«Куда делись 38 миллионов?»: офицер Татвоенкомата считает — в «могильном» деле не докопались до правды

Как обвиняемый подполковник просил об оправдании и критиковал силовиков

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня суд Казани намерен предоставить последнее слово обвиняемым в уводе 38 миллионов путем фиктивной установки 1 264 надгробий ветеранам Великой Отечественной войны в Казани и Уфе. В прениях подсудимый экс-начальник Центра соцобеспечения Татвоенкомата Игорь Скороход назвал верхом абсурда запрошенный прокуратурой срок в 9,5 года колонии. По его мнению, гособвинитель не представил ни одного доказательства, что он — Скороход — получил хотя бы копейку из тех миллионов Минобороны. Иное подполковник назвал фантазиями прокурора, а еще обвинил следователя в попытке внести заведомую ложь в протокол его допроса. Подробности — в репортаже «Реального времени».

«Его речь не основана ни на законе, ни на совести»



Это уголовное дело возбудили больше четырех лет назад. На финише процесса подсудимый офицер в отставке Игорь Скороход заявил — следователям удалось растоптать его репутацию, но вряд ли цель расследования заключалась именно в этом.

«Обвинения нанесли мне и моей семье глубокую психологическую травму, перечеркнули наработанный авторитет за 36 лет трудовой деятельности, включая 28 лет службы в военкомате — успешной и безукоризненной», — признался бывший начальник Центра соцобеспечения Военного комиссариата Татарстана.

По его мнению, военным следователям, прокурорам и оперативникам ФСБ так и не удалось ответить на ряд ключевых вопросов:

— Куда же делись столь огромные суммы, 38 миллионов рублей?.. Если установлены контрагенты и физлица, на которых открывали карты для обналичивания, почему нет ответа — кто получал эти деньги? Как они были израсходованы? Кто заказчик преступления? Ответы материалы дела не содержат. А значит, дело не расследовано...

Интересы Игоря Скорохода в суде защищают два адвоката — Наиль Валетов (слева) и Оксана Галаганова. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Скороход отметил — никто из допрошенных по делу лиц не заявляет, что он лично получил хотя бы копейку с тех пропавших денег. По его мнению, предварительное расследование изначально велось с обвинительным уклоном и объективная проверка его показаний не проводилась. «Для психологического давления ко мне применялись не основанные на законе меры пресечения — арест и домашний арест с унизительным электронным браслетом слежения на ноге», — отметил он.



Еще одним способом воздействия подсудимый считает перенос следственных действий в Самару, хотя часть сотрудников следственной группы работали в Казани: «Это делалось с целью заставить меня расходовать личные денежные средства, которых в связи с длительным преследованием и невозможностью устроиться на работу фактически нет».

Свою долю критики от подполковника получила и позиция гособвинителя по этому делу. «Его речь в суде не основана ни на законе, ни на совести», — заявил Скороход.

Подсудимый Борис Тутаев в прениях выступить не смог. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Отметим, второй подсудимый — капитан в отставке Борис Тутаев от выступления в прениях отказался. После перенесенных инсультов у него серьезно нарушена речь. Причем, по данным защиты, нарушения эти имели место и на момент инкриминируемых деяний Тутаеву — бывшему руководителю «Военно-мемориального общества РТ» и целого ряда фирм в сфере похоронных услуг в Татарстане и Чувашии.

Версия обвинения и жесткие сроки

Из двух вменяемых эпизодов растраты либо присвоения средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) Игорь Скороход не признает оба, тогда как Борис Тутаев отрицает лишь первый.

Эпизод 1. «Нарисованные» памятники: по версии обвинения, Тутаев и Скороход с 2012 по 2019 год в составе организованной группы похитили 38 млн 316 тысяч рублей, по версии силовиков, путем представления через подставные фирмы сфальсифицированных документов на возмещение якобы понесенных расходов по изготовлению и установке 1 264 надгробных памятников ветеранам Великой Отечественной войны. К слову, по каждому надгробью для отчета требовалось и четыре подтверждающих фото.

Деньги утекали на счета ООО «Фатум», «ГранитМраморСервис», «Ритуал-С», «РитуалСбытСервис», «Вечность» и «Компания «Мемориал», которые фактически работы не выполняли. Более того, указанные в документах ветераны «никогда не рождались и не умирали», подчеркивал на старте процесса старший помощник Казанского военного прокурора Дмитрий Резаев. Соучастником подсудимых по этому эпизоду силовики считают теневого директора одной из фирм-«прокладок» Вадима Муслимова, объявленного в международный розыск еще в 2021 году.

По мнению гособвинителя Дмитрия Резаева, вина обоих фигурантов доказана полностью. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Эпизод 2. Липовый пенсионер: похищенными силовики считают еще 1 млн 594 тысячи рублей — эту сумму Минобороны выплатило Тутаеву в 2013—2021 годах в качестве военной пенсии по выслуге лет. По версии обвинения, основанием для этой выплаты стали заведомо ложные сведения в личном деле Тутаева о его 28-летнем военном стаже, которые будущий пенсионер и его приятель из Татвоенкомата внесли совместно.

По мнению гособвинителя, вина обоих доказана полностью. Еще несколько месяцев назад в своей речи он запросил для Скорохода 9,5 года колонии общего режима с ограничением свободы на 2,5 года и лишением права занимать руководящие должности в органах власти на 2,5 года, а для Тутаева — 7 лет колонии общего режима с последующим ограничением свободы на 2 года. А еще просил удовлетворить гражданский иск Минобороны к подсудимым за вычетом 50 тысяч рублей, погашенных семьей Тутаева.

Отметим, что представитель потерпевшего министерства, попутав гражданский и уголовный процесс, просила суд солидарно взыскать ущерб по первому эпизоду аж с пятерых — с Игоря Скорохода и Бориса Тутаева, с беглого Вадима Муслимова, а также свидетелей Аклимы Мубаракшиной и Евгения Талалина.

Обвинявшуюся в халатности экс-сотрудницу Татвоенкомата судить не будут — истек срок давности. Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Экс-сотрудница Татвоенкомата Мубаракшина ранее обвинялась в преступной халатности за то, что составляла списки на оплату якобы оказанных семьям ветеранов услуг без проведения проверки. Ее дело прекратили за истечением срока давности.

Учредителя компании «Вечность» Талалина по делу о памятниках даже отправляли в СИЗО, но позже освободили — сначала от ареста, затем от уголовной ответственности.

«Была попытка следователя внести в протокол заведомую ложь»

С иском Минобороны Игорь Скороход и Борис Тутаев не согласны. Первый подчеркивал — похищенное путем присвоения имущество, как считает следствие, ему никогда не вверялось. Спецсчет для перечисления компенсаций был открыт в Москве, откуда средства перечислялись в территориальные отделения Банка России. Но доступа к этому счету и возможности управления им у Скорохода никогда не было. Он был полномочен лишь подписывать первичные документы по выплатам — «на основании надлежаще оформленных подтверждающий документов, в том числе от ритуальных организаций».

Подполковник настаивает — о подделке он лично ничего не знал: документы «соответствовали всем законодательным и ведомственным нормативным актам», ежегодно проверялись заезжими ревизорами и никаких подозрений не вызывали. «Доводы, что я, Тутаев и Муслимов решили организовать ОПГ, являются всего лишь умозаключениями и фантазиями стороны обвинения и не подкреплены доказательствами», — подчеркнул Скороход и назвал откровенной ложью версию, что он лично фабриковал документы и для выплат за несуществующие памятники, и для незаконного назначения пенсии Тутаеву.

— Я никогда не совершал подобных преступлений, никогда не организовывал преступных групп. Гражданина Муслимова вообще не знаю. И он подтверждал это в своих показаниях (после того допроса правоохранители потеряли бизнесмена Муслимова на годы, — прим. ред.), мы никогда не встречались и не общались. Тутаева я знал примерно с 2001 года — он в то время являлся директором «Военно-мемориальной компании». Учитывая его состояние здоровья в 2013-м, я всего лишь оказал ему помощь с назначением пенсии на основании надлежаще оформленного пенсионного дела. О том, что оно содержит недостоверные сведенья, я, как и другие сотрудники, не знал и не предполагал.

Как утверждает подсудимый подполковник, обвинение не представило доказательств даже звонков между ним, Тутаевым и Муслимовым за 7 лет предполагаемых хищений. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Игорь Скороход уверяет — заявление прокурора о наличии длительных товарищеских отношений с Тутаевым и Муслимовым и его ссылка на данные детализации звонков не основаны на материалах дела. По словам подсудимого, ни одного соединения с каким-либо номером Тутаева в них нет, закрепить эту версию представитель следствия пытался незаконным путем:

— Была попытка следователя внести в протокол моего допроса заведомую ложь, якобы Тутаев 15 раз звонил мне с зарегистрированного на чужое имя номера... Однако я таких показаний не давал! Мои защитники возмутились, попросили следователя отразить в протоколе то, что говорилось на самом деле, он отказался. Поэтому мне пришлось отказаться от подписи в этом протоколе...

Секретный свидетель и загадочный эксперт

Скороход напомнил — показания допрошенных судом свидетелей значительно отличались от того, что указывалось силовиками в их допросах. На своем стояли только секретная свидетельница «Мурзова» и эксперт Смахтин. Первая уверяла — находясь в изоляторе, слышала от Мубаракшиной (ныне освобожденной от уголовной ответственности, — прим. ред.), якобы Скороход причастен к хищению 38 млн и, чтобы Мубаракшина не давала на него показаний, пригрозил ей перед допросом и дал за молчание 30 тысяч рублей. При этом сама Мубаракшина в суде эту информацию не подтвердила и вообще заявила — ни с кем из сокамерниц деталями дела не делилась.

По мнению Скорохода и его защитников Наиля Валетова и Оксаны Галагановой, показания «Мурзовой» не могут быть достоверными в силу объективных причин. Как выяснилось в ходе процесса, на момент водворения в изолятор Мубаракшина сумму предполагаемого ущерба еще не знала, эту цифру ей сообщили только на заседании по мере пресечения, с которого фигурантка дела отправилась... домой. Так что поведать «Мурзовой» новые детали просто не могла.

В назначении новой почерковедческой экспертизы суд отказал. Максим Платонов / realnoevremya.ru

К недопустимым доказательствам защита относит и результат почерковедческой экспертизы, проведенной судебно-медицинским экспертом Смахтиным. Первое комиссионное заключение опытных экспертов ЭКЦ МВД Татарстана показало — по представленным следствием копиям предположительно недостоверных документов невозможно ответить утвердительно, что рукописные записи выполнены именно обвиняемым Скороходом.

В отличие от коллег из ЭКЦ, эксперт Смахтин в своем заключении дает именно нужный следствию ответ — часть записей в личном деле Тутаева сделал именно Скороход. Но что стоит за этим заключением? Как отмечал в прениях адвокат Наиль Валетов, этот эксперт не ссылается на примененные им методики, не перечисляет представленные для исследования документы, не выявляет ни одного различия в почерке и при этом указывает, что предупрежден об уголовной ответственности за достоверность экспертизы... за 10 дней до ее назначения! Тот же эксперт позднее однозначно утверждает — нашел почерк Скорохода и в представленных на выплату компенсаций материалах от мемориальных компаний, и в документах из военкоматов...

В своей речи защитник Валетов также подчеркнул: сколько почерковедческих экспертиз на счету у судебно-медицинского эксперта Смахтина, так и осталось неизвестным. А еще напомнил — ходатайство о назначении судом новой почерковедческой экспертизы Советский райсуд Казани отклонил.

Борис Тутаев не признает лишь первый эпизод, Игорь Скороход просит полного оправдания. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Напомним, ранее подсудимые и адвокаты также заявляли ходатайства о прекращении уголовного дела за сроком давности и об исключении из доказательств массива следственных действий, проведенных с санкции военных судов Казани и Самары. По версии защиты, следователи должны были обращаться за разрешениями в федеральные суды общей юрисдикции, поскольку Скороход на момент возбуждения дела был гражданским служащим военкомата. Эти ходатайства судья Сергей Аптулин намерен рассмотреть в совещательной комнате при постановлении итогового решения.

— Все доводы о моей виновности основаны исключительно на предположения, теориях, догадках и сфабрикованных документах, — заявил в финале своей двухчасовой речи экс-начальник подразделения Татвоенкомата. — Верхом абсурда считаю заявленный гособвинителем срок — 9 лет и 6 месяцев — фактически максимальный. Хочется спросить — за что?! Прошу вынести оправдательный приговор за непричастностью к обоим эпизодам, прекратить уголовное преследование за отсутствием состава преступления, снять арест с имущества и признать за мной право на реабилитацию. Доклад закончил.

Адвокат Тутаева о пустословии и «халве»

В свою очередь, адвокат Андрей Кропотов в защиту Тутаева заявлял — расчетный счет, с которого уходили деньги на компенсации, зарегистрирован в Нижнем Новгороде, а «технические» компании, по версии обвинения, находились в Приволжском районе Казани. «Место изготовления фиктивных документов не установлено вовсе. Так какое отношение к совершенному преступлению имеет Советский район Казани?» — адресовал вопрос Советскому райсуду защитник.

Кропотов просил суд о полном оправдании Тутаева по эпизоду с компенсациями за памятники.

— Фундаментом необоснованного обвинения является тезис о совершении преступления в составе организованной группы. Если выдернуть эту «группу» — от дела не останется ничего. Надо описывать действия каждого, а такого описания нет — сплошное пустословие и притворство, — считает адвокат. — Это как с халвой — если ее нет во рту, сколько не повторяй это слово — слаще не станет.

Адвокат Андрей Кропотов (справа) просил о полном оправдании Тутаева по эпизоду с компенсациями за памятники. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Защитник заявил — лишь 8 из 100 допрошенных в суде знают Бориса Тутаева, но что же они рассказали? «Шакиров в суде показал — дела вел только с Муслимовым, Тутаев сидел в машине и никуда не выходил. Второй свидетель Шарипов (номинальный, по версии следствия, учредитель фирмы «Ритуал С») показал — Тутаев был водителем у Муслимова, сам ни с кем не общался из-за проблем с дикцией. Третий — Талалин (экс-обвиняемый из ООО «Вечность», — прим. ред.) показал: фирму предложил открыть друг детства Муслимов, документы передавал только он, Тутаев сидел в машине и больше ничего не делал», — выборочно процитировал Кропотов материалы с допросов.

«Сотрудница военкомата Сучкова в суде показала: видела Тутаева несколько раз в военкомате. Оформляла его пенсионное дело. Дружил ли он со Скороходом, не знает, — продолжил оглашение защитник. — Свидетель Гараев рассказал — перед опознанием следователь ему сначала показал фото Тутаева, потом видео с Тутаевым и сказал — этого человека нужно опознать. Потом повели на опознание и свидетель опознал, сказал: именно этот человек покупал у него сим-карты. Свидетель Съемщиков подтвердил суду: ни Тутаева, ни Скорохода не знает. Некий Зиганшин просил его зарегистрировать фирмы, потом весь пакет документов он передал Зиганшину».

А вот свидетель Мутыков в ходе процесса сообщил — именно Тутаев несколько раз приходил в его организацию, чтобы заказать изготовление печатей. При этом на представленных прокурором копиях документов оттиски с тех самых заготовок не опознал — сказал, что печати с гербом его организации делать запрещено, напомнил суду адвокат.

Преследование Бориса Тутаева по второму эпизоду дела Андрей Кропотов просил прекратить за сроком давности.

Приговор по этому делу может быть оглашен до середины июня. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Гособвинитель Дмитрий Резаев воспользовался правом на реплики и попенял участникам процесса на то, что «наполнили свои выступления словами «ложь», «неправда» и иными неуместными выражениями». Позицию подсудимых и защитников относительно не той подсудности и подследственности он назвал несостоятельной, указав, что преступления совершены до вынесения соответствующего постановления Пленума Верховного суда РФ.

В то же время представитель военной прокуратуры согласился с одним весомым аргументом адвокатов и попросил суд не учитывать те протоколы свидетелей, которые не оглашались в суде. В числе таких — показания уже не обвиняемой в халатности Аклимы Мубаракшиной.

Ожидается, что сегодня, после выступления Скорохода с последним словом, суд удалится в совещательную комнату. Приговор по этому делу может быть оглашен до середины июня.