Леонид Слуцкий избран руководителем фракции ЛДПР в Госдуме
Леонида Слуцкого избрали руководителем фракции ЛДПР в Госдуме. Об этом сообщили в пресс-службе фракции.
«Депутаты ЛДПР в Госдуме большинством голосов избрали постоянным руководителем фракции Леонида Слуцкого», — приводит ТАСС сообщение пресс-секретаря ЛДПР Александра Дюпина.
В начале апреля его назначили временно исполняющим обязанности руководителя ЛДПР. Это произошло после смерти председателя партии Владимира Жириновского. Ему было 75 лет. Он ушел из жизни 6 апреля после тяжелой и продолжительной болезни.
комментарии