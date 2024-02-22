1 260 надгробий из фотошопа: за что прокурор запросил 9 лет офицеру Татвоенкомата

В суде Казани стартовали прения по делу об уводе 40 миллионов у Минобороны

Фото: Плотникова Ирина

Подделывал подписи за генерала Погодина и военкомов Казани, вместе с подельниками выкачал из казны Минобороны 40 млн рублей и сжег компромат на фоне начавшейся проверки. Такие доказательства против экс-начальника центра соцобеспечения Татвоенкомата Игоря Скорохода озвучил гособвинитель в прениях по делу о циничном хищении компенсаций за 1 264 надгробья ветеранам Великой Отечественной в Казани и Уфе. Как показало следствие, ради наживы памятники рисовали в фотошопе, ветеранов придумывали, и госказна исправно платила за эту липу аж 7 лет. О чем признался в суде экс-военком РТ и кому из свидетелей Минобороны предъявило иск — в репортаже «Реального времени».

16,5 года на двоих от прокурора



Резонансное дело о ритуальной мистификации стартовало под прицелами камер 2 года назад. На кульминации процесса в зале Советского райсуда Казани присутствовал лишь один журналист.

Старший помощник Казанского военного прокурора Дмитрий Резаев за час успел провести оценку ключевых доказательств и попросил признать виновными двух отставных офицеров — подполковника Игоря Скорохода и капитана Бориса Тутаева.

Скороход ранее служил начальником центра социального обеспечения Татвоенкомата, Тутаев отдал армии 16 лет и ушел в запас с поста помощника коменданта железнодорожного участка, станции и аэропорта «Казань», однако больше известен в качестве бизнесмена. В свое время он был гендиректором и учредителем «Военно-мемориального общества РТ» и «Военно-мемориальной компании Казани», а также целого ряда схожих татарстанских и чувашских фирм в сфере похоронных услуг.

ФСБ, СК и прокуратура обвиняет Тутаева и Скорохода в двух эпизодах растраты средств Министерства обороны РФ в особо крупном размере. С 2012 по 2019 год они в составе организованной группы похитили 38 млн 316 тысяч рублей, по версии силовиков, путем представления сфальсифицированных документов на возмещение якобы понесенных расходов по изготовлению и установке 1 264 надгробных памятников ветеранам Великой Отечественной войны.

По данным обвинения, миллионы Минобороны РФ утекали на протяжении семи лет.

Гособвинитель заявил, что Тутаев подыскивал граждан, на которых регистрировались якобы оказывающие данные услуги организации, а затем от лица этих граждан фальсифицировал документы для предоставления в военкомат. Ведь по закону родственники погибших на войне имеют право на компенсацию таких расходов от государства. В свою очередь Скороход отвечал за то, чтобы липовые документы были приняты в работу и направлены на оплату за подписью самого обвиняемого и его непосредственного начальника — военного комиссара республики Сергея Погодина, считает старший помощник военного прокурора.



По данным обвинения, миллионы Минобороны РФ утекали на протяжении семи лет — через такие ООО как «Фатум», «ГранитМраморСервис», «Ритуал-С», «РитуалСбытСервис», «Вечность» и «Компания «Мемориал».

Второй эпизод особо крупной растраты касается 1 млн 594 тысяч рублей, которые Минобороны в 2013—2021 годах выплатило Тутаеву в качестве военной пенсии по выслуге лет. По версии обвинения, основанием для этой выплаты стали заведомо ложные сведения в личном деле Тутаева, которые будущий военный пенсионер и его приятель Скороход внесли совместно. Более того, по данным силовиков, начальник центра соцобеспечения Татвоенкомата поручил подчиненным подготовить нужные для назначения пенсии документы, а также лично отвез это личное дело в окружное управление, где получил за Тутаева пенсионное удостоверение.

9 лет и 6 месяцев колонии общего режима запросил гособвинитель для Игоря Скорохода.

Действия подполковника Игоря Скорохода гособвинитель оценил весьма жестко — запросил по совокупности двух эпизодов 9 лет и 6 месяцев колонии общего режима с ограничением свободы на 2,5 года и лишением права занимать руководящие должности в органах власти на 2,5 года.



Наказание для Бориса Тутаева представитель военной прокуратуры предложил чуть мягче — 7 лет колонии общего режима с последующим ограничением свободы на 2 года, попросив взять под стражу в зале суда после оглашения итогового решения.

На данный момент оба подсудимых находятся на свободе. Скороход успел побывать в СИЗО и под домашним арестом, но вину так и не признал. Тутаев признал лишь пенсионный эпизод, меру пресечения через суд ему не избирали — ввиду проблем со здоровьем.

Минобороны усматривает «пробелы» на скамье подсудимых

Юрист Татвоенкомата Алина Калимуллина на прения не пришла. Однако ранее поддержала гражданский иск потерпевшего Министерства обороны РФ о взыскании ущерба по двум эпизодам преступлений на общую сумму в 40 млн рублей. За вычетом тех 50 тысяч рублей, что еще до начала судебного процесса возместила семья Тутаева.

Чтобы избежать огласки документов о восьмилетних выплатах по лжевыслуге лет Калимуллина настояла на переводе части заседания в закрытый режим. Чем вызвала недоумение других участников процесса, который длится уже 2 года.

Еще большим недоумением для профессиональных юристов стала позиция потерпевшего Минобороны РФ, в интересах которого юрист Калимуллина в уголовном процессе поддержала гражданский иск в отношении пятерых фигурантов дела.

В качестве соответчиков по иску Минобороны РФ указаны еще три лица, которых нет на скамье подсудимых.

Погашать ущерб по эпизоду с мемориальными выплатами на 38,3 млн рублей, по мнению министерства, должны не только Тутаев и Скороход.

В качестве соответчика указан бывший одноклассник Тутаева, теневой директор одной из фирм-«прокладок» Вадим Муслимов, объявленный в международный розыск по этому делу еще в 2021 году. По данным источников «Реального времени», скрылся он еще в апреле 2020-го, как только с подачи сотрудников ФСБ в Казани возбудили дело о предполагаемом мошенничестве в отношении Скорохода и неустановленных лиц. Ряд свидетелей по делу указывали — часть обналиченных денег передавали именно Муслимову. Никаких данных об эффективности принимаемых мер по его розыску в суде не озвучивалось.

Еще одной соответчицей Минобороны просит признать бывшую подчиненную Игоря Скорохода — Аклиму Мубаракшину, которая в ноябре 2020-го была задержана по этому делу и даже ограничена запретом определенных действий. Позднее Мубаракшину обвинили в преступной халатности — именно она без проведения проверки составляла списки на оплату якобы оказанных услуг семьям ветеранов и вносила их в электронный реестр, действуя по указанию непосредственного начальника. Дело покаявшейся экс-сотрудницы военкомата прекратили за истечением срока давности. Так что в процессе Советского райсуда она участвовала в качестве свидетеля.

В октябре 2020-го в СИЗО по этому делу оказался и учредитель ныне ликвидированной компании «Вечность» Евгений Талалин. Впрочем, в декабре того же года его выпустили под подписку, а затем освободили и от уголовной ответственности. Тем не менее в Минобороны полагают, что выплачивать растраченные миллионы двое обвиняемых, беглый и два свидетеля, должны в солидарном порядке.

По версии Скорохода, о сфальсифицированных документах от мемориальных компаний он ничего не знал.

Гособвинитель поддержал иск лишь в части Скорохода и Тутаева. Не исключено, что суд при вынесении приговора оставит требования Минобороны без рассмотрения.

Скорая для подсудимого и сроки давности

Факт хищения бюджетных средств по схеме липовых надгробий для никогда не рождавшихся «ветеранов» подполковник Игорь Скороход подтверждал еще на старте процесса. Отрицал лишь свое участие в схеме: «Ни один ветеран и родственник не пострадал. Просто путем подложных документов украдены бюджетные деньги. Но я к этому отношения не имею».

На той же версии он настаивал в ходе судебного допроса, уверяя, что в преступный сговор не вступал, и о сфальсифицированных документах от мемориальных компаний ничего не знал.

А вот допросить Бориса Тутаева в суде не удалось. И не потому что он был против. После трех перенесенных инсультов у него нарушена речь. Так что каждый его ответ для суда «переводит» защитник.

Дозвониться в казанскую неотложку ни адвокатам, ни приставам не удалось. «Скорую» для Бориса Тутаева вызвали через Пестрецы.

За пару заседаний до прений Тутаеву прямо в суд пришлось вызывать скорую. Прохожие заметили его лежащим у здания суда. Приставы помогли встать и вызвали медиков на помощь — когда адвокатам не удалось дозвониться по телефонам экстренных служб «112» и «103». По данным «Реального времени», по данным номерам продолжительное время со скорой не могли связаться и сотрудники УФССП и вызвать скорую в Советский райсуд Казани им удалось лишь после дозвона на станцию медицинской помощи в Пестрецах. Такой вот лайфхак на день снегопада.

После просмотра видеозаписи работники суда сообщили — упал подсудимый на ровном месте, едва ухватившись за металлический поручень: «Вероятнее всего — подскочило давление». Эту версию подтвердили и медики, оказавшие мужчине первую помощь. Заседание в тот день было кратким — ввиду состояния здоровья Бориса Тутаева в процессе объявили перерыв. При этом собрались участники не на третьем этаже, где обычно работает судья Сергей Аптулин, а на первом. Там же прошло и следующее заседание по этому делу.

Не признавший вину Игорь Скороход в финале судебного следствия попросил суд о прекращении своего уголовного дела. Сослался на постановление пленума Верховного суда РФ о судебной практике по делам о мошенничестве и растрате в части сроков давности.

«Растрату следует считать оконченной с момента ее начала. У нас в деле два эпизода. Первый, как озвучено обвинением, начался не позднее февраля 2012 года, второй — в апреле 2013-го. Следовательно сроки давности привлечения меня к ответственности истекли. Прошу прекратить уголовное дело по обоим эпизодам», — обратился военный в отставке к суду.

Подсудимые и трое их защитников просили о прекращении дела за истечением сроков давности.

Такое же ходатайство заявил адвокат Андрей Кропотов в защиту Тутаева. «Растрату следует считать оконченным преступлением с момента начала преступного издержания имущества», — привел он цитату из постановления пленума ВС РФ и добавил — первые компенсации за фиктивную установку памятников по материалам дела были перечислены в ООО «Фатум» в марте 2013 года, а значит и десятилетний срок давности истек еще в 2023 году.

В свою очередь гособвинитель Дмитрий Резаев просил суд отклонить оба ходатайства, отмечая, что речь идет не о разовом, а о длящемся годами преступлении, значит, об истечении сроков давности не может быть и речи.

Председательствующий по делу судья сообщил — решения по этим ходатайствам будет принято в совещательной комнате вместе с итоговым решением по делу.

Скороход объявил незаконными решения военсудов Самары и Казани

Также не были рассмотрены ходатайства о недопустимости и исключении весьма солидного блока доказательств. Так, подсудимый Игорь Скороход заявил — гарнизонными судами Казани и Самары «систематически и многократно нарушалось правило подсудности». Он отметил, что военным судам подсудны уголовные дела обо всех преступлениях, совершенных военными.

«К числу военнослужащих я в инкриминируемый мне период не относился... При таких обстоятельствах все вынесенные судьями Казанского и Самарского гарнизонных судов решения являются незаконными», — обозначил свою позицию обвиняемый, не уточняя, с какого периода большинство сотрудников Татвоенкомата получили статус госслужащих.

Из речи Игоря Скорохода следовало — на основании 150 судебных постановлений сотрудниками ФСБ и следователями было проведено 96 следственных действий, включая обыски и выемки в его доме и на даче, уже принадлежащей родственнице жены, а также масштабное изъятие документов в самом Татвоенкомате, запросы в сотовые компании, аресты имущества, назначение экспертиз и прочее. Все добытые в результате этих действий доказательства подсудимый попросил признать недопустимыми и исключить их.

Советский райсуд Казани не вправе отменять решения Казанского военного суда, указывал гособвинитель.

Также просил признать недопустимым рапорты рядовых и весьма высокопоставленных чекистов. И протоколы своих опросов сотрудниками отдела ФСБ по Казанскому гарнизону в феврале 2020-го, как «полученные в отсутствие защитника и не подтвержденные в суде».

Одним из недопустимых доказательств Скороход назвал донесение руководителя УФСБ России по Казанского гарнизону со содержанием о том, что «моя бывшая подчиненная Мубаракшина якобы получила от меня 30 тысяч рублей за дачу ложных показаний...».

Обвиняемый попенял силовикам, что при обыске у него в жилище изъяли деньги жены от продажи автомобиля и декретные выплаты дочери — «последние после многочисленных жалоб вернули». К слову — Казанью обыски не ограничились. Силовики побывали и в Самаре — в домах сотрудников Минобороны, которые приезжали с ревизией в Татвоенкомат...

Недопустимым доказательством подполковник назвал и заключение почерковедческой экспертизы от 8 апреля 2021 года по письму из МУП «Ритуал». «В этой экспертизе по трем цифрам от имени директора МУП сделан вывод, что писал их не он, а я», — заметил Скороход.

Адвокаты Наиль Валетов и Оксана Галаганова поддержали ходатайство своего клиента. А защитник Тутаева предложил гособвинителю «постранично» и по документам опровергнуть озвученные доводы.

Представитель военной прокуратуры Дмитрий Резаев ограничился устной позицией. «В данном процессе суд не вправе принять решение об отмене постановлений гарнизонных судов, вступивших в законную силу», заметил он и добавил, что все оспариваемые следственные действия проводились при наличии соответствующих судебных санкций.



Одну из опознавших Тутаева свидетельниц суд не смог ни найти, ни допросить.

Судья обещал оценить доводы сторон в совещательной комнате. Такую же позицию он озвучил по ходатайству адвоката Андрея Кропотова об исключении из числа доказательств протоколов очных ставок без предварительного выяснения четких примет, по которым предполагаемый свидетель сможет опознать человека — в данном случае Бориса Тутаева. Указание в допросах «узнаю по чертам лица и по силуэту» он раскритиковал, добавив, что вышеуказанный свидетель в ходе судебного допроса заявлял — Тутаева запомнил по очкам и несвязной после инсульта речи. «При процедуре опознания Тутаев был без очков, что отражено в протоколе» — подчеркнул защитник.

Заметим, одну из опознавших — Серазетдинову — суд не смог ни найти, ни допросить. Однако ее показания о создании фирмы по просьбе Тутаева и передаче ему данных о счете оглашались стороной обвинения.

О чем рассказал экс-военком Татарстана

Сам факт преступного увода денег Минобороны гособвинитель доказывал в прениях ссылкой на неопровержимые доказательства. В их числе — ответ от начальника отдела внутренней миграции УВД Казани — «члены семей — 1 269 якобы умерших граждан — по указанным адресам не проживают и не зарегистрированы», а еще письма из управления ЗАГС Кабмина РТ и Уфимского горотдела ЗАГС — «записей актов о рождении и смерти в отношении представленного [следствием] списка не имеется».

Инженеры казанских кладбищ в суде тоже опровергли существование могил из лиц, чьи родственники якобы поставили памятник и получили компенсацию. Да и районные военкоматы Казани на запрос о «ветеранах» отвечали однозначно — «на воинском учете не значились», «родственники за возмещением расходов не обращались».

В ходе внутренней проверки в военкомате РТ установлено, что подтверждающие документы по услугам фигурирующих в деле фирм «никогда не регистрировались установленным порядком, что подтвердили и свидетели», — подчеркнул старший помощник Казанского военного прокурора Дмитрий Резаев. И дальше процитировал слова одного из свидетелей, что документы по фирмам «Вечность» и «Ритуал-С» из военкомата пропали, находились на хранении у Скорохода, а потом были им уничтожены.

Сослался гособвинитель и на показания секретного свидетеля Мурзовой, которая в свою очередь ссылалась на слова Мубаракшиной (освобожденной от ответственности за халатность, — прим. ред.), якобы рассказывавшей такую историю: «Когда было выявлено хищение, ее к себе домой вызвал Скороход и сказал, чтобы следователям ничего не рассказывала, говорила, что все документы были на месте. Угрожал ей ее больным сыном. Дал за молчание 30 тысяч рублей и сказал, если будет молчать, даст еще». От той же секретной свидетельницы в суде, со ссылкой на Мубаракшину, прозвучала информация, что Скороход «на украденные деньги купил квартиру, два дома, постоянно разъезжал по заграницам, покупал золото» и «часть денег припрятал».

В качестве свидетеля по этому делу судом был допрошен на тот момент еще действующий военный комиссар Татарстана Сергей Погодин. Его показания в прениях гособвинитель отразил довольно скромно: «Я никогда не проверял оправдательные (подтверждающие, — прим. ред.) документы на установку памятников, мне Скороход всегда приносил только распоряжения и поручения на выплаты. Убедившись, что они уже подписаны Скороходом, я расписывался».

Между тем по результатам экспертиз в деле обнаружили несколько распоряжений об оплате, где от имени Погодина расписался Скороход.

Тутаева могли привлечь за мошенничество с установкой памятников ветеранам еще в далеком 2000 году, но тогда его преследование было прекращено.

К делу также приобщили переписку ныне обвиняемого с одним из руководителей окружного управления, которая затрагивала интересы трех меморальных компаний, якобы просивших приостановить выплаты либо перечислить деньги за памятники на счета другой организации (из числа фигурирующих в деле). Как отметил гособвинитель, в аппарате Татвоенкомата данные письма от «ГранитМраморСервиса» и «РитуалСбытСервиса» почему-то не регистрировались. По версии обвинения, Скороход сам готовил эти бумаги и направлял их в Сбербанк, на основании чего производились действия по изменению расчетных счетов. «Руководители Военного комиссариата РТ даже не знали о существовании таких писем и их не подписывали» — сообщил Резаев.

Также он отметил — Тутаева могли привлечь за мошенничество с установкой памятников ветеранам еще в далеком 2000 году, однако тогда его преследование было прекращено. Нюанс в том, что интересы потерпевшего в том давнем деле представлял... Скороход.

А в 2019-м ревизия в Татвоенкомате вскрыла отсутствие подтверждающих документов по 14 выплатам о захоронении ветеранов. Но за пару дней до окончания работы ревизоров именно Скороход представил два ответа от казанского МУП «Ритуал» с подтверждением, что все 14 памятников стоят. При обыске в доме у одного из тех ревизоров нашли копии документов о возмещении расходов за надгробья казанским ветеранам. Но копии эти эксперты назвали подделкой, указав — оттиски гербовых печатей не соответствуют оригиналам, как и подписи трех казанских райвоенкомов, а отдельные записи выполнены Скороходом...

На следующем заседании суда в прениях планирует выступить сторона защиты.