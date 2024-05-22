Татарстанские речники не доплыли до Чебоксар, но дошли до Ульяновска

Речные пассажирские рейсы до Чувашии приостановлены до 1 июня из-за задержки поставок комплектующих из Китая

Фото: Динар Фатыхов

«Может быть, и хорошо, что погода в мае оказалась не самая лучшая для речных прогулок», — прокомментировал форс-мажор татарстанских речников гендиректор «Флота РТ» Роман Лизалин. С началом речной навигации оператора пассажирских перевозок лихорадит из-за технических сбоев. По этой причине на две недели были приостановлены рейсы до Ульяновска и продолжает простаивать «Муса Джалиль», поставленный на маршрут Казань — Чебоксары — Казань. Ожидается, что его спустят на воду не раньше 1 июня, как только поступят комплектующие. «Производитель должен отвечать за качество судов, а не переносить ответственность на поставщиков», — полагают в руководстве Минтранса РТ, но с пониманием относятся к сложностям прохождения «обкатки» новой техники, которая находится в лизинге ГТЛК.

«Флот РТ» далеко не ходит?

Технические недостатки скоростных пассажирских судов на подводных крыльях «Метеор-2020», собранных на Зеленодольском заводе им. М. Горького, совершенно измучили молодого татарстанского оператора речных перевозок. «Флот РТ» в этом году приступил к «раскатке» двух межрегиональных маршрутов — до Чебоксар и Ульяновска, но из-за выявляемых у новой техники «болячек» суда больше простаивают.

«Флот РТ» либо отменяет рейсы по технической причине, либо ищет срочную замену судов, но всякий раз по-разному выходит из положения, говорят источники, близкие к руководству Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ. «Посмотрите, до сих пор не отправлен рейс до Чебоксар», — поделился переживаниями представитель Минтранса в разговоре с «Реальным временем» на полях XV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Причина незапланированной задержки — технические недостатки, которые вдруг обнаружились у первого скоростного судна «Муса Джалиль» во время этой навигации. Во многом это связано с тем, что техника новая, плохо изучена в реальных условиях, а множество бортовых электронных и механических систем от разных поставщиков усложняют быструю диагностику и обслуживание судов. «Но все-таки производитель должен нести единую ответственность, а не перекладывать ее на других», — считают в Минтрансе РТ и полагают, что стадию «детских болезней» нужно проходить быстрее.



ГТЛК профинансировала строительство двух пассажирских «Метеоров»

В этом году госкомпания «Флот РТ», созданная властями в прошлом мае, впервые начала самостоятельную навигацию. Новому оператору передали госконтракты на выполнение социальных речных перевозок в пределах Татарстана вкупе с 28 теплоходами, доставшимися в наследство от прежнего перевозчика СК «Татфлот».

При этом главная задача заключалась в налаживании регулярного межрегионального сообщения по Волге, что должно стать частью сети пассажирских перевозок по внутренним водным путям. Год назад по поручению президента Владимира Путина из Фонда национального благосостояния были выделены средства на финансирование программы льготного лизинга гражданских водных судов.

В рамках программы федеральная лизинговая компания ГТЛК заключила договор на строительство двух скоростных пассажирских теплоходов на подводных крыльях (СПК) проекта 03830 «Метеор-2020». Стоимость контракта не раскрывается. По заказу ГТЛК Зеленодольский завод им. Горького построил первый теплоход, который был назван в честь татарского поэта и Героя Советского Союза Мусы Джалиля, а затем второй — в честь Михаила Девятаева, летчика-истребителя и тоже Героя Советского Союза. Эту новую технику ГТЛК передала в операционный лизинг «Флоту РТ», а значит, оператору приходится ежемесячно выплачивать лизинговые платежи вне зависимости от того, выходят суда в рейс или простаивают.



Опыт в строительстве судов такого класса у судостроителей есть. В 2023 году зеленодольский завод построил два подобных теплохода в северном варианте для АО «Северречфлот», работающего в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Тогда финансирование осуществлялось в рамках программы лизинга морских и речных гражданских судов АО ОСК при непосредственном участии Минпромторга России. Стоимость контракта составляла 1,25 млрд рублей, а суда были переданы в лизинг по ставке 2,5%. Позднее в прессе появились сообщения о трудностях в эксплуатации.

«Михаил Девятаев» вышел из ремонта, а «Муса Джалиль» ждет запчасть из КНР

Гендиректор «Флота РТ» Роман Лизалин подтвердил, что межрегиональные рейсы на зеленодольских судах выполняются с перерывами. По его словам, пассажирские рейсы в Ульяновск были прерваны на две недели из-за ремонта теплохода «Михаил Девятаев».

— В Ульяновск мы благополучно сплавали 1 и 2 мая, а 3-го числа выйти в рейс не дала погода. Но потом «сходили» на ремонт. С 17—19 мая регулярно выходим, как заложено в расписании по федеральной программе, — рассказал Лизалин.

Согласно федеральной программе, татарстанский оператор должен выполнять рейсы три раза в неделю: по пятницам, субботам и воскресеньям. Похоже, что после ремонта теплоход «Михаил Девятаев» уверенно встал на маршрут и движение войдет в ритм. «Запланированы следующие рейсы на 25—27 мая, а затем в июне», — уточнил Роман Лизалин.

С другой стороны, татарстанских речников подвел второй теплоход — «Муса Джалиль». Он поставлен на рейсы до Чебоксар, но простаивает из-за задержки с поставкой комплектующих из КНР.

— По Чебоксарам история другая. Мы ждем, когда нам отдадут второй «Метеор-2020» под названием «Муса Джалиль» после технического обслуживания. Насколько я знаю, завод ждет получения запчасти, которую они заказали. Там, видимо, у них произошла задержка. Но они обещают передать в начале июня, — рассказал «Реальному времени» гендиректор «Флота РТ».

В пресс-службе ГТЛК не стали комментировать инциденты с простоями новых судов в республике.

После выходных — на заводскую диагностику

Расписание движения по межрегиональным маршрутам составлено так, чтобы после возвращения в Казань судно могло снова уйти на завод для обследования. «Проблемы есть, и в связи с этим три раза в неделю ходим в рейс, а потом отправляем судно на завод, где ему проводят диагностику», — отметил Роман Лизалин.

Собеседник издания рассчитывает, что рейсы в Чебоксары возобновятся с 1 июня. И отчасти это связано с деятельностью нижегородского перевозчика «Водолет», который «летает» по Волге на «Валдаях» ЦКБ им. Алексеева. «Мы договорились о сотрудничестве на паритетной основе: мы — к ним, они — к нам. В Чебоксары стартуют с июня, а мы должны идти навстречу. Сильно рассчитываем, что к этому времени Зеленодольский завод отдаст нам «Метеор», — признался глава «Флота РТ». — Может быть, и хорошо, что погода в мае оказалась не самая лучшая для речных прогулок».



На будущий год — еще четыре «Метеора»

Руководство судостроительной корпорации «Ак Барс» не хочет раскрывать причину технических недочетов у скоростных «Метеоров». «Что конкретно беспокоит судостроителей? Может, двигатель?» — поинтересовался корреспондент «Реального времени» у заместителя гендиректора по внешней кооперации АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс» Александра Емелюшина, встретив его на панельной сессии XV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Вопросы тяготили топ-менеджера «Ак Барса», и он так и не назвал уязвимую позицию в судах. Спикер объяснил трудности в эксплуатации тем, что поставщиков очень много и с каждым приходится доводить компоненты до ума:



— Простои не отражаются на лизинговых платежах. Все в рамках гарантийных обязательств. Техника сложная — это относительно новые суда. Думаю, все отладится, все будет нормально, — ответил Александр Емелюшин.

Между тем судостроительная корпорация «Ак Барс» заключила с ГТЛК контракт на строительство еще четырех скоростных пассажирских теплоходов на подводных крыльях (СПК) проекта 03830 «Метеор-2020». По его условиям, первая пара должна поступить в 2025 году, вторая — в 2026-м. Но зеленодольские судостроители собираются сдать обе пары до начала навигации 2025 года.

— Мы активно проводим работу с тем, чтобы сроки поставки сдвинуть влево. Во-первых, чтобы все были сданы в 2025 году, во-вторых, чтобы успеть к началу навигации 2025 года, — рассказал Емелюшин.

На вопрос о том, какая стоимость контракта с ГТЛК, он ответил так: «Не скажу, но точно недорого».

По словам экспертов, «май действительно оказался мертвым временем для речных перевозок, загрузка судов была низкая и сама погода дала дополнительное время для исправления недочетов».