Гузель Сагитова: «После «Үзгәреш җиле» пришли композиторы и сказали — давайте обновим наш проект»

Песенная лаборатория «Безнең җыр» берет новую высоту — теперь с хором

Фото: Динар Фатыхов

28 мая в Татарской филармонии пройдет гала-концерт II творческой лаборатории «Безнең җыр». Для объединения «Калеб», отметившего в конце прошлого года десятилетие, теперь это самый главный проект, объединяющий композиторов, поэтов и певцов, многие из которых уже работают в статусе заслуженных и народных.

«У нас есть молодежь»

Первая лаборатория «Безнең җыр» началась в мае 2019 года. В сентябре 2020 года новые песни наконец услышало жюри, а 1 октября того же года они прозвучали в Татарской филармонии. После этого активность объединения «Калеб», собиравшего с 2013 года творческие силы города, снизилась, к тому же его идеолог Гузель Сагитова перешла с поста директора театра Кариева на работу в исполком Казани заместителем руководителя.

— У меня были к себе вопросы — нужно ли лабораторию делать каждый год, — рассказала Гузель Сагитова. — Ведь есть «Яңа татар җыры», у «ШАЯН ТВ» есть «Балачак җыры». Но в прошлом году после «Үзгәреш җиле» пришли композиторы и сказали — давайте обновим наш проект. Так что наша лаборатория создана по запросу творцов.

Фестиваль «Үзгәреш җиле» 2016 года, на котором старые песни исполняются в основном в джазовых аранжировках, стал и причиной первой лаборатории. Тогда в ходе круглого стола Артур Исламов сказал: «Мы поем и поем песни, которые были сочинены до нас. Нет стихов, которые можно положить на музыку, не видно и авторов, которые могут сочинить мелодии, западающие в душу».

На этот раз удалось уложиться примерно в полгода. Сценарий майского праздника, на котором прозвучат новые песни, написал самый проверенный автор Казани Резеда Губаева, режиссером выступил ее постоянный соратник Радик Бариев. Они же проводили юбилей «Калеба».

— На десятилетии нас спрашивали, почему участвуют повзрослевшие участники «Калеба», почему нет молодых? — вспоминает Гузель Сагитова. — Но у нас уже готовился «Безнең җыр», и мы могли ответить, что у нас есть молодежь — поэты, композиторы, певцы.

К примеру, среди исполнителей она вспомнила Динара Шарафетдинова, Аиду Ибракову, Татьяну Ефремову, Анастасию Макарову.

Последняя учится у руководителя Государственного камерного хора РТ Миляуши Таминдаровой, которая наряду с поэтом Рамисом Айметом и руководителем Фонда Альфии Авзаловой Зульфией Авзаловой была экспертом лаборатории и дала немало важных советов. Макарова посидела на прослушиваниях, Сагитова предложила ей влиться в команду участников.

Как и в прошлый раз, в лаборатории путем жребия формировались творческие команды, которые писали песни. В первой лаборатории, история которой начиналась аккурат перед коронавирусом, было еще и внушительное жюри, которое в театре имени Кариева прослушивало песни и выбирало лучшие, по их мнению. Два тура, 32 песни.

— Мы позвали экспертов, не взяли на себя ответственность, — отметила Гузель Сагитова.

Алсу Файзуллина, Гульназ Закирова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как организаторы решали творческие проблемы

В этот раз работа над песнями проходила более камерно, их доводили до ума, но все равно не все дошли до «финала». Как сказал певец Артур Исламов, остальные композиции могут просто оказаться в репертуаре, без гала-концертов. Он исполнит песню с Ильгизом Шайхразиевым — энергичную вещицу, которую прочат в хиты. Ее написали автор оперы «Кави — Сарвар» Миляуша Хайруллина и поэт Гульназ Газизова. Впрочем, иногда состав команды приходилось менять.

— Это творческий процесс. У каждого есть свои проблемы, — отметил Исламов. — Может не подойти композитор или поэт. В этом случае организаторы этот вопрос решают.

К примеру, такие перемены случились у супруги Артура Эльзы Заяри — новую композицию она делала с поэтессой Гульнур Курбановой и композитором Эльмиром Низамовым.

Похожая ситуация у поэта Лилии Гибадуллиной, когда она начала писать с Гульназ Закировой дуэт о любви для Алмаса Хусаинова и Алсу Файзуллиной. Гибадуллина тут же пошутила: вот, у каждого по двое детей, а надо написать темпераментную песню о любви. Эксперты решили, что два голоса друг другу не подходят. Так у актрисы Кариевского театра появилась отдельная песня.

— Алсу — она артистка, талант, — пояснила Гибадуллина. — А в дуэте кто-то должен отходить в сторону. На сцене кто-то выходит вперед, а кто-то дает дорогу. И мы захотели показать Алсу отдельно.

Лауреат премии Тукая Миляуша Таминдарова и советы раздавала, и хор на концерт предоставила. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«В первую очередь это делается для искусства»

Ильяса Камала — художественного руководителя и главного дирижера оркестра театра имени Тинчурина — Сагитова назвала музыкальным руководителем лаборатории, который выполнил на ней 50% работы. С поэтом Эльвирой Хадиевой он написал две песни для Эльмиры Калимуллиной. Одна прозвучит на гала-концерте, вторая — на сольном концерте народного артиста РТ.

Ильяс Камал обозначил проблему: большинство авторов лаборатории — профессиональные композиторы, но не все работали с оркестром.

— Все работают в разных местах, на всех оркестра не хватает, — говорит дирижер.

К слову, на «Безнең җыр» помимо указанных авторов принимают участие Радик Салимов, Зульфия Раупова, Гульнара Тимербулатова, Алсу Сунгатуллина.

Помимо оркестра на помощь артистам придет и хор Таминдаровой. Кроме того, возможно, специально для детской вещицы «Сөмбелә» в духе прог-рока от Айдара Абдрахимова и поэта Рузаля Мухамметшина подключат юных вокалистов из Казанской филармонии.

Средства на лабораторию — 2 млн рублей — предоставила комиссия по сохранению родных языков. На большее, чем концерт, этих денег в нынешних реалиях не хватило.

— Про гонорар никто не думает. Когда говорят о «Калебе», не возникает вопроса о гонораре, — отметила Сагитова, вспомнив, что в прошлый раз, впрочем, всем авторам и исполнителям немного заплатили.

— В первую очередь это делается для искусства, — указал Исламов.

Что будет с этими песнями дальше? Гузель Сагитова признала, что вопрос популяризации для них сложен, но этим организаторы собираются заняться после концерта, который планируется как минимум записать поканально, чтобы потом достойно свести.