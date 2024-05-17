Нынешний «Ак Барс» можно смело называть челябинским

В помощниках у Анвара Гатиятуллина сплошь бывшие «трактористы»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Новый наставник «Ак Барса» Анвар Гатиятуллин сформировал тренерский штаб, включив в него трех воспитанников челябинского хоккея, откуда родом и он сам. Плюс включил белоруса, работавшего вместе с ним в «Тракторе». Спортивная редакция «Реального времени» изучила хоккейные биографии новичков.

«Старый знакомый» Тертышный вернулся в Казань

Один из помощников Анвара Гатиятуллина — Алексей Тертышный, пожалуй, наиболее известен казанским болельщикам. Кажется, что житель Челябинска по фамилии Тертышный, это практически наверняка хоккеист. Началась династия с Сергея, старшего брата новоиспеченного «барса» Алексея Викторовича. У обоих братьев есть по сыну-хоккеисту, плюс известна вторая ветвь семейного древа Тертышных, в которой играли два брата, а также сын одного из них. В целом семь Тертышных-хоккеистов — челябинский ответ канадскому клану Саттеров (9 хоккеистов), американскому семейству Бротен-Герсич (шестеро), словако-американскому сообществу Штястны (пятеро).

Любопытно, что первым детским тренером Дмитрия Тертышного стал Виктор Перегудов. Это представитель хоккейного семейства Перегудовых-Даниловых (пять хоккеистов), как тренер воспитавший экс-»барса» Мезина, Гончара и Назарова (1974 год рождения), Гелашвили, Кольцова, Чистова (1983 год рождения). В одном из своих интервью Гатиятуллин подчеркнул, что созванивается с Виктором Михайловичем. Мы тоже периодически будем обращаться к деталям его карьеры, игровая часть которой завершилась в 1976 году в составе карагандинского «Строителя».

В 1994 году 17-летний Алексей Тертышный дебютировал в джерси «Трактора», выйдя в матче против карагандинского «Строителя». Чуть ранее во взрослый хоккей перешли Гатиятуллин и Дмитрий Тертышный, и позже Гатиятуллин познакомился и с Алексеем Тертышным, с которым они провели сезон в составе команды «УралАЗ» из Миасса. Среди их партнеров по команде Александр Бородулин (четыре хоккеиста в семействе).

В 1999 году Алексей оказался в составе «Ак Барса», хотя предложение о переходе получал и годом ранее. В 1998 году команду тренировал еще Юрий Моисеев, а в год дебюта 22-летнего Тертышного «барсов» возглавил Владимир Крикунов, который, по видимому, согласовал переход молодого хоккеиста.

Один из помощников Анвара Гатиятуллина — Алексей Тертышный, пожалуй, наиболее известен казанским болельщикам. realnoevremya.ru/Максим Платонов

С «Магниткой» Тертышный побеждал «барсов», со Знарком — уступил

Два комплекта серебряных наград 2000 года («Ак Барс» тогда уступил в финале московскому «Динамо» Зинэтулы Билялетдинова) и 2002 года (нас опередил ярославский «Локомотив» Владимира Вуйтека), порадовали Тертышного, а вот решение Владимира Плющева отказаться от его услуг — огорчило. Возможность взять реванш представилась в 2007 году, и 30-летний на тот момент Алексей воспользовался ею, став чемпионом страны в составе магнитогорского «Металлурга», выигравшего решающий матч на льду «Татнефть Арены». Более того, через 3 года Тертышный оказался в составе ХК МВД, где с ним играли «сбитые летчики» «Ак Барса» Юрий Добрышкин, Руслан Зайнуллин, Евгений Федоров. Гол Тертышного принес победу в третьем матче серии 3:2, но концовку финала ХК МВД провел без его участия и в итоге уступил. Что любопытно, тренировал «милиционеров» Олег Знарок, а под его руководством играли Юрий Бабенко и Александр Бойков, будущий тренерский штаб «Ак Барса».

Кстати, по приезду у Алексея Тертышного в Казань обнаружится практически однофамилица, и тоже хоккеистка «Ак Барс-Динамо» Яна Тыртышная.

Денис Ячменев, младший из братского дуэта Ячменевых. Его старший брат Виталий в 2005 году поучаствовал в одном из самых неудачных сезонов «Ак Барса» в его новейшей истории, когда смесь звезд из НХЛ не могла найти общего языка с игроками российского чемпионата. Среди них тогда практически не выделялся Данис Зарипов. Что любопытно, Ячменевы и Зариповы похожи тем, что в каждом из семейств челябинского хоккея в него играли два брата и есть по одному младшему представителю. У Дениса Ячменева — племянник, у Даниса Зарипова — сын. Если уж заканчивать с темой хоккейных династий, то челябинцы в Казани — это еще и семейство Цыгуровых (всего их шесть человек, в Казани тренировал глава семейства Геннадий Федорович, двое сыновей Дмитрий и Денис играли), сообщество Знарков (Олег Валерьевич тренировал, в семье есть еще его младший брат и зять Артемий Панарин) и вот теперь Гатиятуллиных (с учетом сыновей Анвара Рафаиловича их в хоккее трое). Плюс челябинские «малосемейки» Бец, Гомоляко и трио братьев Макаровых.

Игровая карьера Дениса Ячменева самая непритязательная из всех новичков тренерского штаба «Ак Барса», и лучшие ее годы были проведены в Тюмени, где Денис был свидетелем того, как местной команде «Газовик» возвращали родное имя «Рубин». Закончив в нем карьеру, Ячменев его же и стал тренировать, так что можно смело утверждать, что в «Ак Барсе» появился тренер из «Рубина». Последним из таковых был патриарх тренерского цеха Казани Анатолий Муравьев, который поработал с «Рубином» в 1976 году, в промежутке между минским «Торпедо» и польским «Баилдоном» из Катовице. В советские времена что-то незримо связывало СК им. Урицкого и польский чемпионат, откуда в Казань приезжали тренировать и Евгений Егоров и Виталий Стаин.

В «Ак Барсе» появился тренер из «Рубина». realnoevremya.ru/Максим Платонов

Второй грузин-хоккеист в Казани

Третий челябинец в новом тренерском штабе «Ак Барса» — это наставник вратарей Георгий Гелашвили. И второй по счету грузин в хоккейной Казани. Хотя хоккей в Грузинской ССР развивался еще в начале шестидесятых, и на первой Спартакиаде народов СССР 1962 года сборная Грузии выступала под руководством играющего тренера Валентина Захарова (с 1957 по 1958 годы он играл в Казани за ХК «Красное знамя»). Победы над сборными Киргизии 1:0 и Армении 11:2 не слишком вдохновили местное спортивное руководство, и хоккей заглох. Уже во времена его фаната Леонида Брежнева игрок той сборной Грузии Нодар Донадзе организовал в Тбилиси детскую команду «Пирвели Мерцхали», которая даже выходила в финал «Золотой шайбы» 1982 года. Ворота грузинской команды защищал Константин Бахуташвили (ХК «Итиль», 1991—1993 годы). Получается, что Гелашвили — второй грузин в «Ак Барсе», начиная с Бахуташвили, а между ними был еще абхаз Энвер Лисин.

Гелашвили, как мы писали, воспитанник Виктора Перегудова, и у него было любопытное пересечение карьеры с наставником: Гелашвили после родного «Трактора» играл в Караганде за местный «Казахмыс». Затем команда переехала в город Сатпаев, а Гелашвили вернулся в «Трактор», где не смог сработаться с тренером Андреем Назаровым, еще одним воспитанником Перегудова только более старшим, 1974 года рождения.

Гелашвили тогда требовал повышения контракта, а у Назарова в составе был сын легенды хоккейного Челябинска Сергея Мыльникова — Сергей Мыльников-младший. Мы, кстати, обещали, что с династиями челябинских хоккеистов покончили. Да, назовем еще только одну, вратарскую, в которой отец и младший сын по имени Сергей плюс старший сын Дмитрий Мыльниковы.

Другим голкипером основы у Назарова был Данила Алистратов, внук тогдашнего губернатора Петра Сумина. Именно эта пара голкиперов участвовала в массовой драке с «Ак Барсом» 8 января 2008 года, когда Мыльников-младший охаживал Мику Норонена, в спарринг с Алистратовым готов был встать огромный Василий Кошечкин.

Еще один участник того ледового побоища в 2008 году в Казани Михаил Жуков сейчас работает в Швеции, в тренерском штабе своего отца Сергея Жукова. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сумин умер в 2011 году, и в этом же году Алистратов покинул «Трактор». Кстати, еще один участник того ледового побоища в 2008 году в Казани Михаил Жуков сейчас работает в Швеции, в тренерском штабе своего отца Сергея Жукова. Тоже бывшего игрока «Трактора» и представителя хоккейного семейства, у него еще есть брат, который играл, сейчас тренирует. Но они уроженцы Перми.

Что касается Гелашвили, то он ушел раньше, покинув «Трактор» по ходу 2008 года, и перейдя в «Мечел». В 2009 году Георгий Гелашвили защищал ворота ярославского «Локомотива», дошел с ним до финала Кубка Гагарина, где уступил «Ак Барсу», так что ему есть что обсудить с Алексеем Тертышным. Как и с первым детским тренером Виктором Перегудовым, поскольку Гелашвили заканчивал игровую карьеру в той же «где-где» Караганде только в команде под названием «Сары Арка». А до нее поиграл в Ханты-Мансийске, где дубль тренировал Алексей Тертышный. Вообще, Гелашвили было свойственно работать на чужбине с тренерами-уроженцами Челябинска: Анатолием Картаевым в Караганде, Павлом Езовских в Ханты-Мансийске.

Макрицкий — самый титулованный из новичков

Уроженец белорусского хоккея Александр Макрицкий выбивается из общего списка дебютантов тренерского цеха «Ак Барса». Воспитанник знаменитой школы минской «Юности», начинал в «колхозной» ШВСМ «Прогресс». Ранее это был СКИФ ШВСМ, объединенный спортклуб института физкультуры и школы высшего спортивного мастерства, затем содержать команду вызвался тогдашний колхоз-миллионер из Гродно.

Советские колхозы принято считать нищими, только вот один узбекский «Политотдел» содержал женскую команду по хоккею на траве и футбол. Командами из сельского общества были «Пахтакор» из Ташкента, краснодарская «Кубань» и четверть команд с Украины, где были две «Нивы» из Винницы и Тернополя, и три «Колоса» из Никополя, Павлограда и Полтавы. «Рубин» ездил в узбекский Янгиарык, играя там с командой, находившейся на содержании хлопководческого колхоза имени Ахунбабаева.

Вот и ХК «Прогресс» имел отношение к нынешнему агрогородку Вертелишки, руководителем которого был легендарный Александр Дубко, а еще будущие «барсы» Олег Романов и Руслан Салей, будущие «нефтехимики» Олег Антоненко и Владимир Копать, нынешний тренер нижнекамцев Олег Леонтьев, этнический немец Андрей Генкель, чей сын Кристиан Хенкель сейчас играет в Казани.

Первой отвалилась рижская команда, и вместо нее в Межнациональной хоккейной лиге дебютировал «Нефтехимик». realnoevremya.ru/Максим Платонов

Макрицкий переехал в Нижнекамск, когда в Россию массово хлынули воспитанники ближнего зарубежья. С развалом СССР, все эти «Пардаугава», «Тивали», «Сокол-Эскулап» проявили себя неконкурентными. Первой отвалилась рижская команда, и вместо нее в Межнациональной хоккейной лиге дебютировал «Нефтехимик». А со следующего сезона МХЛ перестал существовать, и ему взамен пришел чемпионат России, чьи команды были усилены белорусами, казахами и украинцами. И уже в качестве действующего игрока «Нефтехимика» белорус Александр Макрицкий выиграл чемпионат мира (группа Б) и завоевал путевку на Олимпиаду в Нагано-1998.

Но уже в нулевые годы пошел обратный процесс, связанный с созданием открытого чемпионата Белоруссии, на базе клубов этой страны, а также Латвии и Украины. Воспитанники «Ак Барса» Максим Знаменский, Искандер Мухаметшакиров, Павел Прыгунов, Михаил Шибанов, нижнекамцы Степан Горячевских, Алексей Угаров, поигравший за «Нефтехимик» Андрей Степанов стали играть в чемпионате соседней страны, а трое последних еще и за сборную Белоруссии, в которой с Олимпиады 2002 понимали, что там, где «Нефтехимик» — там победа (доказано в Солт-Лейк-Сити Владимиром Крикуновым и Владимиром Копатем).

Из прошлого тренерского штаба в «Ак Барсе» остались только тренер по вратарям Александр Агопеев и физиотерапевт Брендон Бови. Но последний может обеспокоиться, если дела у нового тренерского штаба пойдут слишком хорошо. Поскольку у Макрицкого есть сын, также экс-хоккеист, а сейчас физиотерапевт омского «Авангарда», откуда Бови и перешел в Казань.

