Главное к утру: новый глава таможни, интервью Путина, экстренное заседание Эрдогана
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 15 мая:
- Владимир Путин в преддверии визита в Китай дал интервью агентству «Синьхуа». Президент отметил, что Россия положительно оценивает подходы Китая к урегулированию украинского кризиса, в Пекине понимают его первопричины. В ходе интервью он заявил, что предложенные Пекином шаги по урегулированию украинского кризиса могли бы быть положены в основу политико-дипломатического процесса.
- Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил руководителем Федеральной таможенной службы (ФТС) Валерия Пикалева. Ранее он занимал должность вице-губернатора Санкт-Петербурга.
- Владимир Путин провел в Кремле совещание с новым составом правительства. Глава государства поручил кабмину в короткие сроки полностью сформировать команду в министерствах и ведомствах.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное заседание с главами разведки и минюста после предупреждения о готовящемся госперевороте. РИА «Новости» со ссылкой на турецкое СМИ Türkiye сообщает, что предупреждение поступило после громких увольнений полицейских, которые могут быть связаны с преступной организацией «Айхан Бора Каплан».
- Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об отражении массированной атаки на город. По его словам, обломки одной из сбитых ракет упали в частном секторе в районе улицы Федоровской, информация о пострадавших уточняется. Также уточняется тип сбитых ракет, возможно обнаружение несдетонировавших суббоеприпасов.
- Путин вручил госнаграды министрам, которые покинули кабмин. Сегодня президент планирует провести с ними встречу и обсудить их последующую работу.
- В Минобороны РФ сообщили, что расчет противотанкового ракетного комплекса «Фагот» мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожил несколько единиц автомобильной техники ВСУ, которая подвозила боеприпасы на позиции противника.
- РИА «Новости» сообщает, что в результате лесного пожара в Канаде более 6 тыс. жителям предписали эвакуироваться из опасной зоны. По последним данным, огнем охвачены более 11 тысяч гектаров.
- Над территорией Крыма средства ПВО уничтожили 10 ракет ATACMS, сообщило Минобороны РФ.
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Олег ИсаковОбщество