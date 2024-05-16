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Гузель Сагитова: «После «Үзгәреш җиле» пришли композиторы и сказали — давайте обновим наш проект»

07:00, 16.05.2024

Песенная лаборатория «Безнең җыр» берет новую высоту — теперь с хором

Гузель Сагитова: «После «Үзгәреш җиле» пришли композиторы и сказали — давайте обновим наш проект»
Фото: Динар Фатыхов

28 мая в Татарской филармонии пройдет гала-концерт II творческой лаборатории «Безнең җыр». Для объединения «Калеб», отметившего в конце прошлого года десятилетие, теперь это самый главный проект, объединяющий композиторов, поэтов и певцов, многие из которых уже работают в статусе заслуженных и народных.

«У нас есть молодежь»

Первая лаборатория «Безнең җыр» началась в мае 2019 года. В сентябре 2020 года новые песни наконец услышало жюри, а 1 октября того же года они прозвучали в Татарской филармонии. После этого активность объединения «Калеб», собиравшего с 2013 года творческие силы города, снизилась, к тому же его идеолог Гузель Сагитова перешла с поста директора театра Кариева на работу в исполком Казани заместителем руководителя.

— У меня были к себе вопросы — нужно ли лабораторию делать каждый год, — рассказала Гузель Сагитова. — Ведь есть «Яңа татар җыры», у «ШАЯН ТВ» есть «Балачак җыры». Но в прошлом году после «Үзгәреш җиле» пришли композиторы и сказали — давайте обновим наш проект. Так что наша лаборатория создана по запросу творцов.

Фестиваль «Үзгәреш җиле» 2016 года, на котором старые песни исполняются в основном в джазовых аранжировках, стал и причиной первой лаборатории. Тогда в ходе круглого стола Артур Исламов сказал: «Мы поем и поем песни, которые были сочинены до нас. Нет стихов, которые можно положить на музыку, не видно и авторов, которые могут сочинить мелодии, западающие в душу».

На этот раз удалось уложиться примерно в полгода. Сценарий майского праздника, на котором прозвучат новые песни, написал самый проверенный автор Казани Резеда Губаева, режиссером выступил ее постоянный соратник Радик Бариев. Они же проводили юбилей «Калеба».

— На десятилетии нас спрашивали, почему участвуют повзрослевшие участники «Калеба», почему нет молодых? — вспоминает Гузель Сагитова. — Но у нас уже готовился «Безнең җыр», и мы могли ответить, что у нас есть молодежь — поэты, композиторы, певцы.

К примеру, среди исполнителей она вспомнила Динара Шарафетдинова, Аиду Ибракову, Татьяну Ефремову, Анастасию Макарову.

Последняя учится у руководителя Государственного камерного хора РТ Миляуши Таминдаровой, которая наряду с поэтом Рамисом Айметом и руководителем Фонда Альфии Авзаловой Зульфией Авзаловой была экспертом лаборатории и дала немало важных советов. Макарова посидела на прослушиваниях, Сагитова предложила ей влиться в команду участников.

Как и в прошлый раз, в лаборатории путем жребия формировались творческие команды, которые писали песни. В первой лаборатории, история которой начиналась аккурат перед коронавирусом, было еще и внушительное жюри, которое в театре имени Кариева прослушивало песни и выбирало лучшие, по их мнению. Два тура, 32 песни.

— Мы позвали экспертов, не взяли на себя ответственность, — отметила Гузель Сагитова.

Алсу Файзуллина, Гульназ Закирова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как организаторы решали творческие проблемы

В этот раз работа над песнями проходила более камерно, их доводили до ума, но все равно не все дошли до «финала». Как сказал певец Артур Исламов, остальные композиции могут просто оказаться в репертуаре, без гала-концертов. Он исполнит песню с Ильгизом Шайхразиевым — энергичную вещицу, которую прочат в хиты. Ее написали автор оперы «Кави — Сарвар» Миляуша Хайруллина и поэт Гульназ Газизова. Впрочем, иногда состав команды приходилось менять.

— Это творческий процесс. У каждого есть свои проблемы, — отметил Исламов. — Может не подойти композитор или поэт. В этом случае организаторы этот вопрос решают.

К примеру, такие перемены случились у супруги Артура Эльзы Заяри — новую композицию она делала с поэтессой Гульнур Курбановой и композитором Эльмиром Низамовым.

Похожая ситуация у поэта Лилии Гибадуллиной, когда она начала писать с Гульназ Закировой дуэт о любви для Алмаса Хусаинова и Алсу Файзуллиной. Гибадуллина тут же пошутила: вот, у каждого по двое детей, а надо написать темпераментную песню о любви. Эксперты решили, что два голоса друг другу не подходят. Так у актрисы Кариевского театра появилась отдельная песня.

— Алсу — она артистка, талант, — пояснила Гибадуллина. — А в дуэте кто-то должен отходить в сторону. На сцене кто-то выходит вперед, а кто-то дает дорогу. И мы захотели показать Алсу отдельно.

Лауреат премии Тукая Миляуша Таминдарова и советы раздавала, и хор на концерт предоставила. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«В первую очередь это делается для искусства»

Ильяса Камала — художественного руководителя и главного дирижера оркестра театра имени Тинчурина — Сагитова назвала музыкальным руководителем лаборатории, который выполнил на ней 50% работы. С поэтом Эльвирой Хадиевой он написал две песни для Эльмиры Калимуллиной. Одна прозвучит на гала-концерте, вторая — на сольном концерте народного артиста РТ.

Ильяс Камал обозначил проблему: большинство авторов лаборатории — профессиональные композиторы, но не все работали с оркестром.

— Все работают в разных местах, на всех оркестра не хватает, — говорит дирижер.

К слову, на «Безнең җыр» помимо указанных авторов принимают участие Радик Салимов, Зульфия Раупова, Гульнара Тимербулатова, Алсу Сунгатуллина.

Помимо оркестра на помощь артистам придет и хор Таминдаровой. Кроме того, возможно, специально для детской вещицы «Сөмбелә» в духе прог-рока от Айдара Абдрахимова и поэта Рузаля Мухамметшина подключат юных вокалистов из Казанской филармонии.

Средства на лабораторию — 2 млн рублей — предоставила комиссия по сохранению родных языков. На большее, чем концерт, этих денег в нынешних реалиях не хватило.

— Про гонорар никто не думает. Когда говорят о «Калебе», не возникает вопроса о гонораре, — отметила Сагитова, вспомнив, что в прошлый раз, впрочем, всем авторам и исполнителям немного заплатили.

— В первую очередь это делается для искусства, — указал Исламов.

Что будет с этими песнями дальше? Гузель Сагитова признала, что вопрос популяризации для них сложен, но этим организаторы собираются заняться после концерта, который планируется как минимум записать поканально, чтобы потом достойно свести.

Радиф Кашапов
ОбществоКультура Татарстан

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