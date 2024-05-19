Электрические сны Филипа К. Дика

Книга этой недели — роман Филипа К. Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?»

Фото: Реальное время

На этой неделе американское издание The New York Times опубликовало большой материал, посвященный корпоративной библиотеке IT-компании Open AI. Той, что разработала языковую модель искусственного интеллекта ChatGPT. Можно подумать, что корпоративная библиотека Open AI — это большое облачное хранилище с огромным количеством электронных книг. Книг действительно много. Только все они бумажные. А сама библиотека — это уютная большая комната со стеллажами, креслами и торшерами. Литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова внимательно изучила содержание корпоративной библиотеки Open AI и выбрала книгу, которая наиболее точно описывает компанию и мир, который прямо сейчас создает Open AI. Это знаменитый роман писателя-фантаста Филипа К. Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?».

За свою короткую богемную жизнь Филип К. Дик опубликовал 35 романов и шесть томов рассказов. За 54 года у писателя чего только не было: много наркотиков, пять браков, несколько психологических срывов, религиозные видения и огромное количество неудовлетворенных литературных амбиций. А теперь он оказывает мощное влияние на массовую культуру, которая отражает наши самые глубокие страхи и самые стойкие фантазии о технологиях и их способности уничтожить нас.

Дик написал произведения, на основе которых были сняты два главных фильма — «Бегущий по лезвию», который многие критики считают шедевром научной фантастики, и блокбастер «Вспомнить все» с Арнольдом Шварценеггером. Фильм «Бегущий по лезвию» был основан на романе «Мечтают ли андроиды об электроовцах?»

Довольно долгое время Дик находился в самом маргинальном уголке литературного мира, вдали от категории того, что писатели-фантасты всегда с оттенком зависти называли большой литературой. У него были культовые поклонники, многие его произведения продавались в книжных магазинах, специализирующихся на экзотике, фэнтези, оккультизме и так называемом New Age.

В своих произведениях Дик предвосхитил смешение первобытного ужаса и одновременно очарования, вызванного той стадией технологического развития, которого мы сейчас достигли и которого никак не ожидали. Для Дика главный вопрос заключался не в том, обернутся ли творения человечества против нас самих. Его больше всего привлекала вероятность того, что технология приведет к исчезновению самой границы между тем, что создает человечество, и тем, что оно собой представляет.

В романе «Мечтают ли андроиды об электроовцах?». Третья мировая война покрыла Землю ядерным пеплом. Большая часть выжившего населения улетела в космос, где живет колониями и порабощает андроидов. Как и автомобили, андроиды отличаются по цене и качеству. Некоторые из них рудиментарны. Других же можно отличить от людей только по двум признакам: они превосходят их как умственно, так и физически. Такие «машины» умирают после четырех лет жизни. Андроиды — это своего рода высшее достижение генной инженерии, более поэтичное, более впечатляюще одаренное, чем обычные мужчины и женщины, но они заставляют людей прибегать к фашистским методам, чтобы держать их под контролем.

Более сложные андроиды обогнали своих хозяев и вернулись на Землю. Именно здесь главному герою романа, «охотнику за головами» Рику Декарду, поручено найти беглых андроидов и уничтожить.

Автор игриво относится к этим технологическим проекциям, которые всегда изображаются как часть поп-культуры в создаваемых им мирах. К примеру, модная сейчас виртуальная реальность может сделать вас действующим лицом в мире, созданном компьютером. То, что кажется реальным опытом и целостной идентичностью, может быть электронно внедрено в сознание и также электронно удалено. Вы просто засовываете голову в устройство похожее на высокотехнологичный шлем и отправляетесь в отпуск, более яркий и захватывающий, чем все, что вы можете испытать по-настоящему. И тогда, когда вы, скажем, секретный агент на Марсе, сражающийся с противником, вы не знаете, действительно ли там находитесь или же сидите на Земле, прикрепив провода к голове. У вас создается иллюзия, что вы на Марсе.

Дэвид Хартвелл, редактор Дика в Pocket Books, однажды поделился письмом, которое Дик написал ему. В нем писатель сказал, что цель его работы — выйти за рамки «кажущегося реальным» и перейти к «тому, что действительно реально». А его литературный агент Рассел Гален говорил, что Дик «в принципе не интересовался научной фантастикой. Его интересовали философские размышления о том, что реально, а что фальшиво, что является человеческим, а что бесчеловечным, и он использовал такие вещи, как инопланетяне, андроиды и путешествия во времени, чтобы исследовать все это».

В романе «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» Филип К. Дик описывает машины, которые проверяют, действительно ли человек — это человек. Или все-таки андроид, пытающийся выдать себя за человека. Это единственный способ провести различие, и его необходимо провести. В конце концов, андроиды, какими бы поэтичными и прекрасными они ни были, могли захватить власть. Но им помешали те, кто их выследил и поймал.

Какая необычная, пугающая идея — машина, которая проверяет на человечность! И все же, если подумать, насколько это похоже на научную фантастику? Роман Филипа К. Дика описывает будущее, которое одновременно и вполне узнаваемо, и совершенно невообразимо. Именно узнаваемая часть поражает больше всего, потому что напоминает нам о том, какими невообразимыми мы можем быть.

Издательство: «Эксмо»

Перевод: Михаил Пчелинцев

Количество страниц: 320

Год: 2021

Возрастное ограничение: 16+

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».