчас Сайдаш — персональный тренер в одном из фитнес-клубов. Кстати, еще снимался Сагит Камалиев.

Итак, Булат, после долгого кадра выхода с казанского вокзала (достаточно, чтобы показать все нужные титры), приезжает в родную деревню. Ее изображают Дубъязы. Булат оказывается на Сабантуе в разгар соревнований по борьбе на поясах. В көрәш который год побеждает Тимур (тинчуринец Рустем Гайзуллин), сын давнего врага Ахметхана Тимерхана (Радиф Сагдиев). Крепкого мужчину весом в 108 килограмм постоянно окружают друзья, женщины, всегда рядом подруга Айсылу (Гульназ Галимуллина, к слову, с написанием татарских фамилий в фильме одна беда). Подруга эта приглянулась и Булату, он вступил в схватку с Тимуром — и проиграл.

Весь остальной фильм несколько раз прокручиваются стычки героев, их драки. Выглядит очень достоверно, особенно сцена столкновения в клубе, где побоище устраивает друг Тимура Тагир (Ильнар Низамиев), с девушкой которого по имени Люция (Альбина Гайзуллина) решил потанцевать Булат. А в результате бандиты начинают общаться с ним. Вернее, «бандюганы», у каждого есть имена и клички: Гога, Чучка, Черный, Бицепс, Глобус, Кастет, Джек…



Разумеется, появляется псевдоним у Булата — Стальной, Корыч. Параллельно выясняют отношения старые соперники Тимерхан и Ахметхан — один из них тоже в прошлом проиграл и был вынужден уехать в соседнюю деревню. Булат ищет встречи с Айсылу, которая бродит по полям с коромыслом, а отец показательно общается с сыном под алкоголь и нехитрую закусь.

Посвящение Брюсу Ли

А по телевизору показывают фильм с Брюсом Ли «Путь Дракона», тот эпизод, когда бандиты вызывают Чака Норриса. В картине «Корыч» такую функцию выполняет Борис Петрович, то есть сам Ильфат Камалиев. Дерется он так эффектно, что писать резко отрицательную рецензию на фильм даже боязно.

Фильм вошел в число самых популярных по прокату в Татарстане, наряду с «Айсылу» Рустама Рашитова, «Выстрелом» Сергея Яковлева и «Тутык кынгырау» самого Ильфата Камалиева. Наряду с «Корыч» эти два фильма даже рекомендовали к показу начальникам управления образования письмом от минобра и «Татаркино». А премьера картины прошла в Богатых Сабах.



Пожалуй, самое ценное в этом оммаже индийскому и гонконгскому кино — музыка Нура Алиева, татарского диджея, который в 2010-х создал с гитаристом Азатом Гильмутдиновым проект AzaN Project, ориентированный на альтернативно-гитарное звучание. В интернете их песен особо не найти, а здесь звучит целых пять. Кроме того, Нур Алиев занимался и остальным саундтреком — здесь звучат песни Гульназ Батталовой и Радика Юлъякшина, Гузалем, Венеры Ганеевой.