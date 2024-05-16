Главное к утру: Путин в Китае, новые санкции, премьер Словакии в коме
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 16 мая:
- Владимир Путин прибыл в столицу Китайской Народной Республики Пекин. Это первый зарубежный визит главы российского государства после его переизбрания и вступления в должность. Он прибыл в Дом народных собраний, где проходят российско-китайские переговоры.
- Новая Зеландия объявила о новом пакете антироссийских санкций, включив в него ограничения в отношении 28 граждан и 14 предприятий. Соответствующее заявление министра иностранных дел Уинстона Питерса было опубликовано правительством страны.
- Премьер Словакии Роберт Фицо после операции введен в состояние искусственной комы, сообщили СМИ. По словам местных врачей, его здоровью ничего не угрожает.
- «Зенит» стал вторым финалистом Кубка России по футболу, обыграв московский ЦСКА. Трофей питерцы разыграют 2 июня на стадионе «Лужники» в Москве против калининградской «Балтики».
- Гендиректор разработчика «Авиателекоминвест» Александр Игнатьев рассказал РИА «Новости», что стартовало тестирование полетов самолетов и беспилотников в едином воздушном пространстве России. Оно проводится с помощью системы автоматического спутникового наблюдения, которая получает данные от бортов, оборудованных транспондерами, и передает их в единую систему «Небосвод».
- Бывший руководитель полиции Эстонии Эльмар Вахер и экс-министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу были объявлены в розыск в России по статье УК.
- По данным Минобороны, силы ПВО за ночь сбили два беспилотника над Тульской областью, уничтожили два реактивных снаряда РСЗО «Ольха», одну ракету комплекса «Точка-У» и один дрон над Белгородской областью. Над Крымом сбили четыре и перехватили два беспилотника, по одному БПЛА уничтожили над Брянской и Калужской областями.
- Также ПВО сбила над Крымом 5 ракет ATACMS.
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Олег ИсаковОбщество