День в истории 1 июня: «нобелевка» Шолохова, вступление России в МВФ и праздник детей
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 1 июня 2024 года
Сегодня отмечают Международный день защиты детей и День военно-транспортной авиации России. 59 лет назад русскому писателю Михаилу Шолохову была присуждена Нобелевская премия, 63 года назад родился российский предприниматель и глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, 86 лет назад появился самый знаменитый герой комиксов — Супермен. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Фестиваль детства «Ялкын-фест», планируется посещение татарстанского лидера.
- Старт V фестиваля русской культуры «Пушкин-фест».
- Вручение стипендий для победителей Ежегодного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык».
- XIII Международный фестиваль имени Сергея Рахманинова «Белая сирень».
- XXII Фестиваль колокольного звона «Алексеевские перезвоны».
Кто родился: Мэрилин Монро и Михаил Глинка
- 1796 — французский физик, один из основателей термодинамики Сади Карно (скончался 24 августа 1832 года).
- 1804 — русский композитор, основоположник русской классической музыки Михаил Глинка (скончался 15 февраля 1857 года). Он изменил русскую вокальную школу, заложил основы русской симфонической музыки и создал первую национальную оперу: «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила». Музыкальный критик Владимир Стасов писал: «Глинка в русской музыке имеет такое же значение, как Пушкин в русской поэзии. Оба — родоначальники нового русского творчества, оба глубоко национальные, оба создали новый русский язык — в поэзии и музыке».
- 1910 — татарский поэт и прозаик Наби Даули (Набиулла Давлетшин). Первые его публикации появились в 1928 году в издававшейся на татарском языке газете «Пролетар» («Пролетарий»). Первый его сборник стихотворений «Бәхет» («Счастье») увидел свет в 1937 году. Даули — автор сборников «Ал чәчәк»/«Алый цветок» (1939), «Уйлар»/«Думы» (1940), «Кырык шигыйрь»/ «Сорок стихов» (1941), поэмы «Берлиндагы окоп»/«Окоп в Берлине» (1957), повести «Яшәү белән үлем арасында»/«Между жизнью и смертью» (1958, русский перевод 1960), остросюжетного романа «Җимерелгән бастион»/ «Разрушенный бастион» (1965, русский перевод 1967), сборника «Сайланма әсәрләр» (Избранные сочинения в двух томах,1969).
- 1925 — советский и российский авиаконструктор, главный конструктор самолета Ту-154 Александр Шенгардт (скончался 4 сентября 2020 года).
- 1926 — американская актриса и певица Мэрилин Монро (скончалась 5 августа 1962 года). Статус звезды и секс-символа за ней закрепился после выхода фильмов «Ниагара» и «Джентльмены предпочитают блондинок».
- 1937 — американский актер Морган Фримен. В числе известных актерских работ Фримена такие фильмы, как «Шофер мисс Дэйзи», «Побег из Шоушенка», «Семь», «Счастливое число Слевина», «Малышка на миллион» и «Пока не сыграл в ящик».
- 1942 — советский и российский актер Владимир Грамматиков. Играл в фильмах «Белорусский вокзал», «Достояние республики», «Остров сокровищ», «Осенний марафон», «Адмиралъ» и др. Среди самых известных работ Грамматикова как режиссера: «Шла собака по роялю», «Маленькая принцесса», «Привет от Чарли-трубача».
- 1955 — советская и российская актриса Евгения Симонова. Дебютировала в фильме «В бой идут одни старики», а всенародно любимой она стала после комедии «Афоня». Другими известными ролями Евгении Симоновой стали работы в картинах «Обыкновенное чудо» (1978), «Рафферти», «Карантин», «Сказки старого волшебника», «Не покидай меня, любовь» (2001), «Дети Арбата», «Два капитана», «Метод», «Метод-2».
- 1955 — директор ГБУ «Безопасность дорожного движения», президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов. С 2023 года занимает также должность заместителя председателя набсовета инвестиционно-венчурного фонда республики.
- 1956 — татарский композитор Резеда Ахиярова. Музыкальное образование получала в Казани — в седьмой музыкальной школе по классу скрипки, в музучилище (теория), в консерватории. Автор произведений крупной формы (оперы «Любовь поэта» и «Сөембикә», балет «Алтын Урда»), музыки к множеству спектаклей, а также эстрадных хитов: «Зәңгәр томан», «Яратыгыз!», «Ак кәгазь» и многих других.
- 1960 — советская гимнастка Елена Мухина (скончалась 22 декабря 2006 года). Для ее выступления был усовершенствован уникальный элемент «петля Корбут» — к нему был добавлен винт. Несколько элементов в гимнастике названы именем Мухиной. Летом 1980 года в Минске во время подготовки к летним Олимпийским играм получила травму позвоночника и до конца жизни осталась прикована к инвалидному креслу.
- 1961 — российский предприниматель, основатель и руководитель группы компаний «Конкорд» и ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин (скончался 23 августа 2023 года). 23 июня прошлого года Пригожин заявил об ударе российских войск по бойцам «Вагнера» и призвал к мятежу. Утром 24 июня наемники ЧВК взяли контроль над военными объектами, администрацией и центром Ростова-на-Дону и планировали идти в Москву, а вечером 24 июня Пригожин провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, в ходе которых была достигнута договоренность о деэскалации. 23 августа 2023 года, ровно через 2 месяца после мятежа, Пригожин погиб в авиакатастрофе в Тверской области.
- 1975 — действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян.
- 1979 — шведский программист, создатель популярной компьютерной игры Minecraft Маркус Перссон.
- 1996 — английский актер Том Холланд. Широкую известность получил после исполнения роли человека-паука в кинематографической вселенной Marvel.
Кто скончался: изобретатели консервов и судна на воздушной подушке
- 1841 — французский кондитер, изобретатель консервов Николя Аппер (родился 17 ноября 1749 года). За свое изобретение он 1810 году получил награду за изобретение лично из рук Наполеона Бонапарта.
- 1868 — 15-й президент США в 1857—1861 годах Джеймс Бьюкенен (родился 23 апреля 1791 года). Он наладил экономические отношения с Китаем и Японией, начал переговоры с Россией о покупке Аляски. Участвовать в следующих президентских выборах политик отказался.
- 1973 — Александр Савицкий советский хирург, один из основоположников клинической онкологии и организации онкологической службы (родился 2 сентября 1887 года). Одним из первых он начал разрабатывать проблемы раннего распознавания и оперативного лечения рака кардии и пищевода, большое внимание уделял разработке методов диагностики и лечения злокачественных заболеваний, внедрил методы комбинированного лечения злокачественных опухолей легкого, молочной железы, верхней челюсти, языка.
- 1999 — британский инженер, изобретатель судна на воздушной подушке Кристофер Кокерелл (родился 4 июня 1910 года).
- 2003 — советский актер, режиссер Евгений Матвеев (родился 8 марта 1922 года). Играл в театре, снимался в кино, но на съемках фильма «Поднятая целина» упал с коня и повредил позвоночник. На сцену он больше не вернулся. Два года Матвеев был прикован к постели и за это время подготовился к режиссерской работе. Его фильмография включает в себя картины «Почтовый роман», «Дом, в котором я живу», дилогию «Любовь земная» и «Судьба», «Емельян Пугачев», «Любить по-русски» и др.
- 2008 — французский модельер Ив Сен-Лоран (родился 1 августа 1936 года). На заре своей карьеры работал ассистентом Кристиана Диора. Сен-Лорану был всего 21 год, когда после неожиданной смерти босса он стал художественным директором фирмы «Диор». В 1961 году Лоран вместе с Берже открыл свой собственный дом моды. С этого момента для него наступила свобода во всех смыслах. Будучи настоящим модным революционером, он первый одел женщину в смокинг. Общественное мнение его мало интересовало, он не боялся быть непонятым.
- 2010 — советский и российский поэт Андрей Вознесенский (родился 12 мая 1933 года). Перу Вознесенского принадлежит полтора десятка сборников стихов и прозы. На его стихи написаны многие популярные эстрадные песни, среди которых: «Миллион алых роз» и «Песня на «бис»», «Плачет девочка в автомате». Кроме того, по произведениям Вознесенского были поставлены спектакль «Берегите ваши лица» и знаменитая рок-опера «Юнона и Авось».
- 2021 — один из ведущих пейзажистов Татарстана Александр Федотов (родился 25 января 1955 года). Он окончил Рязанское художественное училище, Московский Государственный академический художественный институт им. В.И. Сурикова, мастерскую профессора Д.К. Мочальского. В Казани оттачивал мастерство в творческой мастерской при Академии художеств под руководством Хариса Якупова.
Праздники: День защиты детей и День военно-транспортной авиации России
- Международный день защиты детей. Его учредили в 1925 году в Женеве на Всемирной конференции по вопросам благополучия детей. Почему выбрали эту дату, история умалчивает, но есть несколько версий. По одной из них в 1925 году генконсул Китая в Сан-Франциско собрал группу китайских детей-сирот и устроил для них празднование Дуань-у цзе (фестиваль лодок-драконов), дата которого как раз пришлась на 1 июня. В этот же день проходила и «детская» конференция в Женеве. В любом случае сегодня праздник широко отмечают в большинстве стран мира.
- День Северного флота ВМФ России. Именно 1 июня 1933 года была создана Северная морская флотилия. В мае 1937 года приказом Народного комиссара обороны Северная морская флотилия была преобразована в Северный Флот. Суровым испытанием для молодого Северного флота явилась Великая Отечественная война. С 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года он непрерывно действовал на открытом морском театре, который отличался огромными размерами и суровыми физико-географическими особенностями. В отличие от других флотов, Северный флот в течение войны увеличил свои силы.
- День военно-транспортной авиации России. Свою историю она ведет с начала 1930-х годов, когда 1 июня 1931 года был сформирован опытный воздухо-десантный отряд в составе Ленинградского военного округа.
- День создания правительственной связи России. В 1931 году в СССР была пущена в эксплуатацию собственная сеть междугородной высокочастотной связи. Работа над ее созданием велась с 1928 года. Новый вид связи получил условное название «ВЧ-связь». Сегодня президентская и правительственная связь России представляет собой электросвязь специального назначения, которая используется должностными лицами для нужд государственного управления.
События в истории: орден Невского, первый комикс про Супермена, Нобелевская премия Шолохова
- 1725 — в России учрежден орден Святого Александра Невского. Он стал третьим российским орденом после ордена Святого Андрея Первозванного и женского ордена Святой Великомученицы Екатерины. Всего орденом было награждено свыше трех тысяч человек. В числе удостоенных ордена: Суворов, Платонов, Кутузов, Милорадович, Раевский, Семенов-Тян-Шанский, Ушаков. Он является единственной российской наградой, существовавшей (хотя и с определенными изменениями) в наградных системах и Российской империи, и СССР, и Российской Федерации.
- 1918 — день рождения Государственной архивной службы. В этот день в 1918 году был принят Декрет СНК РСФСР «О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР». Так в стране появилась служба, в ведении которой оказались систематизация и хранение единого государственного архивного фонда страны.
- 1922 — вступил в силу Уголовный кодекс России, принятый 26 мая 1922 года на 3-й сессии IX съезда Советов. Документ вступил в силу с изменениями и действовал, пока 1 января 1927 года в силу не вступил принятый 22 ноября 1926 года ВЦИК так называемый Уголовный кодекс РСФСР редакции 1926 года.
- 1938 — вышел первый номер американского журнала Action Comics, в котором появился самый знаменитый герой комиксов — Супермен. Комиксы о нем были неоднократно экранизированы. Первый фильм вышел в 1948 году. С 1978 по 1987 год вышла знаменитая тетралогия с актером Кристофером Ривом в главной роли, а в 2006 году — новый фильм «Возвращение Супермена», где роль сверхчеловека сыграл Брендон Рут. В последующие годы вышло еще несколько фильмов с участием Супермена.
- 1960 — выполнен первый международный рейс из аэропорта Шереметьево по маршруту Шереметьево — Шенефельд (Германия) на самолете Ил-18 Внуковского авиаотряда.
- 1965 — русскому писателю Михаилу Шолохову была присуждена Нобелевская премия. Награду в области литературы вручили с формулировкой «за художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время». Шолохов — единственный советский писатель, получивший Нобелевскую премию по литературе с согласия руководства СССР (в отличие от Бунина, Пастернака и Бродского). В 1965 году автора «Тихого Дона» выдвигали на премию в одиннадцатый раз.
- 1980 — начал вещание первый круглосуточный информационный канал CNN. Поначалу зрителей насчитывалось всего 1,7 млн. Канал приносил огромные убытки. Однако Тернер не сдавался, а его энтузиазм вдохновлял всех сотрудников. Во время военной операции США «Буря в пустыне» в 1991 году канал вел прямую трансляцию из зоны боевых действий в Персидском заливе. Репортажи с места событий собрали наибольшую в истории телевидения зрительскую аудиторию — 10,8 млн человек. Сегодня передачи CNN смотрят в более чем в 200 странах мира около миллиарда зрителей.
- 1988 — вступил в силу Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Участники договора обязались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней и малой дальности. 1 февраля 2019 года президент США Дональд Трамп объявил о начале процедуры выхода из Договора РДСМ, эта процедура была завершена 2 августа 2019 года. В тот же день Министерство иностранных дел России официально сообщило о прекращении действия договора.
- 1992 — Россия стала 165-м членом Международного валютного фонда — межправительственной валютно-кредитной организации, имеющей статус специализированного учреждения ООН.
- 2013 — вступил в силу федеральный закон «О курении», который полностью запрещает курить во всех закрытых общественных местах в соответствии с Рамочной конвенцией ВОЗ по борьбе против табака.