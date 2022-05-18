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Леонид Слуцкий избран руководителем фракции ЛДПР в Госдуме

10:19, 18.05.2022 1
Леонид Слуцкий избран руководителем фракции ЛДПР в Госдуме
Фото: ldpr.ru

Леонида Слуцкого избрали руководителем фракции ЛДПР в Госдуме. Об этом сообщили в пресс-службе фракции.

«Депутаты ЛДПР в Госдуме большинством голосов избрали постоянным руководителем фракции Леонида Слуцкого», — приводит ТАСС сообщение пресс-секретаря ЛДПР Александра Дюпина.

Фото: vk.com/leonid__slutsky

В начале апреля его назначили временно исполняющим обязанности руководителя ЛДПР. Это произошло после смерти председателя партии Владимира Жириновского. Ему было 75 лет. Он ушел из жизни 6 апреля после тяжелой и продолжительной болезни.

Татьяна Леухина
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:25
    Поменяйте его с тренером Рубина - и там и там подмены не заметят.
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