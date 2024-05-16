Генеральный директор РНБ Денис Цыпкин: «Приоритет» — это наш ответ Википедии»

На Всероссийском библиотечном конгрессе в Казани представят информационную систему «Приоритет»

С 19 по 24 мая в Казани пройдет 28-я ежегодная конференция Российский библиотечной ассоциации. В прошлом году она проходила в Мурманске, где библиотечной столицей России этого года была выбрана столица Татарстана. В Санкт-Петербурге прошла пресс-конференция, посвященная предстоящему Всероссийскому библиотечному конгрессу. На ней рассказали о системе «Приоритет», разработку которой представят в Казани.

«Библиотеки — это воздух культуры»

Раз в год все библиотекари страны собираются в одном месте, в городе, который был выбран на предыдущей встрече. Цель этой встречи — обсудить внутренние проблемы отрасли. Но не только. В том числе обсуждают существующие в обществе проблемы и пытаются найти им решение с помощью библиотек. В этом году библиотекари хотят выйти за рамки российских проблем и собираются обсудить роль библиотек в многополярном мире.

«Библиотеки — это воздух культуры. Мы живем в городе, ходим по улицам, где есть библиотеки. Мы учились в школе, наши дети учатся в школе, где есть библиотеки. В вузах и исследовательских институтах есть библиотеки. Они есть даже в воинских частях и тюрьмах. Библиотеки сопровождают нас везде», — сказал в приветственном слове президент Российской библиотечной ассоциации Михаил Афанасьев.

Президент Российской библиотечной ассоциации Михаил Афанасьев. скриншот онлайн-трансляции пресс-конференции ТАСС

В этом году на Всероссийский библиотечный конгресс в Казани приедут представители зарубежных библиотек из 11 стран: не только из ближнего зарубежья, но и гости из Ирана, Китая, Сербии. Из России же будет 1 551 делегат. «Нам пришлось просто прекратить регистрацию участников, потому что ни один зал не может вместить сразу такое количество людей», — отметил Афанасьев.

Кроме профессиональной программы для библиотекарей, запланированы культурные мероприятия для жителей Казани. «На сегодняшний день библиотека — это то место, которое люди все чаще и чаще посещают и тянутся за истинными знаниями, которые могут быть представлены только в библиотеках. По данным нашей статистики, количество читателей в библиотеках с каждым годом растет», — сказала первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова. Еще она добавила, что регистрация на публичные лекции и встречи с писателями, которые пройдут в рамках библиотечного конгресса, уже закрыта.

Российская Википедия?

Генеральный директор Российской национальной библиотеки (РНБ) Денис Цыпкин сказал, что в Казани на Библиотечном конгрессе будет анонсирована разработка программного комплекса «Приоритет».

«Для библиотечного и книжно-информационного мира это событие, которое символизирует наши действия в области цифровой трансформации. Это первый российский проект, направленный на обеспечение технологического суверенитета в сфере автоматизированных библиотечных, а я бы сказал, информационных систем. Мы ставим перед собой амбициозную задачу — достижение глобального лидерства на рынке цифровых решений как с точки зрения разработки программных средств, так и с точки зрения наполнения данными», — сказал Денис Цыпкин.

Генеральный директор Российской национальной библиотеки (РНБ) Денис Цыпкин. скриншот онлайн-трансляции пресс-конференции ТАСС

Система «Приоритет» должна объединить информацию о книгах, электронных ресурсах, картах, аудиозаписях, авторах, исполнителях, организациях и издательствах. Цыпкин утверждает, что такая система повысит точность поиска с помощью искусственного интеллекта. «Это первая отечественная электронная библиографическая платформа для российской книги», — добавил генеральный директор РНБ.

В тестовой версии «Приоритета» уже находится пять миллионов изданий, а общая национальная библиография включает 12 млн объектов. По словам Цыпкина, «Приоритет» — это российский «ответ Википедии», и его финальную версию можно рассматривать как национальную электронную энциклопедию.

«Национальная библиотека обладает уникальными компетенциями не только по сбору информации, но и по извлечению данных. Мы можем в результате анализа информационного потока формировать смыслы из того, что написано. Одной из основных задач программного комплекса «Приоритет» является реализация возможностей этих действий», — добавил заместитель генерального директора РНБ Станислав Голубцов.

Заместитель генерального директора РНБ Станислав Голубцов. скриншот онлайн-трансляции пресс-конференции ТАСС

Дальше Голубцов на примере продемонстрировал, как будет работать «Приоритет». Он показал старую афишу с концертом Шостаковича, которая хранится в фонде национальной библиотеки. Дальше система отталкивается от имени композитора и открывает справочную информацию о нем, где есть фотография. Затем отталкивается от фотографии и находит газетные статьи с упоминанием и изображением композитора. По совпадениям система находит еще и фильм «Ленинградская симфония», вышедший в 1957 году и связанный с Седьмой симфонией Шостаковича. Дальше Голубцов продемонстрировал все, что есть в фонде библиотеки о Седьмой симфонии. В общем, суть в том, что искусственный интеллект собирает информацию не только по прямому запросу, но и по ключевым словам, найденным внутри уже обнаруженного материала. В итоге пользователь сможет получить по запросу максимально полную информацию.

«Приоритет» — это три важнейших части. Во-первых, программный комплекс, который позволяет фиксировать и визуализировать информацию. Во-вторых, это набор компетенций, которые позволяют корректно работать с данными и их извлечением. И в-третьих, это тот массив данных, который накоплен в нашей библиотеке», — подытожил Станислав Голубцов.

Насколько корректно будет работать такая система, пока неизвестно. Но протестировать ее можно будет уже после Библиотечного конгресса в Казани.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор Telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».

