Семейный процесс: семья как система и искусство нахождения в ней

Мы можем бороться с системой или пытаться ее укрепить, но всегда остаемся ее частью

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Брак — это долгий разговор, прерываемый спорами. Эта метафора писателя Роберта Стивенсона описывает кризисы отношений, с которыми рано или поздно сталкивается каждая пара. Можно ли избежать сложных периодов и как в них уцелеть, когда они наступают, в проекте «И что с этим делать» психолог Альсина Газизова исследовала вместе с Верой Пантелеевой, семейным психологом, преподавателем системной семейной терапии и IFS-практиком.

Становясь ближе друг другу



Кризисных периодов избежать нельзя. Но их и не нужно избегать. Пережив сложности, пара выходит на новый уровень отношений, обнаруживая способы быть счастливыми вместе. Кризисы семейной жизни — естественные этапы становления и развития семьи. Но одни переживают подобные перемены остро и болезненно, ставя под удар существование своей семьи, а другие проходят через череду испытаний более конструктивно, шаг за шагом становясь ближе друг другу.

— В развитии семьи будут чередоваться этап стабильности и этап кризиса. Как во время сплава по реке — сначала поток, потом пороги, перекаты. На этом этапе семьи, как правило, оказываются в кабинете психолога. Он помогает протолкнуть лодку вперед, чтобы она двинулась дальше. И вот это чередование периодов стабильности со сложными, труднопроходимыми участками неизбежно и нормативно. Кажется, когда мы знаем об этом, нам легче, — считает Вера Пантелеева.

Законы функционирования семейных систем

Семья подчиняется двум главным правилам. Первое — закону гомеостаза. Любая система стремится быть стабильной, сохранить статус-кво, даже если ее функционирование далеко от идеального. Из-за этого изменить что-то внутри семьи сложно, даже если все ее члены вроде бы хотят этого. Они сами — часто неосознанно — поддерживают деструктивные паттерны взаимодействия. Исследования Джея Хейли, одного из основателей Вашингтонского института семейной терапии, показали: за счет стремления не допустить ухода повзрослевшего ребенка из семьи и тем самым сохранить семейную структуру родители способны терпеть любое психопатологическое поведение подростка к полному изумлению всех посторонних.

Следующий закон — развития. Хотя семейная система и стремится законсервироваться в том виде, в котором уже существует, она все равно меняется. Все члены семьи взрослеют — и это неизбежно влияет на их взаимодействие. Существует жизненный цикл семьи, со своими стадиями развития.

Этапы развития и нормативные семейные кризисы

Cемья проходит свой жизненный цикл: встреча, брак, рождение детей, их взросление и уход из семьи, старение. Это развитие семейной системы. На каждом этапе происходят изменения, они неизбежны, нормальны и случаются со всеми.

Изначально, создавая семью, супруги оказываются перед необходимостью решить задачи в сфере эмоциональных отношений. Одна из них — усиление связи в супружеской подсистеме и отделение от родительских семей, но без разрыва эмоциональных контактов с ней. Супруги, с одной стороны, учатся принадлежать друг другу, не теряя близости с расширенной семьей, с другой — быть частью собственной семьи, не теряя своей индивидуальности. Пары, которым удалось достичь близости без существенного ущерба для автономии и разрешить конфликты, с большей вероятностью безболезненно примут роли отца и матери.

Рождение нового члена семьи становится следующим нормативным кризисным событием, которое дестабилизирует семейную систему и может привести к ряду трудностей. С появлением ребенка перед супругами встает необходимость снова перестраивать взаимоотношения.

— Пара, кроме того, что они супруги, становится родителями. Они осваивают новые роли. Появляется огромное количество нового функционала и логистики. Старшее поколение превращается в бабушек и дедушек. Другие члены семьи тоже становятся дядями и тетями. В общем, вся система начинает двигаться. И насколько эти новые роли будут гибкими, как каждый обойдется с новыми появившимися функциями, будет зависеть, насколько легко семья преодолеет новый этап. Или в этом месте произойдет пробуксовка и семья придет к семейному терапевту, — рассуждает Вера Пантелеева.

Также в этот период отец может почувствовать себя исключенным из семьи, переживать чувство ревности, поскольку мать все свое внимание направляет на ребенка. В ответ на дистанцирование супруги у мужа нередко возникают чувство эмоционального голода и потребность искать близости с другими членами семьи, вне семьи либо уходить в сферу профессиональных достижений, таким образом отдаляясь от семьи.



В свою очередь, жена, ожидающая от мужа эмоциональной поддержки, помощи по уходу за ребенком и ведению быта, не получая желаемого, может начать переживать обиду и предъявлять претензии к мужу. Результатом, как правило, становится усиление внимания супруги на ребенке, что провоцирует новую волну отдаления мужа. Тем самым ребенок уже с первых дней жизни выступает регулятором психологической дистанции между родителями.

В период следующего, третьего кризиса семья может переживать процессы, связанные с включением ребенка во внешние социальные структуры — детский сад, школу. Социальные институты входят в семью, а родители из раза в раз сталкиваются с тем, что ребенок принадлежит не только им, но и более широкой социальной системе, которая также может оказывать на него влияние.

Потом семья сталкивается с необходимостью приспособиться к факту взросления ребенка и достижения им половой зрелости. Подростковый возраст включает в себя два взаимно переплетающихся процесса: отказ от родителей как главных объектов любви и нахождение заместителей вне семьи.

«Ювелирное мастерство — жить в семье»

Повзрослевший ребенок или дети начинают самостоятельную жизнь, и это меняет структуру семьи. Это вызывает у всех участников этого процесса острые переживания. В случае ухода детей из родительской семьи супруги оказываются перед необходимостью пересмотреть свои отношения. Если прежде они концентрировались на ребенке или детях, может так случиться, что у них не останется их общих интересов, тем для разговоров да и желания продолжать совместную жизнь. Кризисом этот период называется потому, что партнерам предстоит посмотреть друг на друга и честно ответить на непростые вопросы. Например: спустя столько лет совместной жизни остались ли мы интересны друг другу?

Нормативные кризисы — будь то рождение ребенка, охлаждение между партнерами, необходимость отпустить ребенка во взрослый мир или снижение либидо с возрастом — на самом деле подталкивают пару к развитию. Партнеры учатся перестраивать границы, поддерживать контакт и провоцировать честный диалог. Каждый кризис не только проверяет отношения, но и сближает. «Ювелирное мастерство — жить в семье», — замечает Вера Пантелеева.

Симптом ребенка — симптом семьи

Семья дает опору, поддержку, помогает преодолевать трудности, с которыми нелегко справиться в одиночку. Семейные отношения — это искусство баланса, нахождение в зоне здоровой зависимости друг от друга. Но верно и то, что каждый ее член находится под влиянием того, что происходит внутри семейной системы, — и одновременно сам влияет на нее и остальных родственников. Иначе говоря, если у человека трудности, это неизбежно отражается на его семье. Допустим, у матери началась депрессия. Ребенок может винить в ее подавленности себя, и это скажется на его эмоциональном состоянии.

— Или, например, у супружеской пары сложности. И вдруг ребенок начинает плохо учиться, мама делает с ним уроки, и ей не до сложностей в отношениях со своим мужем. За счет занятости мамы учебой ребенка стабильность в паре сохраняется. Или ребенок плохо учится, и это единственное место, куда вовлекается отец. Семья объединяется вокруг проблемы, или, иначе, семья объединяется вокруг симптома. Поэтому симптом ребенка — это всегда симптом семьи, — говорит Вера Пантелеева

Достаточно часто трудности с учебой, внезапные страхи и даже болезнь ребенка — это механизм компенсации в ответ на какой-то семейный симптом, например разлад, развод или другое напряжение между родителями. Как правило, симптом семейной системы принимает на себя самый слабый член семьи — он не способен защищаться и пока не имеет зрелой стратегии поведения, а потому ведет себя так, как в семье принято.

Все происходящее в семье является сообщением. «Болезни, например. Это сильное и очень информативное сообщение, эффективно регулирующее семейную ситуацию. Допустим, папа хочет, чтобы сын был сильным, свободным, смелым, то есть настоящим мужчиной. Маме же приятнее, когда сын дома, на виду. Открыто она не может противоречить своему мужу. Мальчик, разумеется, также хочет свободы. Он собирается с молодежной компанией в горы. Папа рад и поддерживает намерения сына. Мама категорически против. Если она будет открыто протестовать, неизбежен скандал. Совершенно случайно накануне отъезда сына она довольно тяжело заболевает. Мальчик вынужден остаться. Болезни, таким образом, становятся способом — причем достойным — решения многих проблем», — приводит пример в своей книге известный семейный психотерапевт Анна Варга.



Пожалуй, многие люди могут жить более счастливо в своей семье. Препятствие этому не в том, какие люди вокруг, а в том, что сама семейная система может функционировать неправильно. Вот это функционирование и можно изменить. И, наверное, это делает семейную жизнь и даром, и испытанием.

Практикующий психолог Альсина Газизова. Автор telegram-канала «Тяжело, а что делать».