День в истории 18 мая: депортация крымских татар, «Летят журавли» в Каннах и Ночь музеев
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 18 мая 2024 года
Сегодня пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев», а любители фигурного катания могут поздравить с 22-летием российскую фигуристку Алину Загитову. В этот день 66 лет назад фильм «Летят журавли» получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале, 80 лет назад началась депортация крымских татар из Крыма в Среднюю Азию. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- 14-й Всероссийский форум татарских религиозных деятелей с участием раиса Татарстана Рустама Минниханова.
- Всероссийская акция «Ночь музеев».
Кто родился: Омар Хайям и Николай II
- 1048 — персидский поэт Омар Хайям (скончался 4 декабря 1131 года). Его имя известно всему миру благодаря четверостишиям — рубаи.
- 1862 — востоковед и путешественник Николай Катанов (скончался 9 марта 1922 года). Профессор преподавал языки, этнографию и историю тюркских народов в Казанском университете, Казанской духовной академии и в восточном отделении Северо-Восточного этнографического и археологического института. С 1905 по 1917 год был директором историко-этнографического отдела и председателем совета Казанского музея. Имя Николая Катанова носит Хакасский университет и переулок в Казани.
- 1868 — последний российский император (в 1894—1917 годах) Николай II Романов (погиб 17 июля 1918 года). Он отрекся от престола после Февральской революции 1917 года, вскоре в России началась Гражданская война. Когда к власти пришли большевики, он был отправлен на Урал и расстрелян в Ипатьевском доме в Екатеринбурге вместе со всей своей семьей 17 июля 1918 года. Николай II был канонизирован как святой в 1938 году Сербской православной церковью, в 1981 году — заграничной Русской православной церковью и в 2000 году — Русской православной церковью.
- 1973 — начальник Государственной жилищной инспекции РТ — главный государственный жилищный инспектор РТ Александр Тыгин. С 2013 по 2019 год работал главой Зеленодольского муниципального района Татарстана, с 2019 по 2024 год — председателем Комитета ГС республики по жилищной политике и инфраструктурному развитию.
- 1973 — первый заместитель министра финансов РТ — директор Департамента казначейства РТ Марат Файзрахманов.
- 1978 — действующий глава Мордовии Артем Здунов. В 2014—2018 годах он занимал должность министра экономики Татарстана.
- 2002 — российская фигуристка Алина Загитова — единственная в России и вторая в мировой истории фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Спортсменка планирует открыть в Казани свою школу фигурного катания.
Кто скончался: Александр Суворов и Алексей Балабанов
- 1799 — французский драматург Пьер Бомарше (родился 24 января 1732 года). В 1775 году он написал пьесу «Севильский цирюльник» и сразу стал первым драматургом Франции. Это подтолкнуло его к мысли написать продолжение пьесы, и в 1784 году он создал «Женитьбу Фигаро», а в 1792 году завершил трилогию мелодрамой «Виновная мать».
- 1800 — русский полководец, генералиссимус Александр Суворов (родился 24 ноября 1729 года). Он не проиграл ни одного сражения, причем все они были выиграны при численном превосходстве неприятеля. Особенно яркой победой стал штурм считавшейся неприступной турецкой крепости Измаил в 1790 году. Заключительным этапом полководческой деятельности фельдмаршала стал Швейцарский поход 1799 года и знаменитый переход через Альпы.
- 1989 — татарский поэт и писатель Наби Даули (родился 1 июня 1910 года). Участник Великой Отечественной войны, узник немецких концентрационных лагерей Бухенвальд и Дора-Миттельбау. Наиболее известна его автобиографическая повесть «Между жизнью и смертью», в основу которой легли сюжеты из жизни советских военнопленных в немецких лагерях.
- 1942 — русский поэт, переводчик, один из основателей имажинизма Вадим Шершеневич (родился 6 февраля 1893 года). Родился в Казани в семье известного юриста и впоследствии депутата I Государственной думы и оперной певицы. С 1907 года жил в Москве, где начал писать стихи и стал одним из главных основателей группы имажинистов, в которую входил Сергей Есенин.
- 1966 — уроженец Зеленодольского района Татарстана Герой Советского Союза Алексей Панфилов (родился 17 мая 1898 года). Он особо прославился своим участием в Восточно-Померанской операции, когда его танковый корпус с боями за месяц — с 25 февраля по 30 марта — преодолел четыреста километров и сумел разгромить остатки Второй немецкой армии.
- 1982 — заслуженный деятель искусств Татарстана Сабир Амутбаев (родился 15 октября 1908 года). В 1936 году выпускника ГИТИСа направили в Мензелинск для проведения культурно-просветительской работы, так возник местный колхозно-совхозный, ныне — татарский драматический театр, теперь носящий имя Амутбаева.
- 2001 — советский летчик, Герой Советского Союза Алексей Маресьев (родился 20 мая 1916 года). Во время Великой Отечественной войны у него были ампутированы обе ступни, но, несмотря на это, он вернулся на службу. Его подвиг лег в основу книги Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке».
- 2005 — татарский артист балета, балетмейстер Шамиль Ягудин (родился 10 февраля 1932 года). Родился в деревне Усть-Инза Средневолжского края (ныне Никольский район Пензенской области). В 1952—1978 годах был артистом балета Большого театра, с 1974-го по 1999-й трудился педагогом-репетитором.
- 2013 — российский кинорежиссер, сценарист Алексей Балабанов (родился 25 февраля 1959 года). Широкую известность Балабанову принес фильм «Брат». Также в числе его фильмов — «Про уродов и людей», «Груз 200», «Брат-2», «Жмурки».
Праздники: День астрономии и День памяти жертв депортации народов Крыма
- Международный день музеев. Был учрежден в 1977 году на очередном заседании Международного совета музеев по предложению России. К этому событию приурочено и проведение тематических фестивалей, самый известный из которых — «Ночь музеев».
- День памяти жертв депортации народов Крыма. Памятная дата была установлена решением Верховного Совета Крыма в 1994 году и подтверждена республиканским законом от 3 марта 2015 года. 18 мая 1944 года в Среднюю Азию из Крыма был отправлен первый эшелон крымских татар, греков, болгар, немцев, армян и других народов, населяющих Крым.
- День астрономии. Он отмечается два раза в год — весной и осенью — всеми любителями и профессионалами одной из старейших научных дисциплин. Старт празднику был дан в 1973 году в Калифорнии.
- День Балтийского флота ВМФ России. Установлен приказом Главнокомандующего Военно-Морского флота РФ в 1996 году. Дата приурочена к первой боевой победе флотилии из 30 шлюпок с солдатами Преображенского и Семеновского полков под командованием Петра I. Тогда она захватила в устье Невы два шведских военных судна — «Гедан» и «Астрильд».
- День калмыцкого чая. В третью субботу мая жители Калмыкии отмечают государственную памятную дату — День калмыцкого чая (Хальмг Цяягин няр). Впервые он состоялся в 2012 году. Калмыцкий чай готовят так: его щедро солят, добавляют молоко и мускатный орех, толченный в сливочном масле, и все это тщательно размешивают.
События в истории: промышленное производство газонокосилок, первая победа России в Кубке УЕФА
- 1642 — в Канаде был основан город Монреаль. Основание поселения стало частью масштабного миссионерского движения, которое базировалось во Франции. Город долгие годы оставался самым отдаленным постом миссионеров. Монреаль был отбит англичанами у французов еще в середине XVIII века, однако франкоговорящие и по сей день составляют основное население исторического центра и всего города.
- 1704 — был заложен Кроншлот, форт Кронштадта, который впоследствии несколько раз был перестроен. На сегодняшний день находится под охраной государства как памятник истории и архитектуры XVIII века и реставрируется в рамках проекта «Остров фортов», который реализуется с 2019 года.
- 1830 — в США начали промышленное производство газонокосилок. Первый патент за создание так называемой машины для подстригания травы получил англичанин Эдвин Беард Бадинг (1795—1846). В основе конструкции лежало приспособление для однородной стрижки ворса ковров, представлявшее собой стационарно закрепленный на станине вращающийся цилиндр с ножами.
- 1886 — в Севастополе спустили на воду первый русский стальной броненосец «Чесма».
- 1899 — в Гааге открылась первая мирная конференция, созванная по непосредственной инициативе императора Николая II. На конференции были приняты три декларации: о запрете применения удушающих газов, о запрете разрывных пуль («дум-дум») и о запрете сбрасывания снарядов и взрывчатых веществ с воздушных шаров.
- 1944 — началась депортация крымских татар из Крыма в Среднюю Азию. Она проводилась по незаконным обвинениям органами власти СССР в «массовом дезертирстве» из Красной Армии, а также в сотрудничестве с немецкими оккупационными войсками во время Великой Отечественной войны и участии крымских татар в коллаборационистских формированиях, выступавших на стороне нацистской Германии.
- 1957 — Совет Министров СССР принял постановление об открытии Сибирского отделения Академии наук СССР. Инициатором создания отделения был советский математик и механик Михаил Лаврентьев. Главной задачей Сибирского отделения АН СССР стало развитие теоретических и экспериментальных исследований в области физико-технических, естественных и экономических наук. Вскоре Новосибирск стал одним из главных научных центров нашей страны.
- 1958 — на втором Каннском кинофестивале «Золотая пальмовая ветвь» досталась фильму Михаила Калатозова «Летят журавли». Татьяна Самойлова, исполнившая роль Вероники, стала одной из главных звезд фестиваля. Актриса вызвала у каннской публики настоящий восторг. Знаменитый Пабло Пикассо даже попросил у Самойловой автограф.
- 1974 — Индия стала шестым государством, обладающим атомным оружием. Первое испытание ядерного заряда мощностью 20 килотонн произошло на полигоне Покхаран в штате Раджастхан. Тем не менее Индия официально не признала себя обладателем ядерного оружия. Это было сделано лишь после подземных испытаний пяти ядерных взрывных устройств (включая 32-килотонную термоядерную бомбу), которые прошли на полигоне Покхаран 11—13 мая 1998 года.
- 1991 — запуск советского космического корабля Союз ТМ-12 к орбитальной станции «Мир». В экипаже была первая английская женщина-космонавт Хелен Шарман.
- 2005 — российский футбольный клуб впервые в истории выиграл Кубок УЕФА. На стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне состоялся матч между португальским «Спортингом» и московским ЦСКА. «Спортинг» играл в финале кубка обладателей кубков 1964 года, где выиграл у венгерского МТК, а ЦСКА впервые участвовал в финале международного турнира под эгидой УЕФА. Финал завершился заслуженной победой российской команды со счетом 3:1.
- 2022 — Леонида Слуцкого избрали руководителем фракции ЛДПР в Госдуме. С апреля он был временно исполняющим обязанности главы партии. Его назначили после смерти председателя ЛДПР Владимира Жириновского.