Рассекреченные документы ФСБ, выход УНИКСа в финал Единой лиги ВТБ, маткапитал на путевки в детские лагеря
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 23 мая:
- В Госдуму поступило предложение разрешить родителям использовать средства материнского капитала для покупки путевок в детские лагеря и санатории. Об этом сообщает ТАСС, в распоряжении которого оказалась копия соответствующего обращения.
- ФСБ рассекретило архивные документы, согласно которым военные США, Франции и Великобритании осенью 1945 года развернули террор против местного населения в побежденном Берлине.
- С будущего года федеральные власти намерены ввести прогрессивную шкалу подоходного налога с физлиц. Обсуждается, что доходы обложат повышенными ставками — от 15% и выше. «Эта инициатива стала ответом на запрос общества на социальную справедливость. Немало людей имеют большие доходы, а есть те, у кого их мало», — пояснил депутат Госдумы Айрат Фаррахов. Между тем регионы испытывают тревогу по поводу грядущих изменений, так как НДФЛ остается едва ли не главным источником дохода казны.
- Казанский баскетбольный клуб УНИКС вышел в финал Единой лиги ВТБ после победы над «Локомотивом-Кубань». Полуфинальная серия с краснодарцами продолжалась 7 игр. Последний матч, который прошел вчера на домашней площадке, закончился со счетом 92:87. В финале УНИКС сыграет с ЦСКА. Первые два матча серии пройдут в Казани в ближайшие воскресенье и вторник.
- Итальянский футбольный клуб «Аталанта», за который выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, впервые в своей истории завоевал европейский трофей. В финале «Аталанта» обыграла леверкузенский «Байер» со счетом 3:0. Для немецкого клуба это поражение стало первым в сезоне. До этого «Байер» не уступал ни в чемпионате Германии, став чемпионом и выйдя в финал кубка, ни в Лиге Европы.
- Депутаты от фракции ЛДПР внесут в Госдуму законопроект о выплате женщинам единовременного пособия в 200 тыс. рублей за рождение каждого ребенка до 25 лет.
- Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что встретился с президентом России Владимиром Путиным в Москве и доложил ему о социально-экономической ситуации. Также он пригласил российского лидера в Чечню.
Рената ВалееваОбщество